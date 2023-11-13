https://ukraina.ru/20231113/1050974041.html
Почти половина американцев признала ущерб, нанесённый Байденом - опрос FT
Почти половина американцев признала ущерб, нанесённый Байденом - опрос FT - 13.11.2023 Украина.ру
Почти половина американцев признала ущерб, нанесённый Байденом - опрос FT
Почти половина американцев считают, что политика действующего президента страны Джо Байдена навредила экономике США, следует из опроса
2023-11-13T09:52
2023-11-13T09:52
2023-11-13T09:52
новости
сша
президент сша
джо байден
опрос
экономика
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Опрос проведён совместно газетой Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане.Опрашиваемых попросили ответить на вопрос, к чему привела политика Байдена в области экономики.Треть респондентов (33%) считают, что его политика нанесла сильный вред экономке, еще 15% полагают, что меры Байдена "в некоторой степени" ударили по экономике, следует из опроса.При этом, каждый пятый (21%) убеждён, что ничего не изменилось. А каждый четвёртый (26%) отмечает, что политика Байдена скорее помогла.В опросе приняли участие 1004 человека, а проводился он со 2 по 7 ноября.
https://ukraina.ru/20231004/1049902468.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президент сша, джо байден, опрос, экономика
Новости, США, президент США, Джо Байден, опрос, экономика
Почти половина американцев признала ущерб, нанесённый Байденом - опрос FT
Почти половина американцев считают, что политика действующего президента страны Джо Байдена навредила экономике США, следует из опроса
Опрос проведён совместно газетой Financial Times
и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане.
Опрашиваемых попросили ответить на вопрос, к чему привела политика Байдена в области экономики.
Треть респондентов (33%) считают, что его политика нанесла сильный вред экономке, еще 15% полагают, что меры Байдена "в некоторой степени" ударили по экономике, следует из опроса.
При этом, каждый пятый (21%) убеждён, что ничего не изменилось. А каждый четвёртый (26%) отмечает, что политика Байдена скорее помогла.
В опросе приняли участие 1004 человека, а проводился он со 2 по 7 ноября.