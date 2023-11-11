"Ограбление по..." Алексей Зубец о том, что будет, если США передадут Украине конфискованные активы РФ - 11.11.2023 Украина.ру
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"Ограбление по..." Алексей Зубец о том, что будет, если США передадут Украине конфискованные активы РФ
"Ограбление по..." Алексей Зубец о том, что будет, если США передадут Украине конфискованные активы РФ - 11.11.2023 Украина.ру
"Ограбление по..." Алексей Зубец о том, что будет, если США передадут Украине конфискованные активы РФ
Передача Украине "замороженных" российских активов абсолютно не выгодна для США. Это нанесет удар по американскому госдолгу и иностранным инвестициям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-11-11T05:45
2023-11-11T05:45
новости
сша
украина
замороженные активы
россия
инвестиции
бюджет
запад
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В случае передачи Украине российских активов привлекательность размещения иностранных активов в американских ценных бумагах резко пойдет вниз. Потому что подобного прецедента никогда не было, рассказал эксперт.Деньги, которые нужны Украине, относительно небольшие для всего бюджета США. Это около10–15 млрд в год, то есть это не деньги, ради которых стоит "городить огород", отметил аналитик.Объем американского госдолга — больше 100% ВВП, и потери из-за того, что упадет привлекательность инвестиций в ценные бумаги США, будут значительно больше, чем те деньги, которые выпрашивает Украина, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050891569.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, замороженные активы, россия, инвестиции, бюджет, запад
Новости, США, Украина, замороженные активы, Россия, инвестиции, бюджет, Запад

"Ограбление по..." Алексей Зубец о том, что будет, если США передадут Украине конфискованные активы РФ

05:45 11.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Передача Украине "замороженных" российских активов абсолютно не выгодна для США. Это нанесет удар по американскому госдолгу и иностранным инвестициям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
В случае передачи Украине российских активов привлекательность размещения иностранных активов в американских ценных бумагах резко пойдет вниз. Потому что подобного прецедента никогда не было, рассказал эксперт.
"То есть их можно заморозить, можно десятки лет, как деньги Ирана, держать в замороженном виде, но конфискации не было ни разу. За исключением тех случаев, когда речь шла о деньгах, с правительствами которых США были в состоянии войны", - подчеркнул Зубец.
Деньги, которые нужны Украине, относительно небольшие для всего бюджета США. Это около10–15 млрд в год, то есть это не деньги, ради которых стоит "городить огород", отметил аналитик.
Объем американского госдолга — больше 100% ВВП, и потери из-за того, что упадет привлекательность инвестиций в ценные бумаги США, будут значительно больше, чем те деньги, которые выпрашивает Украина, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Олег Ясинский интервью
9 ноября, 14:18
Олег Ясинский: Если Россия на Украине будет позорить США и наемников из Колумбии, у мира появится шанс Латинская Америка хорошо знает, что такое информационная и культурная агрессия США. Конечно, же, эти люди всегда будут искать альтернативную информацию о том, что происходит в мире, а также в России и вокруг России, считает живущий в Чили независимый украинский журналист Олег Ясинский
 
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