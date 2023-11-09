Сотрудница украинского посольства попалась на незаконной переправке мигрантов в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
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Сотрудница украинского посольства попалась на незаконной переправке мигрантов в ЕС
Сотрудница украинского посольства попалась на незаконной переправке мигрантов в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
Сотрудница украинского посольства попалась на незаконной переправке мигрантов в ЕС
Секретарь по консульским вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии подозревается в организации канала незаконной переправки мигрантов в страны Евросоюза через Украину. Об этом сообщили 9 ноября в телеграм-канале СБУ
2023-11-09T13:32
2023-11-09T13:32
мигранты
евросоюз
посольство
новости
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сбу
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"Контрразведка Службы безопасности… заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска. В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен второй секретарь по консульским и административным вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, которая организовала международный "трафик", - говорится в материале.Она предлагала гражданам из нескольких азиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через Украину. Для этого оформляла для них визы на въезд в страну как студентам украинских вузов. Свои услуги она оценивала в три тысячи долларов.В отношении сотрудницы посольства возбудили уголовное дело о незаконной переправке лиц через госграницу. Ей грозит до девяти лет лишения свободы.
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мигранты, евросоюз, посольство, новости, украина, сбу
мигранты, Евросоюз, посольство, Новости, Украина, СБУ

Сотрудница украинского посольства попалась на незаконной переправке мигрантов в ЕС

13:32 09.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Секретарь по консульским вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии подозревается в организации канала незаконной переправки мигрантов в страны Евросоюза через Украину. Об этом сообщили 9 ноября в телеграм-канале СБУ
"Контрразведка Службы безопасности… заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска. В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен второй секретарь по консульским и административным вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, которая организовала международный "трафик", - говорится в материале.
Она предлагала гражданам из нескольких азиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через Украину. Для этого оформляла для них визы на въезд в страну как студентам украинских вузов. Свои услуги она оценивала в три тысячи долларов.

"К незаконной деятельности фигурантка привлекла двух иностранцев. Они подыскивали клиентов, договаривались с ними об "условиях поездки" и передавали деньги организатору схемы. По имеющимся данным, услугами злоумышленников воспользовалось до 900 выходцев из стран террористического риска", - отметили в СБУ.

В отношении сотрудницы посольства возбудили уголовное дело о незаконной переправке лиц через госграницу. Ей грозит до девяти лет лишения свободы.
Макс Бужанский - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 11:25
Депутат Рады предложил заманивать на Украину мигрантов Вопрос миграционной политики на Украине стоит невероятно остро. Наблюдением поделился депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в телеграм-канале
 
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