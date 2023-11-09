Сотрудница украинского посольства попалась на незаконной переправке мигрантов в ЕС
Секретарь по консульским вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии подозревается в организации канала незаконной переправки мигрантов в страны Евросоюза через Украину. Об этом сообщили 9 ноября в телеграм-канале СБУ
"Контрразведка Службы безопасности… заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска. В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен второй секретарь по консульским и административным вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, которая организовала международный "трафик", - говорится в материале.
Она предлагала гражданам из нескольких азиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через Украину. Для этого оформляла для них визы на въезд в страну как студентам украинских вузов. Свои услуги она оценивала в три тысячи долларов.
"К незаконной деятельности фигурантка привлекла двух иностранцев. Они подыскивали клиентов, договаривались с ними об "условиях поездки" и передавали деньги организатору схемы. По имеющимся данным, услугами злоумышленников воспользовалось до 900 выходцев из стран террористического риска", - отметили в СБУ.
В отношении сотрудницы посольства возбудили уголовное дело о незаконной переправке лиц через госграницу. Ей грозит до девяти лет лишения свободы.