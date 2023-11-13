https://ukraina.ru/20231113/1050974041.html

Почти половина американцев признала ущерб, нанесённый Байденом - опрос FT

Почти половина американцев признала ущерб, нанесённый Байденом - опрос FT - 13.11.2023 Украина.ру

Почти половина американцев признала ущерб, нанесённый Байденом - опрос FT

Почти половина американцев считают, что политика действующего президента страны Джо Байдена навредила экономике США, следует из опроса

2023-11-13T09:52

2023-11-13T09:52

2023-11-13T09:52

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Опрос проведён совместно газетой Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане.Опрашиваемых попросили ответить на вопрос, к чему привела политика Байдена в области экономики.Треть респондентов (33%) считают, что его политика нанесла сильный вред экономке, еще 15% полагают, что меры Байдена "в некоторой степени" ударили по экономике, следует из опроса.При этом, каждый пятый (21%) убеждён, что ничего не изменилось. А каждый четвёртый (26%) отмечает, что политика Байдена скорее помогла.В опросе приняли участие 1004 человека, а проводился он со 2 по 7 ноября.

https://ukraina.ru/20231004/1049902468.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, президент сша, джо байден, опрос, экономика