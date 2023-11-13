https://ukraina.ru/20231113/1050980352.html

Орбан назвал Венгрию единственной в ЕС страной, противостоящей лжи Запада

Орбан назвал Венгрию единственной в ЕС страной, противостоящей лжи Запада - 13.11.2023 Украина.ру

Орбан назвал Венгрию единственной в ЕС страной, противостоящей лжи Запада

Венгрия – единственная в Европе подлинно суверенная и демократичная страна, она является голосом Европы и противостоит западной лжи. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает 13 ноября издание Mandiner.

2023-11-13T14:10

2023-11-13T14:10

2023-11-13T14:10

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Говоря о расцвете подлинной демократии в Венгрии, Орбан отметил: "Всё это не означает, что вы должны устранить того, кто является вашим противником. Это коммунистический путь. Мы хотим плюрализма в Венгрии и места для каждого под солнцем".По словам Орбана, венгерский плюрализм – явление живое и действенное, а на Западе ситуация иная – там общественное мнение "неспособно выйти из либеральных рамок, поскольку и правые, и левые пишут одно и то же по самым важным вопросам". Политическая жизнь в Венгрии гораздо более бурная и красочная, венгры до сих пор ведут серьёзные дебаты, добавил он."Наше политическое понимание ближе к классическому демократическому пониманию, чем к западному", - сказал премьер-министр Венгрии. - "Западу пора понять, что нельзя жить во лжи. Пришло время европейцам вернуть европейские институты".Орбан отметил: "Сегодня мы имеем значение и влияние на Западе, потому что мы единственная страна и правительство (которое выражает то), как думают люди. Сегодня Венгрия – это голос европейского народа".

https://ukraina.ru/20231112/1050962950.html

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