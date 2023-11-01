https://ukraina.ru/20231101/1050683726.html

Резников "объел" ВСУ на 7,4 млрд гривен - СМИ

Резников "объел" ВСУ на 7,4 млрд гривен - СМИ - 01.11.2023 Украина.ру

Резников "объел" ВСУ на 7,4 млрд гривен - СМИ

На Украине признали, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников прикарманил 7,4 миллиардов гривен (18,8 миллиардов рублей), сообщил телеграм-канал Readovka

2023-11-01T17:55

2023-11-01T17:55

2023-11-01T17:55

новости

украина

минобороны украины

алексей резников

всу

вооруженные силы украины

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/89/1034328911_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_8d3c0a41cc923e9c1b1f56d7d3b11346.jpg

Счётная палата Украины утверждает, что власти закупали продукты для Вооруженных сил Украины по цене на 30% выше рыночной. "Только от стоимости все равно ничего не зависело, ведь 75% питания не подходило для полевых условий", подчеркнули авторы.Ранее Readovka проводила расследование о коррупции на Украине (в частности, в оборонном ведомстве), в котором установила, что все цены по госзакупкам были завышены раза в два-три.

https://ukraina.ru/20230904/1049155392.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, минобороны украины, алексей резников, всу, вооруженные силы украины, коррупция