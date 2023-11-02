https://ukraina.ru/20231102/1050687348.html

Владимир Мамонтов о том, зачем Киев наращивает силы на границе с Белоруссией

Владимир Мамонтов о том, зачем Киев наращивает силы на границе с Белоруссией - 02.11.2023 Украина.ру

Владимир Мамонтов о том, зачем Киев наращивает силы на границе с Белоруссией

Зачем Киев собирает войска ВСУ у границ с Белоруссией? Готова ли России к переговорам по Украине с США? Почему бандеровщина не лечится? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов

2023-11-02T05:01

2023-11-02T05:01

2023-11-02T09:32

интервью

бандеровцы

белоруссия

россия

украина

киев

спецоперация

всу

провокация

сша

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Киев сосредоточил на североукраинском направлении 120-тысячную группировку войск, из которых 17 тысяч привлекаются в интересах усиления охраны госграницы. Об этом заявил председатель белорусского Госпогранкомитета Константин Молостов.— Владимир Константинович, к чему готовится Киев?— «Угроза сильнее ее исполнения», как сказал один из крупнейших шахматистов Зигберт Тарраш. Это действует. Но говорить о реальных рисках для белорусов сейчас сложно — их оценят специалисты.Во-первых, насколько мне известно, украинская группировка там появилась не внезапно, а сконцентрировалась в течение определённого времени. Использовалась она, чтобы готовиться и производить ротацию в вооруженных силах Украины (ВСУ).Во-вторых, силы Украины подошли на границы с Белоруссией с целью провокации — дестабилизировать обстановку, демонстрируя бандеровские флаги. Дескать, смотрите, белорусы, будете слишком сильно дружить и поддерживать русских — начнем войну с вами.— Подействуют ли на Минск такие провокации?— Нет, я думаю. Новость об обострении ситуации была доложена властям. О существовании группировки в Белоруссии, как я сказал, знали. Видимо, сейчас концентрация войск ВСУ приобретает новую окраску, даже с учетом того, что она формировалась постепенно.— Почему особое внимание на группировку белорусы обратили именно сейчас?— Ситуация на фронте, судьба спецоперации складывается не в пользу режима Зеленского. Поэтому киевские власти в среде прокси- и пиар-войн ищут любые способы выйти из тупика, в который попали ВСУ на линии боевого соприкосновения.Некоторое время назад, например, у них возникали мысли подорвать АЭС и скомпрометировать Россию. Чтобы продолжать эту историю, режим Зеленского может пойти на любое преступление, если их американцы не сдержат.Обратите внимание: поддерживая израильтян, США отчасти удерживают их от непоправимых вещей, которые могут привести к ослаблению и Тель-Авива, и Вашингтона и изменению обстановки не только на Ближнем Востоке, но и в других частях мира.На украино-белорусской границе ситуация может также выйти из-под контроля [США]. Например, доморощенные стратеги с так называемого хутора близ Диканьки могут захотеть изобразить войнушку с белорусами, желая ослабить напряжение на главном фронте. Ведь России поспешит защитить дружественную нам Белоруссию.Надеюсь, что Минск и Москва правильно поймут ситуацию, спокойно оценят намерения ВСУ (усилились ли они быстро и неожиданно, есть ли угрозы по косвенным и прямым признакам) и примут верное решение. Одно неверное действие с какой-либо стороны может привести к применению ядерного оружия и Третьей мировой войне.Но Россия и Белоруссия должны обязательно обдумать превентивные меры, прежде всего военного характера, без подрыва российской обороны важных участков фронта (чего очень хотят ВСУ). Благо наши страны работают плечом к плечу.— Джеффри Сакс предложил так называемый мирный план для США, России и Украины. В частности, по его задумке, решить украинский вопрос могут только двое: Путин и Байден; новые территории и Крым останутся в составе России, Киев получит гарантии безопасности. Что значат заявления в таком тренде?— Во-первых, наши ребята под Авдеевкой молодцы — вот о чем говорят такие заявления. Исход этого конфликта — в руках русского мужика, который кровь проливает в защиту интересов родины. Во-вторых, план Сакса, возможно, годится в качестве некой основы, можно начать с него и дальше развивать.Но усмешку у меня вызвал пункт, что лживый и невменяемый Байден должен позвонить Путину. Я думаю этого будет мало. В свое время более вменяемый американский президент обещал что-то Ельцину и Горбачеву, были те же Минские соглашения…Все переживают о гарантиях Украине, а России кто-то даст гарантии? Минские соглашения давали гарантии безопасности Донбассу, Луганску? Телефонные звонки со стороны Америки по поводу нераспространения НАТО к чему-то привели?Давайте идти к миру серьезными шагами, фиксировать все в работающих документах.— Со стороны Байдена было глупо отказываться от переговоров с Путиным в декабре 2021 года — теперь пришло время сделать это, заявил Сакс. Готова ли Россия сейчас вернуться к предложениям почти двухлетней давности и начать переговоры с США?— Мне хочется показать американцам и Саксу, как пишут классики, огненный кулак. Чуть что у США не так, когда им это надо, они бегут к нам с мирными переговорами, хотят помириться и так далее.И зачем США серьезные переговоры? Они будут продолжать накачивать Украину оружием, учить армию по своим натовским стандартам, готовить к новой войне с Россией?Если Россия будет продолжать идти вперёд в спецоперации, она сама всего добьётся. Единственный в этом минус — много людей с обеих сторон поляжет.— Насколько сильна степень ожесточения русских и украинцев друг против друга? — Как только хозяева Зеленского отодвинутся от Украины, ситуация, возможно, поменяется, сейчас украинцы сильно зомбированы. Хотя я могу сказать, что даже в добрые годы я видел на Украине людей, которые разговаривали со мной, имея гигантские фиги в карманах шароваров.Однажды друзья с Украины привезли меня к гончару за горшком. Как мне сказали, это был ярый бандеровец, для которого неприемлем был русский язык, а на стене в его квартире висело черно-красное знамя. Я тогда был сильно удивлен: боже, какие у них тут люди есть внутри страны.В итоге я купил горшок за 100 долларов. Бандеровец положил в шаровары деньги и на чистом русском языке предложил: «Может быть, купите еще?» Вот так: и русский язык проснулся, и бандеровщина ушла в сторону… Но ненависть все равно осталась. Таких людей точно не исправить.В то же время на Украине есть люди, которые понимают, что Америка воюет против русских дешёвыми украинцами. Пока они сидят, молчат и боятся. Потом, может быть, до кого-то когда-то и дойдут слова Владимира Владимировича о том, что мы один народ.Но все это произойдет только после нашей победы. Как она будет сформулирована — увидим.

https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html

https://ukraina.ru/20231101/1050684593.html

https://ukraina.ru/20231101/1050680489.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, бандеровцы, белоруссия, россия, украина, киев, спецоперация, всу, провокация, сша, украинцы, переговоры, войска