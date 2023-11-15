https://ukraina.ru/20231115/1051033554.html

Третью группу эвакуируемых из Газы граждан России вывезут в Москву 16 ноября - Минздрав

Третью группу эвакуируемых из Газы граждан России вывезут в Москву 16 ноября - Минздрав - 15.11.2023 Украина.ру

Третью группу эвакуируемых из Газы граждан России вывезут в Москву 16 ноября - Минздрав

Ещё 40 граждан РФ, покинувших сектор Газа 14 ноября, планируется доставить в Москву 16 ноября. Об этом со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова сообщает РИА Новости

2023-11-15T09:42

2023-11-15T09:42

2023-11-15T09:43

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“Из сектора Газа в расположение российских медицинских специалистов прибыли 40 граждан России. Из них 16 детей и одна беременная женщина. Все они осмотрены специалистами Федерального центра катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства. При необходимости пациентам с неинфекционными заболеваниями, в частности с артериальной гипертонией выданы необходимые лекарственные препараты. Все 40 человек допущены к перелёту в Москву. Состояние их оценивается, как удовлетворительное”, - рассказал помощник министра.По его словам, вылет очередной группы эвакуируемых в Москву предварительно запланирован на 16 ноября.Как сообщалось ранее, 14 ноября через КПП "Рафах" прошла третья группа эвакуируемых, включающая 40 граждан Российской Федерации и членов их семей. После оказания первичной медицинской помощи и оформления документов они были доставлены в Каир.Первая группа эвакуированных из Газы граждан России в количестве 70 человек вечером 13 ноября прилетела из Египта в "Домодедово". В ночь на 15 ноября в этот же аэропорт прибыл спецборт МЧС РФ со второй группой из 98 российских граждан.По последним данным, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли уже более 11,5 тысячи человек, пострадало более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 20 граждан РФ, двое находятся в заложниках у ХАМАС, а семеро числятся пропавшими без вести.

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новости, россия, сектор газа, египет, палестино-израильский конфликт, мчс рф, минздрав, эвакуация