Вокруг Украины невозможно создать "стену из ПВО" - Игнат - 02.11.2023 Украина.ру
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Вокруг Украины невозможно создать "стену из ПВО" - Игнат
Вокруг Украины невозможно создать "стену из ПВО" - Игнат - 02.11.2023 Украина.ру
Вокруг Украины невозможно создать "стену из ПВО" - Игнат
Территория Украины огромна, вокруг неё невозможно создать стену из ПВО, заявил официального представителя воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
2023-11-02T13:02
2023-11-02T13:02
новости
украина
юрий игнат
всу
пво
с-300
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Игнат объяснил, что средства ПВО имеют определённый радиус действия. От 2 километров для малых огневых групп до 70 километров у С-300.Он подчеркнул, что российские крылатые ракеты и "Герани" созданы для того, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны.В середине октября Игнат в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что средства противовоздушной обороны Украина на отопительный период берет в аренду у других государств. По его словам, практика брать системы ПВО в аренду у Украины уже есть."Некоторые страны дали в пользование... Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно", - рассказал Игнат.Спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк рассказала, что Украина испытывает дефицит систем ПВО.
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новости, украина, юрий игнат, всу, пво, с-300
Новости, Украина, Юрий Игнат, ВСУ, ПВО, С-300

Вокруг Украины невозможно создать "стену из ПВО" - Игнат

13:02 02.11.2023
 
© Армія Inform Юрий Игнат
Юрий Игнат
© Армія Inform
Читать в
Территория Украины огромна, вокруг неё невозможно создать стену из ПВО, заявил официального представителя воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
Игнат объяснил, что средства ПВО имеют определённый радиус действия. От 2 километров для малых огневых групп до 70 километров у С-300.
"Поэтому средств, чтобы полностью стеной сделать эшелонированную ПВО у нас недостаточно", - отметил Игнат.
Он подчеркнул, что российские крылатые ракеты и "Герани" созданы для того, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны.
В середине октября Игнат в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что средства противовоздушной обороны Украина на отопительный период берет в аренду у других государств. По его словам, практика брать системы ПВО в аренду у Украины уже есть.
"Некоторые страны дали в пользование... Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно", - рассказал Игнат.
Спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк рассказала, что Украина испытывает дефицит систем ПВО.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 17:15
Циничный спектакль, но Украину еще можно спасти. Небензя в ООН вывел Киев и Запад на чистую воду31 октября по запросу Франции и Эквадора состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое гуманитарной ситуации на Украине
 
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