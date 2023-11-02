"Город с подземельями". Военный эксперт раскрыл важный замысел операции ВС РФ в Авдеевке - 02.11.2023 Украина.ру
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"Город с подземельями". Военный эксперт раскрыл важный замысел операции ВС РФ в Авдеевке
"Город с подземельями". Военный эксперт раскрыл важный замысел операции ВС РФ в Авдеевке - 02.11.2023 Украина.ру
"Город с подземельями". Военный эксперт раскрыл важный замысел операции ВС РФ в Авдеевке
Коксохимический завод в Авдеевке - огромная товарная станция с подвалами для убежищ. Это мощнейшая крепость, как и множество других заводов в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-11-02T04:30
2023-11-02T04:30
новости
авдеевка
днр
логистика
дорога
оборона
наступление
всу
вс рф
потери
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Авдеевку важно взять, потому что это ближайшее к Донецку место, которое контролирует Украина и оттуда ВСУ постоянно обстреливают город. Замысел операции в Авдеевке схож с Артемовском и Северодонецком/Лисичанском, рассказал эксперт.Когда российские силы брали под огневой контроль пути снабжения противника и из-за этого в разгар боев обороняющиеся несли большие потери, чем наступающие, добавил он.Для огневого контроля над единственной дорогой в Авдеевку ВС РФ необходимо пройти с севера и с юга по 3–4 километра. Для этого нужно удержать террикон и пересечь железную дорогу, которая сама по себе используется как естественная и усиленная линия обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050659193.html
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новости, авдеевка, днр, логистика, дорога, оборона, наступление, всу, вс рф, потери, украина, россия
Новости, Авдеевка, ДНР, логистика, дорога, Оборона, наступление, ВСУ, ВС РФ, потери, Украина, Россия

"Город с подземельями". Военный эксперт раскрыл важный замысел операции ВС РФ в Авдеевке

04:30 02.11.2023
 
© AP / Vitali Komar / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP / Vitali Komar
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Коксохимический завод в Авдеевке - огромная товарная станция с подвалами для убежищ. Это мощнейшая крепость, как и множество других заводов в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Авдеевку важно взять, потому что это ближайшее к Донецку место, которое контролирует Украина и оттуда ВСУ постоянно обстреливают город. Замысел операции в Авдеевке схож с Артемовском и Северодонецком/Лисичанском, рассказал эксперт.
Когда российские силы брали под огневой контроль пути снабжения противника и из-за этого в разгар боев обороняющиеся несли большие потери, чем наступающие, добавил он.
"И если нам удастся воспользоваться тем, что для киевского режима политические соображения любой ценой удержать Авдеевку окажутся сильнее военных, мы нанесем противнику урон гораздо сильнее, чем если бы мы просто взяли этот город", - добавил Полетаев.
Для огневого контроля над единственной дорогой в Авдеевку ВС РФ необходимо пройти с севера и с юга по 3–4 километра. Для этого нужно удержать террикон и пересечь железную дорогу, которая сама по себе используется как естественная и усиленная линия обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Илья Мощанский интервью
Вчера, 04:03
Илья Мощанский: Россия в Авдеевке устраивает ВСУ эффект "синего трактора", подготовив сюрприз на Днепре ВСУ будут держать Авдеевку до последнего. Но если мы подтянем туда больше артиллерии и авиации, мы их постепенно разбомбим, как в Артемовске, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
 
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