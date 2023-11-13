Военная помощь Украине достигла 27 миллиардов евро - Боррель
Военная помощь Украины со стороны Евросоюза достигла уровня в 27 миллиардов евро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом 13 ноября сообщили журналисты РИА Новости
"Не забывайте об Украине, боевые действия продолжаются... Наша помощь Украине растет, я могу сказать вам, что она достигла уровня в 27 миллиардов евро военной поддержки. Это самая высокая цифра, когда-либо достигнутая", - заявил Боррель.
Он также напомнил, что в странах Евросоюза продолжают проходить обучение украинские военнослужащие.
Очередной транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов блокируется в Брюсселе. Помимо этого, заблокирована и долгосрочная военная поддержка на 20 миллиардов евро, рассчитанная на предстоящие четыре года. Страны ЕС не пришли к единому мнению и по поводу макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.
Эти вопросы планируют обсудить на заседаниях глав МИД и Минобороны ЕС 13 и 14 ноября.
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