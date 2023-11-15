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На СВО вместо срока: Песков прокомментировал помилование организатора убийства Анны Политковской

На СВО вместо срока: Песков прокомментировал помилование организатора убийства Анны Политковской - 15.11.2023 Украина.ру

На СВО вместо срока: Песков прокомментировал помилование организатора убийства Анны Политковской

О том, что Сергей Хаджикурбанов помилован, стало известно РБК 14 ноября.

2023-11-15T13:33

2023-11-15T13:33

2023-11-15T13:33

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Хаджикурбанов "заключил контракт с Минобороны, после чего был помилован президентом". Об этом рассказал адвокат осужденного Алексей Михальчик"По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность", — сообщил адвокат.Решение о помиловании "Маяку" прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: - Существует определенная практика, которая реализуется. Насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом мне нечего добавить к тому, что было сказано по этому вопросу.Сергей Хаджикурбанов был осужден в 2014 году судом присяжных на 20 лет и должен был выйти только в 2034 году.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, дмитрий песков, помилование, сво