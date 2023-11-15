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На СВО вместо срока: Песков прокомментировал помилование организатора убийства Анны Политковской
На СВО вместо срока: Песков прокомментировал помилование организатора убийства Анны Политковской - 15.11.2023 Украина.ру
На СВО вместо срока: Песков прокомментировал помилование организатора убийства Анны Политковской
О том, что Сергей Хаджикурбанов помилован, стало известно РБК 14 ноября.
2023-11-15T13:33
2023-11-15T13:33
2023-11-15T13:33
новости
владимир путин
дмитрий песков
помилование
сво
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Хаджикурбанов "заключил контракт с Минобороны, после чего был помилован президентом". Об этом рассказал адвокат осужденного Алексей Михальчик"По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность", — сообщил адвокат.Решение о помиловании "Маяку" прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: - Существует определенная практика, которая реализуется. Насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом мне нечего добавить к тому, что было сказано по этому вопросу.Сергей Хаджикурбанов был осужден в 2014 году судом присяжных на 20 лет и должен был выйти только в 2034 году.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, дмитрий песков, помилование, сво
Новости, Владимир Путин, Дмитрий Песков, помилование, СВО
На СВО вместо срока: Песков прокомментировал помилование организатора убийства Анны Политковской
О том, что Сергей Хаджикурбанов помилован, стало известно РБК 14 ноября.
Хаджикурбанов "заключил контракт с Минобороны, после чего был помилован президентом". Об этом рассказал адвокат осужденного Алексей Михальчик
"По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность", — сообщил адвокат.
Решение о помиловании "Маяку" прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:
- Существует определенная практика, которая реализуется. Насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом мне нечего добавить к тому, что было сказано по этому вопросу.
Сергей Хаджикурбанов был осужден в 2014 году судом присяжных на 20 лет и должен был выйти только в 2034 году.