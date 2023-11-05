Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США - 05.11.2023 Украина.ру
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Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США
Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США - 05.11.2023 Украина.ру
Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США
Ситуация на границе с Белоруссией может выйти из-под контроля США. Чтобы поменять ситуацию на фронте, режим Зеленского пойдёт на крайние меры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
2023-11-05T04:00
2023-11-05T04:00
новости
владимир зеленский
украина
белоруссия
сша
россия
граница
провокации
война
конфликт
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Ситуация на фронте и судьба спецоперации складывается не в пользу режима Владимира Зеленского. Поэтому власти Украины с помощью прокси-войн ищут любые способы выйти из тупика, рассказал журналист.Киевские власти не смогли реализовать операцию с подрывом АЭС, чтобы скомпрометировать Россию. Чтобы продолжать эту историю, режим Зеленского может пойти на любое преступление, если его не сдержат США, добавил эксперт.На украино-белорусской границе ситуация может также выйти из-под контроля США. Доморощенные стратеги с Украины могут захотеть "изобразить войнушку с белорусами", чтобы ослабить напряжение на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231104/1050759037.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, украина, белоруссия, сша, россия, граница, провокации, война, конфликт
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Белоруссия, США, Россия, граница, провокации, война, конфликт

Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США

04:00 05.11.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP / Yves Herman
Читать в
Ситуация на границе с Белоруссией может выйти из-под контроля США. Чтобы поменять ситуацию на фронте, режим Зеленского пойдёт на крайние меры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
Ситуация на фронте и судьба спецоперации складывается не в пользу режима Владимира Зеленского. Поэтому власти Украины с помощью прокси-войн ищут любые способы выйти из тупика, рассказал журналист.
Киевские власти не смогли реализовать операцию с подрывом АЭС, чтобы скомпрометировать Россию. Чтобы продолжать эту историю, режим Зеленского может пойти на любое преступление, если его не сдержат США, добавил эксперт.
"Обратите внимание: поддерживая израильтян, США отчасти удерживают их от непоправимых вещей, которые могут привести к ослаблению и Тель-Авива, и Вашингтона и изменению обстановки не только на Ближнем Востоке, но и в других частях мира", - подчеркнул Мамонтов.
На украино-белорусской границе ситуация может также выйти из-под контроля США. Доморощенные стратеги с Украины могут захотеть "изобразить войнушку с белорусами", чтобы ослабить напряжение на фронте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаБелоруссияСШАРоссияграницапровокациивойнаконфликт
 
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