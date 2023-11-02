https://ukraina.ru/20231102/1050703240.html
Вокруг Украины невозможно создать "стену из ПВО" - Игнат
Вокруг Украины невозможно создать "стену из ПВО" - Игнат - 02.11.2023 Украина.ру
Вокруг Украины невозможно создать "стену из ПВО" - Игнат
Территория Украины огромна, вокруг неё невозможно создать стену из ПВО, заявил официального представителя воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
2023-11-02T13:02
2023-11-02T13:02
2023-11-02T13:02
новости
украина
юрий игнат
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с-300
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Игнат объяснил, что средства ПВО имеют определённый радиус действия. От 2 километров для малых огневых групп до 70 километров у С-300.Он подчеркнул, что российские крылатые ракеты и "Герани" созданы для того, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны.В середине октября Игнат в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что средства противовоздушной обороны Украина на отопительный период берет в аренду у других государств. По его словам, практика брать системы ПВО в аренду у Украины уже есть."Некоторые страны дали в пользование... Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно", - рассказал Игнат.Спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк рассказала, что Украина испытывает дефицит систем ПВО.
https://ukraina.ru/20231101/1050681660.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, юрий игнат, всу, пво, с-300
Новости, Украина, Юрий Игнат, ВСУ, ПВО, С-300
Вокруг Украины невозможно создать "стену из ПВО" - Игнат
Территория Украины огромна, вокруг неё невозможно создать стену из ПВО, заявил официального представителя воздушных сил ВСУ Юрий Игнат