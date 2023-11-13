Киев пытается организовать разговор Трампа и Зеленского ради денег - СМИ - 13.11.2023 Украина.ру
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Киев пытается организовать разговор Трампа и Зеленского ради денег - СМИ
Киев пытается организовать разговор Трампа и Зеленского ради денег - СМИ - 13.11.2023 Украина.ру
Киев пытается организовать разговор Трампа и Зеленского ради денег - СМИ
В Киеве пытаются организовать прямой разговор Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, соратники которого в конгрессе выступают против выделения средств Украине. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к Офису Зеленского
2023-11-13T07:55
2023-11-13T07:55
дональд трамп
зарубежье
украина
помощь
новости
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"Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) палату представителей конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", - говорится в материале.Ранее в ноябре газета Washington Post со ссылкой на неопубликованную на тот момент книгу журналиста телеканала ABC Джонатана Карла сообщала, что американский телеведущий Такер Карлсон заявлял Карлу, что позиция экс-президента США Дональда Трампа по вопросу о предоставлении помощи Украине более радикальна по сравнению с тем, что политик заявляет публично.
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дональд трамп, зарубежье, украина, помощь, новости
Дональд Трамп, Зарубежье, Украина, помощь, Новости

Киев пытается организовать разговор Трампа и Зеленского ради денег - СМИ

07:55 13.11.2023
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP / Alex Brandon
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В Киеве пытаются организовать прямой разговор Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, соратники которого в конгрессе выступают против выделения средств Украине. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к Офису Зеленского
"Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) палату представителей конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", - говорится в материале.
Ранее в ноябре газета Washington Post со ссылкой на неопубликованную на тот момент книгу журналиста телеканала ABC Джонатана Карла сообщала, что американский телеведущий Такер Карлсон заявлял Карлу, что позиция экс-президента США Дональда Трампа по вопросу о предоставлении помощи Украине более радикальна по сравнению с тем, что политик заявляет публично.
07:45
Эксперт описал, что будет с Украиной в случае прихода Трампа к власти в СШАЕсли Дональд Трамп придет к власти в США, то, скорее всего, снизит помощь Украине и склонит ее к мирным переговорам с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
 
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