Украинец поставлял наркотики уставшим бойцам ВСУ — Госбюро расследований
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) 3 ноября заявило о ликвидации канала сбыта психотропных веществ украинским военным
"По материалам ГБР будут судить наркодилеров, которые сбывали психотропы в районах боевых действий Николаевской и Херсонской областей", - говорится в телеграм-канале бюро.
Поставки наладил ранее судимый за аналогичные преступления житель Николаевской области. Его подельники подыскивали клиентов среди военных, которые хотели снять стресс, вызванный нахождением на линии фронта.
На днях пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич рассказал, что украинские волонтеры снабжают военнослужащих ВСУ на передовой наркотиками.
Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью.
Боец отдельной стрелковой бригады "Новый" рассказывал, что военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства и потом не чувствуют ранений.
1 ноября, 09:06Российские спецслужбы выяснили, кто снабжает ВСУ наркотикамиОрганизованная преступная группировка "Химпром" с помощью "добровольных воинских формирований" поставляет наркотики в подразделения украинской армии. Об этом сообщает 1 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах РФ