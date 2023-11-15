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Первые пассажиры второго эвакуационного рейса из Египта прошли зону досмотра – МЧС
Первые пассажиры второго эвакуационного рейса из Египта прошли зону досмотра – МЧС - 15.11.2023 Украина.ру
Первые пассажиры второго эвакуационного рейса из Египта прошли зону досмотра – МЧС
Из зоны таможенного контроля в аэропорту "Домодедово" вышли первые пассажиры, долетевшие вторым эвакуационным рейсом из Каира для находившихся в секторе Газа граждан России. Об этом МЧС РФ утром 15 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-15T04:59
2023-11-15T04:59
2023-11-15T05:00
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На видео, предоставленном МЧС, видно, как в числе первых из зоны таможенного контроля вышли двое мужчин и женщина. По словам мужчины, они добрались хорошо. Женщина назвала ситуацию в анклаве "очень сложной"."Очень сильно бомбили… Очень сложная ситуация… Нет ни еды, ни воды…", - сказала она.Эвакуированных сопровождали представители МЧС и волонтёры.Ранее в "Домодедово" прибыл спецборт МЧС со второй группой из 98 российских граждан, эвакуированных из Газы через Египет.Из первой группы граждан РФ, которые в количестве 70 человек вечером 13 ноября прилетели из Египта в "Домодедово", часть остаётся в пункте временного размещения в Московской области, в Волоколамском районе.К настоящему моменту через КПП "Рафах" из сектора Газа вышла третья группа из 40 граждан РФ и членов их семей. Сейчас эвакуированные в составе колоны направляются в Каир, где их ждут сотрудники оперативного штаба МЧС.
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Украина.ру
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новости, россия, москва, сектор газа, египет, палестино-израильский конфликт, мчс рф, эвакуация
Новости, Россия, Москва, сектор Газа, Египет, Палестино-израильский конфликт, МЧС РФ, эвакуация
Первые пассажиры второго эвакуационного рейса из Египта прошли зону досмотра – МЧС
04:59 15.11.2023 (обновлено: 05:00 15.11.2023)
Из зоны таможенного контроля в аэропорту "Домодедово" вышли первые пассажиры, долетевшие вторым эвакуационным рейсом из Каира для находившихся в секторе Газа граждан России. Об этом МЧС РФ утром 15 ноября сообщает в своём телеграм-канале
На видео, предоставленном МЧС, видно, как в числе первых из зоны таможенного контроля вышли двое мужчин и женщина. По словам мужчины, они добрались хорошо. Женщина назвала ситуацию в анклаве "очень сложной".
"Очень сильно бомбили… Очень сложная ситуация… Нет ни еды, ни воды…", - сказала она.
Эвакуированных сопровождали представители МЧС и волонтёры.
Ранее в "Домодедово" прибыл спецборт МЧС со второй группой из 98 российских граждан, эвакуированных из Газы через Египет.
Из первой группы граждан РФ, которые в количестве 70 человек вечером 13 ноября прилетели из Египта в "Домодедово", часть остаётся в пункте временного размещения в Московской области, в Волоколамском районе.
К настоящему моменту через КПП "Рафах" из сектора Газа вышла третья группа из 40 граждан РФ и членов их семей. Сейчас эвакуированные в составе колоны направляются в Каир, где их ждут сотрудники оперативного штаба МЧС.