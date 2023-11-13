Орбан назвал Венгрию единственной в ЕС страной, противостоящей лжи Запада - 13.11.2023 Украина.ру
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Орбан назвал Венгрию единственной в ЕС страной, противостоящей лжи Запада
Орбан назвал Венгрию единственной в ЕС страной, противостоящей лжи Запада - 13.11.2023 Украина.ру
Орбан назвал Венгрию единственной в ЕС страной, противостоящей лжи Запада
Венгрия – единственная в Европе подлинно суверенная и демократичная страна, она является голосом Европы и противостоит западной лжи. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает 13 ноября издание Mandiner.
2023-11-13T14:10
2023-11-13T14:10
новости
венгрия
ес
демократия
политик
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Говоря о расцвете подлинной демократии в Венгрии, Орбан отметил: "Всё это не означает, что вы должны устранить того, кто является вашим противником. Это коммунистический путь. Мы хотим плюрализма в Венгрии и места для каждого под солнцем".По словам Орбана, венгерский плюрализм – явление живое и действенное, а на Западе ситуация иная – там общественное мнение "неспособно выйти из либеральных рамок, поскольку и правые, и левые пишут одно и то же по самым важным вопросам". Политическая жизнь в Венгрии гораздо более бурная и красочная, венгры до сих пор ведут серьёзные дебаты, добавил он."Наше политическое понимание ближе к классическому демократическому пониманию, чем к западному", - сказал премьер-министр Венгрии. - "Западу пора понять, что нельзя жить во лжи. Пришло время европейцам вернуть европейские институты".Орбан отметил: "Сегодня мы имеем значение и влияние на Западе, потому что мы единственная страна и правительство (которое выражает то), как думают люди. Сегодня Венгрия – это голос европейского народа".
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новости, венгрия, ес, демократия, политик
Новости, Венгрия, ЕС, демократия, политик

Орбан назвал Венгрию единственной в ЕС страной, противостоящей лжи Запада

14:10 13.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Венгрия – единственная в Европе подлинно суверенная и демократичная страна, она является голосом Европы и противостоит западной лжи. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает 13 ноября издание Mandiner.
Говоря о расцвете подлинной демократии в Венгрии, Орбан отметил: "Всё это не означает, что вы должны устранить того, кто является вашим противником. Это коммунистический путь. Мы хотим плюрализма в Венгрии и места для каждого под солнцем".
По словам Орбана, венгерский плюрализм – явление живое и действенное, а на Западе ситуация иная – там общественное мнение "неспособно выйти из либеральных рамок, поскольку и правые, и левые пишут одно и то же по самым важным вопросам". Политическая жизнь в Венгрии гораздо более бурная и красочная, венгры до сих пор ведут серьёзные дебаты, добавил он.
"Наше политическое понимание ближе к классическому демократическому пониманию, чем к западному", - сказал премьер-министр Венгрии. - "Западу пора понять, что нельзя жить во лжи. Пришло время европейцам вернуть европейские институты".
Орбан отметил: "Сегодня мы имеем значение и влияние на Западе, потому что мы единственная страна и правительство (которое выражает то), как думают люди. Сегодня Венгрия – это голос европейского народа".
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Вчера, 14:04
Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы"Венгрия раскритиковала миграционную политику Еврокомиссии и снова противопоставила себя западноевропейским "многонационалам" и "мультикультуралистам". С очередным заявленеим на эту тему выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан
 
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