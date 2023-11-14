Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Сохранить уровень поддержки ВСУ, который был на начало 2023 года, Киеву становится крайне сложно. Деньги, которые были выделены на наступление, были потрачены, но результат оказался нулевым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский начал давать безумные обещания. В последнем обращении он заявил, что некие военные успехи он ожидает до конца года, отметил эксперт.
"Он не может запустить военную промышленность на Украине, добиться увеличения западных поставок. И с живой силой все тяжело. Мотивированные украинские граждане, которые пошли с верой в Украину, уже на фронте, а некоторые — на кладбище", - отметил Анпилогов.
План Залужного более взвешенный. Он предлагает отойти, перегруппироваться, занять глухую оборону и создать некую "линию Маннергейма". Все это позиция если не победы, то отсроченного военного поражения Украины, добавил эксперт.
План Залужного фактически затягивает войну до 2025 года, и он более опасен для России. А план Зеленского — наступать, не считаясь с потерями, их последствиями, потому что в тылу будет назревать огромная усталость от войны, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 17:45Кумир, объявленный предателем. Повторит ли Залужный путь де ГолляВ последние дни одной из наиболее обсуждаемых тем, касающихся Украины, является возможная политическая карьера главкома ВСУ Валерия Залужного. СМИ много пишут о противоречиях между Залужным и Владимиром Зеленским, подсчитывая шансы первого на президентское кресло