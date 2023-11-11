"Ограбление по..." Алексей Зубец о том, что будет, если США передадут Украине конфискованные активы РФ
Передача Украине "замороженных" российских активов абсолютно не выгодна для США. Это нанесет удар по американскому госдолгу и иностранным инвестициям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
В случае передачи Украине российских активов привлекательность размещения иностранных активов в американских ценных бумагах резко пойдет вниз. Потому что подобного прецедента никогда не было, рассказал эксперт.
"То есть их можно заморозить, можно десятки лет, как деньги Ирана, держать в замороженном виде, но конфискации не было ни разу. За исключением тех случаев, когда речь шла о деньгах, с правительствами которых США были в состоянии войны", - подчеркнул Зубец.
Деньги, которые нужны Украине, относительно небольшие для всего бюджета США. Это около10–15 млрд в год, то есть это не деньги, ради которых стоит "городить огород", отметил аналитик.
Объем американского госдолга — больше 100% ВВП, и потери из-за того, что упадет привлекательность инвестиций в ценные бумаги США, будут значительно больше, чем те деньги, которые выпрашивает Украина, резюмировал собеседник Украина.ру.
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9 ноября, 14:18Олег Ясинский: Если Россия на Украине будет позорить США и наемников из Колумбии, у мира появится шанс Латинская Америка хорошо знает, что такое информационная и культурная агрессия США. Конечно, же, эти люди всегда будут искать альтернативную информацию о том, что происходит в мире, а также в России и вокруг России, считает живущий в Чили независимый украинский журналист Олег Ясинский