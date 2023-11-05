https://ukraina.ru/20231105/1050770068.html
Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США
Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США - 05.11.2023 Украина.ру
Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США
Ситуация на границе с Белоруссией может выйти из-под контроля США. Чтобы поменять ситуацию на фронте, режим Зеленского пойдёт на крайние меры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
2023-11-05T04:00
2023-11-05T04:00
2023-11-05T04:00
новости
владимир зеленский
украина
белоруссия
сша
россия
граница
провокации
война
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045980939_0:303:3071:2030_1920x0_80_0_0_7cb08683d7ad8bd66da8974998e29baa.jpg
Ситуация на фронте и судьба спецоперации складывается не в пользу режима Владимира Зеленского. Поэтому власти Украины с помощью прокси-войн ищут любые способы выйти из тупика, рассказал журналист.Киевские власти не смогли реализовать операцию с подрывом АЭС, чтобы скомпрометировать Россию. Чтобы продолжать эту историю, режим Зеленского может пойти на любое преступление, если его не сдержат США, добавил эксперт.На украино-белорусской границе ситуация может также выйти из-под контроля США. Доморощенные стратеги с Украины могут захотеть "изобразить войнушку с белорусами", чтобы ослабить напряжение на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231104/1050759037.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045980939_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_5aa3bfe09bd781dfb271c3250330e7aa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, белоруссия, сша, россия, граница, провокации, война, конфликт
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Белоруссия, США, Россия, граница, провокации, война, конфликт
Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США
Ситуация на границе с Белоруссией может выйти из-под контроля США. Чтобы поменять ситуацию на фронте, режим Зеленского пойдёт на крайние меры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов