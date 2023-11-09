https://ukraina.ru/20231109/1050888206.html

Сотрудница украинского посольства попалась на незаконной переправке мигрантов в ЕС

Сотрудница украинского посольства попалась на незаконной переправке мигрантов в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру

Сотрудница украинского посольства попалась на незаконной переправке мигрантов в ЕС

Секретарь по консульским вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии подозревается в организации канала незаконной переправки мигрантов в страны Евросоюза через Украину. Об этом сообщили 9 ноября в телеграм-канале СБУ

2023-11-09T13:32

2023-11-09T13:32

2023-11-09T13:32

мигранты

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"Контрразведка Службы безопасности… заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска. В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен второй секретарь по консульским и административным вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, которая организовала международный "трафик", - говорится в материале.Она предлагала гражданам из нескольких азиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через Украину. Для этого оформляла для них визы на въезд в страну как студентам украинских вузов. Свои услуги она оценивала в три тысячи долларов.В отношении сотрудницы посольства возбудили уголовное дело о незаконной переправке лиц через госграницу. Ей грозит до девяти лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20230926/1049695101.html

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2023

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мигранты, евросоюз, посольство, новости, украина, сбу