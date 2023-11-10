https://ukraina.ru/20231110/1050922850.html

Алексей Анпилогов: Залужный приносит в жертву гарнизон Авдеевки, чтобы создать новые ВСУ и затянуть войну

Алексей Анпилогов: Залужный приносит в жертву гарнизон Авдеевки, чтобы создать новые ВСУ и затянуть войну - 10.11.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Залужный приносит в жертву гарнизон Авдеевки, чтобы создать новые ВСУ и затянуть войну

Зимняя кампания пройдет при небольшом, но стабильном преимуществе ВС РФ, поскольку ручеек военной помощи с Запада существенно обмелел, считает военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-11-10T15:59

2023-11-10T15:59

2023-11-10T17:25

интервью

валерий залужный

всу

авдеевка

гарнизоны

артемовск

днепр

вс рф

владимир зеленский

работино

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Учитывая продвижение российских войск, на Украине заговорили о необходимости вывода гарнизона из Авдеевки, чтобы сохранить обученные подразделения ВСУ, которые сейчас несут потери в результате ударов ВС РФ.— Алексей, пойдет ли командование ВСУ на этот шаг? И какой вариант наиболее выгоден для нас?— С точки зрения военных результатов нам было бы выгоднее добиться уничтожения гарнизона, чем его вывода, переформирования в тылах, насыщения живой силой и техникой. Войну выигрывают слаженные подразделения и призывники, которые будут отправлены в эти части генштабом ВСУ создадут опять критическую массу, поскольку есть костяк. А когда от подразделения остаются рожки да ножки, рекрутированное пополнение уже не получит боевой опыт от ветеранов.Почему ВСУ так лихорадочно цепляются за Авдеевку? Последние заявления западных политиков и статья Залужного в журнале Economist ставят на повестку дня очень простой вопрос: стоит ли сейчас помогать Украине? Залужный предлагает совершенно фантастический выход из позиционного тупика, который он красочно описывает. Он предлагает создать новую украинскую армию на каких-то новых технологиях. Но есть ли вообще в мире технологии, которые позволяют эффективно работать против обороны российской армии?А в западной прессе вообще все печально. Там обсуждается тотальные неудачи украинской армии в так называемом контрнаступе и ставится вопрос: камо грядеши? Наиболее остро его поставил Орбан. По его словам, никакого плана Б у Запада на случай военной неудачи ВСУ нет. Сохранить уровень поддержки, который был еще на начало 2023 года, крайне сложно, если не невозможно. Деньги, которые были выделены на распиаренное, якобы неизбежно успешное наступление, потрачены, результат нулевой. А за полтора года на поддержку Украины выделено 230 млрд долларов.В этой ситуации Зеленский дает безумные обещания. В последнем обращении он заявил, что некие военные успехи он ожидает до конца года. Он вынужден идти ва-банк, блефуя с одними шестерками на руках. Он не может запустить военную промышленность на Украине, добиться увеличения западных поставок. И с живой силой все тяжело. Мотивированные украинские граждане, которые пошли с верой в бандеровскую Украину, уже на фронте, а некоторые — на кладбище. А материал, который сейчас поставляют военкомы, мягко говоря, не лучшего качества.Поэтому для нас позиция Зеленского — наступление до мифических пределов — очень хорошая позиция, потому что план Залужного более взвешенный. То есть отойти, перегруппироваться, занять глухую оборону, создать некую «линию Маннергейма». Все это план если не победы, то отсроченного военного поражения. А план Зеленского — наступать, не считаясь с потерями, их последствиями, потому что в тылу будет назревать чудовищная усталость от войны. Нас эта позиция с точки зрения окончания войны с минимальными жертвами устраивает больше.План Залужного фактически затягивает войну до 2025 года, и этот план более опасен. Чем дольше Украина будет держаться за Авдеевку, чем больше будет попыток наступления через Днепр с попытками создания плацдармов, тем лучше. Мы в аналогичной и более стабильной ситуации оставили огромный плацдарм на берегу из-за невозможности его снабжения. Наступление — крайне затратная операция до выхода на оперативный простор. Наступающая сторона тратит в два-три раза больше ресурсов, чем обороняющиеся. Поэтому план Зеленского — план военного поражения.— То есть Залужный не прочь сдать Авдеевку?— Оперативный штаб авдеевской группировки уже выведен за Орловку. Военные действуют в логике «Васька слушает, да ест». Что бы ни кричал Зеленский, командует ВСУ Залужный и Генштаб. А там в успешную оборону Авдеевки не верят, поэтому наиболее ценных специалистов вывели.