Военная помощь Украине достигла 27 миллиардов евро - Боррель - 13.11.2023 Украина.ру
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Военная помощь Украине достигла 27 миллиардов евро - Боррель
Военная помощь Украине достигла 27 миллиардов евро - Боррель - 13.11.2023 Украина.ру
Военная помощь Украине достигла 27 миллиардов евро - Боррель
Военная помощь Украины со стороны Евросоюза достигла уровня в 27 миллиардов евро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом 13 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-13T12:33
2023-11-13T12:33
новости
ес
евросоюз
зарубежье
жозеп боррель
украина
помощь
военная помощь
финансовая помощь
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Он также напомнил, что в странах Евросоюза продолжают проходить обучение украинские военнослужащие.Очередной транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов блокируется в Брюсселе. Помимо этого, заблокирована и долгосрочная военная поддержка на 20 миллиардов евро, рассчитанная на предстоящие четыре года. Страны ЕС не пришли к единому мнению и по поводу макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.Эти вопросы планируют обсудить на заседаниях глав МИД и Минобороны ЕС 13 и 14 ноября.
https://ukraina.ru/20231113/1050969113.html
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новости, ес, евросоюз, зарубежье, жозеп боррель, украина, помощь, военная помощь, финансовая помощь
Новости, ЕС, Евросоюз, Зарубежье, Жозеп Боррель, Украина, помощь, военная помощь, финансовая помощь

Военная помощь Украине достигла 27 миллиардов евро - Боррель

12:33 13.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Военная помощь Украины со стороны Евросоюза достигла уровня в 27 миллиардов евро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом 13 ноября сообщили журналисты РИА Новости
"Не забывайте об Украине, боевые действия продолжаются... Наша помощь Украине растет, я могу сказать вам, что она достигла уровня в 27 миллиардов евро военной поддержки. Это самая высокая цифра, когда-либо достигнутая", - заявил Боррель.
Он также напомнил, что в странах Евросоюза продолжают проходить обучение украинские военнослужащие.
Очередной транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов блокируется в Брюсселе. Помимо этого, заблокирована и долгосрочная военная поддержка на 20 миллиардов евро, рассчитанная на предстоящие четыре года. Страны ЕС не пришли к единому мнению и по поводу макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.
Эти вопросы планируют обсудить на заседаниях глав МИД и Минобороны ЕС 13 и 14 ноября.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
05:46
"Евроинтеграция" Украины: ЕС теряет стратегическую перспективуГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведённых в ней реформ, будучи связанными с принципом "членства по заслугам". Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией
 
НовостиЕСЕвросоюзЗарубежьеЖозеп БоррельУкраинапомощьвоенная помощьфинансовая помощь
 
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