Владимир Мамонтов о том, как "хутор близ Диканьки" разжигает "войнушку с белорусами" и чем ответит Россия
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Стратеги из Украины могут попытаться разжечь военный конфликт на границе с Белоруссией, желая ослабить напряжение на главном фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
Чтобы скомпрометировать Россию и попытаться изменить ситуацию на фронте, режим президента Владимира Зеленского может пойти на любое преступление, если его не сдержат американцы, рассказал журналист.
"На украино-белорусской границе ситуация может также выйти из-под контроля [США]. Например, доморощенные стратеги с так называемого хутора близ Диканьки могут захотеть изобразить войнушку с белорусами, желая ослабить напряжение на главном фронте. Ведь России поспешит защитить дружественную нам Белоруссию", - подчеркнул Мамонтов.
Россия и Белоруссия должны правильно оценить ситуацию и намерения ВСУ (усилились ли они быстро и неожиданно, есть ли угрозы по косвенным и прямым признакам) и принять верное решение. В противном случае это может привести к применению ядерного оружия и Третьей мировой войне, добавил эксперт.
Москва и Минск работают "плечом к плечу" и должны предпринять превентивные меры военного характера, без подрыва обороны ВС РФ на самых важных участках фронта (чего и добиваются ВСУ), заключил собеседник издания.
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