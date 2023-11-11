https://ukraina.ru/20231111/1050929908.html

"Ограбление по..." Алексей Зубец о том, что будет, если США передадут Украине конфискованные активы РФ

"Ограбление по..." Алексей Зубец о том, что будет, если США передадут Украине конфискованные активы РФ - 11.11.2023 Украина.ру

"Ограбление по..." Алексей Зубец о том, что будет, если США передадут Украине конфискованные активы РФ

Передача Украине "замороженных" российских активов абсолютно не выгодна для США. Это нанесет удар по американскому госдолгу и иностранным инвестициям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-11-11T05:45

2023-11-11T05:45

2023-11-11T05:45

новости

сша

украина

замороженные активы

россия

инвестиции

бюджет

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101170/99/1011709954_0:53:3454:1996_1920x0_80_0_0_a85f4b4d10495f6a92e84f7cb1b7b487.jpg

В случае передачи Украине российских активов привлекательность размещения иностранных активов в американских ценных бумагах резко пойдет вниз. Потому что подобного прецедента никогда не было, рассказал эксперт.Деньги, которые нужны Украине, относительно небольшие для всего бюджета США. Это около10–15 млрд в год, то есть это не деньги, ради которых стоит "городить огород", отметил аналитик.Объем американского госдолга — больше 100% ВВП, и потери из-за того, что упадет привлекательность инвестиций в ценные бумаги США, будут значительно больше, чем те деньги, которые выпрашивает Украина, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231109/1050891569.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, замороженные активы, россия, инвестиции, бюджет, запад