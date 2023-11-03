https://ukraina.ru/20231103/1050742650.html

Украинец поставлял наркотики уставшим бойцам ВСУ — Госбюро расследований

Украинец поставлял наркотики уставшим бойцам ВСУ — Госбюро расследований - 03.11.2023 Украина.ру

Украинец поставлял наркотики уставшим бойцам ВСУ — Госбюро расследований

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) 3 ноября заявило о ликвидации канала сбыта психотропных веществ украинским военным

2023-11-03T13:25

2023-11-03T13:25

2023-11-03T13:25

всу

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"По материалам ГБР будут судить наркодилеров, которые сбывали психотропы в районах боевых действий Николаевской и Херсонской областей", - говорится в телеграм-канале бюро.Поставки наладил ранее судимый за аналогичные преступления житель Николаевской области. Его подельники подыскивали клиентов среди военных, которые хотели снять стресс, вызванный нахождением на линии фронта.На днях пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич рассказал, что украинские волонтеры снабжают военнослужащих ВСУ на передовой наркотиками. Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью.Боец отдельной стрелковой бригады "Новый" рассказывал, что военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства и потом не чувствуют ранений.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, наркотики, новости, украина, фронт