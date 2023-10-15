https://ukraina.ru/20231015/1050195574.html
В ВСУ признались, что им не хватает средств ПВО на борьбу с российскими дронами
В ВСУ признались, что им не хватает средств ПВО на борьбу с российскими дронами - 15.10.2023 Украина.ру
В ВСУ признались, что им не хватает средств ПВО на борьбу с российскими дронами
Вместо ПВО используются мобильно-огневые группы
2023-10-15T16:48
2023-10-15T16:48
2023-10-15T16:48
новости
украина
пво
всу
дефицит
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Против российских дронов Вооруженные силы Украины начали применять мобильные группы вместо систем противовоздушной обороны. Об этом 15 октября в эфире телеканала "Рада" заявила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.По ее словам, Украина испытывает дефицит систем ПВО."Мы разворачиваем системы ПВО на разных направлениях, исходя из оценки обстановки, активно используя мобильно-огневые группы, так как противодействовать дроновым атакам нецелесообразно очень мощными средствами ПВО в условиях, когда их не хватает", - заявила Гуменюк.Как сообщало издание Украина.ру, ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что средства ПВО Украина на отопительный период берет в аренду у других государств.
https://ukraina.ru/20231015/1050191243.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, пво, всу, дефицит
Новости, Украина, ПВО, ВСУ, дефицит
В ВСУ признались, что им не хватает средств ПВО на борьбу с российскими дронами
Вместо ПВО используются мобильно-огневые группы
Против российских дронов Вооруженные силы Украины начали применять мобильные группы вместо систем противовоздушной обороны. Об этом 15 октября в эфире телеканала "Рада" заявила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.
По ее словам, Украина испытывает дефицит систем ПВО.
"Мы разворачиваем системы ПВО на разных направлениях, исходя из оценки обстановки, активно используя мобильно-огневые группы, так как противодействовать дроновым атакам нецелесообразно очень мощными средствами ПВО в условиях, когда их не хватает", - заявила Гуменюк.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что средства ПВО Украина на отопительный период берет в аренду у других государств.