Киев пытается организовать разговор Трампа и Зеленского ради денег - СМИ
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
В Киеве пытаются организовать прямой разговор Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, соратники которого в конгрессе выступают против выделения средств Украине. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к Офису Зеленского
"Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) палату представителей конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", - говорится в материале.
Ранее в ноябре газета Washington Post со ссылкой на неопубликованную на тот момент книгу журналиста телеканала ABC Джонатана Карла сообщала, что американский телеведущий Такер Карлсон заявлял Карлу, что позиция экс-президента США Дональда Трампа по вопросу о предоставлении помощи Украине более радикальна по сравнению с тем, что политик заявляет публично.