А арьергард брошен в развалинах под удары нашей авиации и артиллерии. Его приносят в жертву, чтобы уравновесить безумные речи Зеленского и не подставить Залужного, которого могли бы обвинить в пораженчестве.А так формально не сдал, но вряд ли верит, что город можно удержать, учитывая, что с трех сторон он окружен российскими войсками, и горлышко, через которое идет снабжение, сжалось до 5–7 километров, что позволяет держать под огневым контролем коммуникации авдеевской группировки.— Все-таки ВСУ худо-бедно удается перебрасывать людей и технику на упомянутый вами плацдарм на левом берегу Днепра в Крынках. Как утверждает Институт изучения войны (ISW) из США, у МО России нет резервов, чтобы сбросить этот плацдарм в реку. Так ли это?— Я крайне скептически отношусь к оценкам ISW, потому что на протяжении нескольких месяцев этот институт писал, что в оборонительной операции российская армия потратила все резервы. Они убеждали ВСУ наступать и наступать. И для них контрнаступление российской армии — гром среди ясного неба.Чем чревата всегда десантная операция? Плацдарм сражается в окружении при недостаточном снабжении. Рота солдат в современном бою требует тонну снабжения. Батальон — десятки тонн. Ситуация снабжения на плацдарме батальона будет представлять собой логистическую катастрофу. Там нет мостов, нет переправ. Переправлять войска на понтонах при господстве российской авиации в небе — самоубийство.Генерал Теплинский, который сейчас назначен на руководство группировкой «Днепр», — десантник. Человек, который четко понимает, какие задачи должен решать десант, и борьба с десантом для него представляет понятную операцию.Если бы стояла задача скинуть плацдарм ВСУ в реку, она была бы уже давно выполнена. Снабжение 200 человек, которые сейчас там находятся, это все равно, что снабжение авдеевской группировки, помноженное на то, что там нет шоссейной дороги, по которой можно проскочить. Все это нужно волочь на понтонах через Днепр. Вряд ли бы Теплинский не запросил резервы, которые, с моей точки зрения, у ВС РФ есть, если бы ситуация на этом пятачке была бы угрожающей.Приблизительно такие же слова мы слышали по поводу плацдарма на Антоновском мосту, что через Алешки будет молниеносный удар на Армянск и разрезание нашего фронта. Но у Антоновского моста ВСУ несут постоянные потери, мы видим применение FPV-дронов и всего, что не позволяет сосредоточить серьезные силы и обеспечить их всем необходимым. И такая же ситуация в Крынках. Нет коммуникаций, нет возможности организовать через Днепр снабжение небольшого плацдарма живой силой и техникой для ведения активных операций.— Недавно были сообщения об успехах ВС России под Клещеевкой, Андреевкой и Берховкой возле Артемовска. Это попытка наших войск улучшить тактическое положение или признаки более масштабных наступательных действий?— Это, скорее, тактические успехи, потому что основные высоты находятся в районе Часова Яра. Это город, стоящий на вершине холма, с которого контролируется Бахмут, высоты возле Клещеевки, все, что в пойме реки Бахмутки. Наступать на Часов Яр очень затратно, вряд ли такая операция будет проводиться с учетом того, что есть Авдеевка, есть задачи по уничтожению выступа, который создали ВСУ в результате наступления под Работино. Есть более перспективное создание слабости для украинской армии на восточном берегу реки Оскол. Под Сватово и Купянском они тоже испытывают серьезные проблемы со снабжением. Там переправы тоже под огневым контролем. Поэтому успехи под Клещеевкой и Берховкой — это попытка вернуть утраченное в результате наступательных действий Украины летом.Судя по всему, зима будет очень теплой, и это создаст проблемы, потому что если сомкнутся осенняя и весенняя распутицы, передвигаться вне дорог будет затруднительно.Учитывая темпы мобилизации, набрано 410 тысяч добровольцев при плане в 400 тысяч на весь год, российская армия опережает ВСУ по своим возможностям, в том числе и по технике, потому что ручеек с Запада обмелел, это уже не та полноводная река. Позиционная зимняя кампания должна по всем признакам военной науки пройти при преимуществе российской стороны. Небольшом, но стабильном и постоянном.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20231109/1050875965.html

https://ukraina.ru/20231110/1050915006.html

https://ukraina.ru/20231110/1050903234.html

https://ukraina.ru/20231109/1050897238.html

работино

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, валерий залужный, всу, авдеевка, гарнизоны, артемовск, днепр, вс рф, владимир зеленский, работино