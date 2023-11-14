Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление - 14.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231114/1050993936.html
Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление
Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление - 14.11.2023 Украина.ру
Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление
Сохранить уровень поддержки ВСУ, который был на начало 2023 года, Киеву становится крайне сложно. Деньги, которые были выделены на наступление, были потрачены, но результат оказался нулевым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-11-14T05:10
2023-11-14T05:10
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
план
наступление
всу
сво
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048831465_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_9f9e1f051c15b5f2d20e859664572307.jpg.webp
В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский начал давать безумные обещания. В последнем обращении он заявил, что некие военные успехи он ожидает до конца года, отметил эксперт.План Залужного более взвешенный. Он предлагает отойти, перегруппироваться, занять глухую оборону и создать некую "линию Маннергейма". Все это позиция если не победы, то отсроченного военного поражения Украины, добавил эксперт.План Залужного фактически затягивает войну до 2025 года, и он более опасен для России. А план Зеленского — наступать, не считаясь с потерями, их последствиями, потому что в тылу будет назревать огромная усталость от войны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231113/1050987920.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048831465_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_91788c8e305d52fa35e99c1931952116.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, план, наступление, всу, сво, война
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, план, наступление, ВСУ, СВО, война

Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление

05:10 14.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Сохранить уровень поддержки ВСУ, который был на начало 2023 года, Киеву становится крайне сложно. Деньги, которые были выделены на наступление, были потрачены, но результат оказался нулевым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский начал давать безумные обещания. В последнем обращении он заявил, что некие военные успехи он ожидает до конца года, отметил эксперт.

"Он не может запустить военную промышленность на Украине, добиться увеличения западных поставок. И с живой силой все тяжело. Мотивированные украинские граждане, которые пошли с верой в Украину, уже на фронте, а некоторые — на кладбище", - отметил Анпилогов.

План Залужного более взвешенный. Он предлагает отойти, перегруппироваться, занять глухую оборону и создать некую "линию Маннергейма". Все это позиция если не победы, то отсроченного военного поражения Украины, добавил эксперт.
План Залужного фактически затягивает войну до 2025 года, и он более опасен для России. А план Зеленского — наступать, не считаясь с потерями, их последствиями, потому что в тылу будет назревать огромная усталость от войны, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Залужный
Вчера, 17:45
Кумир, объявленный предателем. Повторит ли Залужный путь де ГолляВ последние дни одной из наиболее обсуждаемых тем, касающихся Украины, является возможная политическая карьера главкома ВСУ Валерия Залужного. СМИ много пишут о противоречиях между Залужным и Владимиром Зеленским, подсчитывая шансы первого на президентское кресло
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийпланнаступлениеВСУСВОвойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:24Польша и Германия хотят взять Белоруссию в "бронетанковые клещи"
06:53Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО
06:32ВСУ потеряли около 150 человек на Краснолиманском направлении – МО
06:16Армейская авиация группировки "Центр" нанесла удары по националистам "Азова"* - МО
05:50Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр
05:42В Севастополе простились с начальником штаба бригады морской пехоты Яном Сухановым - Развожаев
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на Днепре
05:20Военный эксперт раскрыл, почему Залужный готов сдать Авдеевку и уже вывел оперативный штаб ВСУ за Орловку
05:10Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление
05:03Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС
05:00Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ"
05:00Эксперт раскрыл, сколько сотен тысяч добровольцев вступили в армию России, чтобы зимой ударить по ВСУ
04:50Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии
04:40Воздушная тревога накрыла запад Украины
04:40Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО
04:30"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ
04:20Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию"
04:11Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - Кулеба
04:10Военный эксперт объяснил, как Россия совершит бросок через Днепр и освободит города Украины и Новороссии
04:00Когда замерзнут ВСУ. Алексей Леонков раскрыл, как Россия измотает врага, чтобы начать зимнее наступление
Лента новостейМолния