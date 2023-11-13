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Военная помощь Украине достигла 27 миллиардов евро - Боррель

Военная помощь Украине достигла 27 миллиардов евро - Боррель - 13.11.2023 Украина.ру

Военная помощь Украине достигла 27 миллиардов евро - Боррель

Военная помощь Украины со стороны Евросоюза достигла уровня в 27 миллиардов евро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом 13 ноября сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-13T12:33

2023-11-13T12:33

2023-11-13T12:33

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Он также напомнил, что в странах Евросоюза продолжают проходить обучение украинские военнослужащие.Очередной транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов блокируется в Брюсселе. Помимо этого, заблокирована и долгосрочная военная поддержка на 20 миллиардов евро, рассчитанная на предстоящие четыре года. Страны ЕС не пришли к единому мнению и по поводу макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.Эти вопросы планируют обсудить на заседаниях глав МИД и Минобороны ЕС 13 и 14 ноября.

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новости, ес, евросоюз, зарубежье, жозеп боррель, украина, помощь, военная помощь, финансовая помощь