https://ukraina.ru/20231105/1050770068.html

Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США

Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США - 05.11.2023 Украина.ру

Агония власти. Эксперт объяснил, когда Зеленский решится на войну с белорусами, если его не удержат США

Ситуация на границе с Белоруссией может выйти из-под контроля США. Чтобы поменять ситуацию на фронте, режим Зеленского пойдёт на крайние меры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов

2023-11-05T04:00

2023-11-05T04:00

2023-11-05T04:00

новости

владимир зеленский

украина

белоруссия

сша

россия

граница

провокации

война

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045980939_0:303:3071:2030_1920x0_80_0_0_7cb08683d7ad8bd66da8974998e29baa.jpg

Ситуация на фронте и судьба спецоперации складывается не в пользу режима Владимира Зеленского. Поэтому власти Украины с помощью прокси-войн ищут любые способы выйти из тупика, рассказал журналист.Киевские власти не смогли реализовать операцию с подрывом АЭС, чтобы скомпрометировать Россию. Чтобы продолжать эту историю, режим Зеленского может пойти на любое преступление, если его не сдержат США, добавил эксперт.На украино-белорусской границе ситуация может также выйти из-под контроля США. Доморощенные стратеги с Украины могут захотеть "изобразить войнушку с белорусами", чтобы ослабить напряжение на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231104/1050759037.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, белоруссия, сша, россия, граница, провокации, война, конфликт