https://ukraina.ru/20231102/1050673443.html

"Город с подземельями". Военный эксперт раскрыл важный замысел операции ВС РФ в Авдеевке

"Город с подземельями". Военный эксперт раскрыл важный замысел операции ВС РФ в Авдеевке - 02.11.2023 Украина.ру

"Город с подземельями". Военный эксперт раскрыл важный замысел операции ВС РФ в Авдеевке

Коксохимический завод в Авдеевке - огромная товарная станция с подвалами для убежищ. Это мощнейшая крепость, как и множество других заводов в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-11-02T04:30

2023-11-02T04:30

2023-11-02T04:30

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авдеевка

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всу

вс рф

потери

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Авдеевку важно взять, потому что это ближайшее к Донецку место, которое контролирует Украина и оттуда ВСУ постоянно обстреливают город. Замысел операции в Авдеевке схож с Артемовском и Северодонецком/Лисичанском, рассказал эксперт.Когда российские силы брали под огневой контроль пути снабжения противника и из-за этого в разгар боев обороняющиеся несли большие потери, чем наступающие, добавил он.Для огневого контроля над единственной дорогой в Авдеевку ВС РФ необходимо пройти с севера и с юга по 3–4 километра. Для этого нужно удержать террикон и пересечь железную дорогу, которая сама по себе используется как естественная и усиленная линия обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231101/1050659193.html

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новости, авдеевка, днр, логистика, дорога, оборона, наступление, всу, вс рф, потери, украина, россия