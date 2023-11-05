https://ukraina.ru/20231105/1050771128.html

Владимир Мамонтов о том, как "хутор близ Диканьки" разжигает "войнушку с белорусами" и чем ответит Россия

Владимир Мамонтов о том, как "хутор близ Диканьки" разжигает "войнушку с белорусами" и чем ответит Россия - 05.11.2023 Украина.ру

Владимир Мамонтов о том, как "хутор близ Диканьки" разжигает "войнушку с белорусами" и чем ответит Россия

Стратеги из Украины могут попытаться разжечь военный конфликт на границе с Белоруссией, желая ослабить напряжение на главном фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов

2023-11-05T05:00

2023-11-05T05:00

2023-11-05T05:00

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Чтобы скомпрометировать Россию и попытаться изменить ситуацию на фронте, режим президента Владимира Зеленского может пойти на любое преступление, если его не сдержат американцы, рассказал журналист.Россия и Белоруссия должны правильно оценить ситуацию и намерения ВСУ (усилились ли они быстро и неожиданно, есть ли угрозы по косвенным и прямым признакам) и принять верное решение. В противном случае это может привести к применению ядерного оружия и Третьей мировой войне, добавил эксперт.Москва и Минск работают "плечом к плечу" и должны предпринять превентивные меры военного характера, без подрыва обороны ВС РФ на самых важных участках фронта (чего и добиваются ВСУ), заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231104/1050749206.html

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новости, белоруссия, украина, россия, сша, граница, война, провокация, фронт, владимир зеленский, ядерное оружие, ядерная война