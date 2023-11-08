https://ukraina.ru/20231108/1050853839.html

Алексей Зубец: Пока США грозят российским деньгам, Залужный и Зеленский решают, кто виноват в провале ВСУ

Алексей Зубец: Пока США грозят российским деньгам, Залужный и Зеленский решают, кто виноват в провале ВСУ - 08.11.2023 Украина.ру

Алексей Зубец: Пока США грозят российским деньгам, Залужный и Зеленский решают, кто виноват в провале ВСУ

Конфискация российских активов не происходит не потому, что американцы чтут законы, просто они понимают последствия этого шага, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-11-08T14:04

2023-11-08T14:04

2023-11-08T16:04

интервью

сша

всу

валерий залужный

владимир зеленский

конгресс сша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Накануне Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.— Алексей Николаевич, как эта мера угрожает мировой финансовой системе?— Это вовсе не значит, что деньги будут конфискованы. Решения о таких серьезных делах принимаются не в конгрессе, не в сенате, не в Палате представителей, а финансовым сообществом, той же самой ФРС, условно говоря, теневым финансовым правительством США. Сенат и конгресс могут предлагать все что угодно, но эти меры будут реализованы, если на них дадут согласие американские финансовые круги.Сегодня в Америке большая проблема с финансированием госдолга. Уходит огромная сумма — несколько триллионов в год — на выплату процентов по госдолгу, который накопился за последние годы. Сегодня в случае принятия таких мер (передаче Украине российских активов) привлекательность размещения иностранных активов в американских ценных бумагах резко пойдет вниз. Потому что конфискация суверенных резервов — это невиданно.То есть их можно заморозить, можно десятки лет, как деньги Ирана, держать в замороженном виде, но конфискации не было ни разу. За исключением тех случаев, когда речь шла о деньгах, с правительствами которых США были в состоянии войны.Поэтому такой прецедент Америке сейчас совершенно не нужен, потому что это будет большой удар по американскому госдолгу. Конгресс может рекомендовать американской администрации что делать, но решение будут принимать не они.— Но США все-таки изыскивают средства на поддержку Украины в связи с событиями на Ближнем Востоке. Может быть, в этом случае будет сделано исключение?— Нет, потому что деньги, которые нужны Украине, небольшие. 10–15 млрд в год — это не деньги, ради которых стоит городить огород. Объем американского госдолга — больше 100% ВВП, и потери из-за того, что привлекательность инвестиций в американские ценные бумаги упадет, будут точно больше, чем те деньги, которые просит Украина. Конфискация российских активов не происходит вовсе не потому, что американцы чтут законы, они понимают последствия этого шага.— А какова цель тогда этого законопроекта? Политический демарш?— Демократы и республиканцы делают вид, что они что-то решают. На самом деле в истории с конфискацией российских денег они не решают ничего.— Кто основные кредиторы США?— Основные кредиторы внутри страны. Держателями примерно 70% американского госдолга являются само правительство США, Госбанк, ФРС. Но около трети находится за границей. И об этом идет речь, если приток иностранных денег в американские ценные бумаги уменьшится — это повлияет на котировки ценных бумаг внутри страны. А ухудшения условий рефинансирования американского госдолга они допустить не могут.— Поговорим о событиях на Украине. К чему приведет конфликт между политическим руководством Украины и военной элитой после гибели помощника главкома ВСУ Залужного и увольнения его зама, командующего Силами спецопераций Хоренко?— Это зависит от Залужного. Он может воспользоваться своим авторитетом в войсках и попытаться совершить государственный переворот. Он мог бы это сделать уже при отставке руководителя сил ССО, которые как нельзя лучше подходят для организации госпереворота. Поэтому Хоренко и зачистили. Кстати, украинские законы допускают отставку этого человека.Будь Залужный более смелым и решительным, он воспользовался бы этой историей, чтобы обезопасить себя на будущее. Но он это проглотил. Возникает вопрос, насколько он способен к организации собственных политических действий. Смысл конфликта между политиками и военными очень простой: кто виноват в том, что у Украины ничего не получается на поле боя, — либо Зеленский, либо Залужный.Теперь они будут играть в горячую картофелину, перебрасывая друг на друга ответственность за неудачи на фронте. Если Залужный хочет сохранить себя как политическую фигуру, то он должен быть более решительным. Если он будет нерешительным, Зеленский его съест, потому что кто-то должен ответить за неудачи на фронте.— Но, может быть, у Залужного нет политических амбиций?— Тем хуже для него. Его будут использовать в качестве груши для битья, чтобы спихнуть на него политическую ответственность за неудачи на фронте. У него есть выбор: быть мальчиком для битья или брать власть.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20231108/1050831539.html

https://ukraina.ru/20231108/1050848824.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, всу, валерий залужный, владимир зеленский, конгресс сша, сенат, фрс сша