Резников "объел" ВСУ на 7,4 млрд гривен - СМИ - 01.11.2023 Украина.ру
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Резников "объел" ВСУ на 7,4 млрд гривен - СМИ
Резников "объел" ВСУ на 7,4 млрд гривен - СМИ - 01.11.2023 Украина.ру
Резников "объел" ВСУ на 7,4 млрд гривен - СМИ
На Украине признали, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников прикарманил 7,4 миллиардов гривен (18,8 миллиардов рублей), сообщил телеграм-канал Readovka
2023-11-01T17:55
2023-11-01T17:55
новости
украина
минобороны украины
алексей резников
всу
вооруженные силы украины
коррупция
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Счётная палата Украины утверждает, что власти закупали продукты для Вооруженных сил Украины по цене на 30% выше рыночной. "Только от стоимости все равно ничего не зависело, ведь 75% питания не подходило для полевых условий", подчеркнули авторы.Ранее Readovka проводила расследование о коррупции на Украине (в частности, в оборонном ведомстве), в котором установила, что все цены по госзакупкам были завышены раза в два-три.
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новости, украина, минобороны украины, алексей резников, всу, вооруженные силы украины, коррупция
Новости, Украина, Минобороны Украины, Алексей Резников, ВСУ, Вооруженные силы Украины, коррупция

Резников "объел" ВСУ на 7,4 млрд гривен - СМИ

17:55 01.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksii ReznikovАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksii Reznikov
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На Украине признали, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников прикарманил 7,4 миллиардов гривен (18,8 миллиардов рублей), сообщил телеграм-канал Readovka
"Благодаря своим махинациям с питанием для военнослужащих министерству под покровительством Резникова удалось "прикарманить" 7,4 млрд грн", - говорится в публикации.
Счётная палата Украины утверждает, что власти закупали продукты для Вооруженных сил Украины по цене на 30% выше рыночной. "Только от стоимости все равно ничего не зависело, ведь 75% питания не подходило для полевых условий", подчеркнули авторы.
Ранее Readovka проводила расследование о коррупции на Украине (в частности, в оборонном ведомстве), в котором установила, что все цены по госзакупкам были завышены раза в два-три.
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Зеленский меняет силовиков. Кто будет следующимМинистр обороны Украины Алексей Резников ожидаемо ушел в отставку. Его место займет Рустем Умеров, который уже подал прошение народным депутатам уволить его с занимаемой ныне должности главы Фонда госимущества
 
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