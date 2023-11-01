https://ukraina.ru/20231101/1050683726.html
Резников "объел" ВСУ на 7,4 млрд гривен - СМИ
Резников "объел" ВСУ на 7,4 млрд гривен - СМИ - 01.11.2023 Украина.ру
Резников "объел" ВСУ на 7,4 млрд гривен - СМИ
На Украине признали, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников прикарманил 7,4 миллиардов гривен (18,8 миллиардов рублей), сообщил телеграм-канал Readovka
2023-11-01T17:55
2023-11-01T17:55
2023-11-01T17:55
новости
украина
минобороны украины
алексей резников
всу
вооруженные силы украины
коррупция
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Счётная палата Украины утверждает, что власти закупали продукты для Вооруженных сил Украины по цене на 30% выше рыночной. "Только от стоимости все равно ничего не зависело, ведь 75% питания не подходило для полевых условий", подчеркнули авторы.Ранее Readovka проводила расследование о коррупции на Украине (в частности, в оборонном ведомстве), в котором установила, что все цены по госзакупкам были завышены раза в два-три.
https://ukraina.ru/20230904/1049155392.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, минобороны украины, алексей резников, всу, вооруженные силы украины, коррупция
Новости, Украина, Минобороны Украины, Алексей Резников, ВСУ, Вооруженные силы Украины, коррупция
Резников "объел" ВСУ на 7,4 млрд гривен - СМИ
На Украине признали, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников прикарманил 7,4 миллиардов гривен (18,8 миллиардов рублей), сообщил телеграм-канал Readovka