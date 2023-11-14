https://ukraina.ru/20231114/1050993936.html

Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление

Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление - 14.11.2023 Украина.ру

Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление

Сохранить уровень поддержки ВСУ, который был на начало 2023 года, Киеву становится крайне сложно. Деньги, которые были выделены на наступление, были потрачены, но результат оказался нулевым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-11-14T05:10

2023-11-14T05:10

2023-11-14T05:10

новости

украина

валерий залужный

владимир зеленский

план

наступление

всу

сво

война

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В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский начал давать безумные обещания. В последнем обращении он заявил, что некие военные успехи он ожидает до конца года, отметил эксперт.План Залужного более взвешенный. Он предлагает отойти, перегруппироваться, занять глухую оборону и создать некую "линию Маннергейма". Все это позиция если не победы, то отсроченного военного поражения Украины, добавил эксперт.План Залужного фактически затягивает войну до 2025 года, и он более опасен для России. А план Зеленского — наступать, не считаясь с потерями, их последствиями, потому что в тылу будет назревать огромная усталость от войны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231113/1050987920.html

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, план, наступление, всу, сво, война