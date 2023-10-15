https://ukraina.ru/20231015/1050191243.html

Никто не отдаст просто так. Игнат рассказал, что Киев берет ПВО в аренду на зимний период

Никто не отдаст просто так. Игнат рассказал, что Киев берет ПВО в аренду на зимний период - 15.10.2023 Украина.ру

Никто не отдаст просто так. Игнат рассказал, что Киев берет ПВО в аренду на зимний период

Советник командования воздушных сил ВСУ подчеркивает, что в мире нет столько средств ПВО, чтобы другие страны сразу же часть из них передали Украине

2023-10-15T13:24

2023-10-15T13:24

2023-10-15T16:49

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юрий игнат

пво

украина

аренда

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Средства противовоздушной обороны Украина на отопительный период берет в аренду у других государств. Об этом 15 октября в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.По его словам, практика брать системы ПВО в аренду у Украины уже есть."Некоторые страны дали в пользование... Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно", - рассказал Игнат.По его словам, в мире нет столько ПВО, чтобы "взять и сразу отдать Украине", и к этому нужно относиться с пониманием."Но в целом мы усиливаемся, заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как те же "Хоки" (зенитно-ракетный комплекс MIM-23 Hawk), но нам нужно больше, поскольку они отыгрывают сейчас большую роль. И то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, - это большой положительный знак", - полагает Юрий Игнат.Как сообщало издание Украина.ру, ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что Россия начинает вторую стратегическую воздушную кампанию против Украины. По его мнению, это свидетельствует об "особенной суровости" наступающей зимы. Особенно с учетом того, что "россиянам регулярно удается выводить из строя украинскую ПВО".

https://ukraina.ru/20231012/1050109808.html

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новости, юрий игнат, пво, украина, аренда