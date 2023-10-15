https://ukraina.ru/20231015/1050195574.html

В ВСУ признались, что им не хватает средств ПВО на борьбу с российскими дронами

В ВСУ признались, что им не хватает средств ПВО на борьбу с российскими дронами - 15.10.2023 Украина.ру

В ВСУ признались, что им не хватает средств ПВО на борьбу с российскими дронами

Вместо ПВО используются мобильно-огневые группы

2023-10-15T16:48

2023-10-15T16:48

2023-10-15T16:48

новости

украина

пво

всу

дефицит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101640/93/1016409373_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_ac9160d0704c9884a8b9a5a5bed45c7c.jpg

Против российских дронов Вооруженные силы Украины начали применять мобильные группы вместо систем противовоздушной обороны. Об этом 15 октября в эфире телеканала "Рада" заявила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.По ее словам, Украина испытывает дефицит систем ПВО."Мы разворачиваем системы ПВО на разных направлениях, исходя из оценки обстановки, активно используя мобильно-огневые группы, так как противодействовать дроновым атакам нецелесообразно очень мощными средствами ПВО в условиях, когда их не хватает", - заявила Гуменюк.Как сообщало издание Украина.ру, ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что средства ПВО Украина на отопительный период берет в аренду у других государств.

https://ukraina.ru/20231015/1050191243.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, пво, всу, дефицит