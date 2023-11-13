Киев пытается организовать разговор Трампа и Зеленского ради денег - СМИ

Эксперт описал, что будет с Украиной в случае прихода Трампа к власти в США

Если Дональд Трамп придет к власти в США, то, скорее всего, снизит помощь Украине и склонит ее к мирным переговорам с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин