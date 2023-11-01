На Украине подтвердили, что минобороны украло миллионы долларов - 01.11.2023 Украина.ру
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На Украине подтвердили, что минобороны украло миллионы долларов
На Украине подтвердили, что минобороны украло миллионы долларов - 01.11.2023 Украина.ру
На Украине подтвердили, что минобороны украло миллионы долларов
Сотрудники министерства обороны Украины разворовали миллиарды гривен при помощи махинаций с поставками продуктов питания для боевиков вооружённых сил страны. Эту информацию подтвердили в Счётной палате, передаёт телеканал ТСН
2023-11-01T00:12
2023-11-01T00:12
новости
украина
коррупция
минобороны украины
закупки
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По данным отчета, оплата поставленных продуктов питания для Вооружённых сил Украины прошла на основании заключенных дополнительных соглашений, где цены были уменьшены после публикации расследования. Затем на Украине приняли закон об обнародовании закупок минобороны в электронной системе публичных закупок Prozorro. На этих торгах цены на продукты были занижены снова и их стоимость упала на 8,19 миллиарда гривен (225 миллионов долларов). Кроме того, Счётная палата подтвердила, что стоимость продуктов питания для ВСУ от минобороны была значительно выше цен от Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацгвардии. При этом аудиторы указали, что из 409 наименований продуктов каталога почти 75% "не имеют практического применения для приготовления пищи, но влияют на окончательную стоимость комплекта". Как отмечает украинское издание "Наши деньги", проверка была проведена по обращению антикоррупционного комитета Верховной рады. Напомним, с начала текущего года вокруг оборонного ведомства Украины возник громкий скандал, связанный с коррупционными схемами. Летом СМИ сообщали, что МО украло деньги с покупки верхней одежды для солдат Украины. Решение об увольнении министра обороны Украины Алексея Резникова было принято на фоне коррупционных скандалов в армии, писал немецкий журнал Der Spiegel. Накануне, 30 октября, стало известно, что командиры 40 воинских частей Вооружённых сил Украины украли более 123 миллиона гривен (свыше 3,3 миллиона долларов), выплатив "дополнительные вознаграждения" солдатам, не участвующим в боевых действиях.
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новости, украина, коррупция, минобороны украины, закупки, всу
Новости, Украина, коррупция, Минобороны Украины, закупки, ВСУ

На Украине подтвердили, что минобороны украло миллионы долларов

00:12 01.11.2023
 
© vesti.ua
© vesti.ua
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Сотрудники министерства обороны Украины разворовали миллиарды гривен при помощи махинаций с поставками продуктов питания для боевиков вооружённых сил страны. Эту информацию подтвердили в Счётной палате, передаёт телеканал ТСН

"Счетная палата подтвердила, что в минобороны разворовывали миллиарды (прим. ред. – гривен) на еде для солдат. В отчёте говорится, что, объявив о закупках услуг питания на 2023 год, минобороны не проводило мониторинг цен на продукты и самостоятельно не определило стоимость услуг питания", – пишет СМИ.

По данным отчета, оплата поставленных продуктов питания для Вооружённых сил Украины прошла на основании заключенных дополнительных соглашений, где цены были уменьшены после публикации расследования.
Затем на Украине приняли закон об обнародовании закупок минобороны в электронной системе публичных закупок Prozorro. На этих торгах цены на продукты были занижены снова и их стоимость упала на 8,19 миллиарда гривен (225 миллионов долларов).
Кроме того, Счётная палата подтвердила, что стоимость продуктов питания для ВСУ от минобороны была значительно выше цен от Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацгвардии.
При этом аудиторы указали, что из 409 наименований продуктов каталога почти 75% "не имеют практического применения для приготовления пищи, но влияют на окончательную стоимость комплекта".

"Обобщенные результаты аудита засвидетельствовали, что <…> приобретение наиболее употребляемых продуктов питания осуществлялось по ценам, которые в среднем на 30% выше рыночных", - следует из доклада Счётной палаты Украины.

Как отмечает украинское издание "Наши деньги", проверка была проведена по обращению антикоррупционного комитета Верховной рады.
Напомним, с начала текущего года вокруг оборонного ведомства Украины возник громкий скандал, связанный с коррупционными схемами. Летом СМИ сообщали, что МО украло деньги с покупки верхней одежды для солдат Украины. Решение об увольнении министра обороны Украины Алексея Резникова было принято на фоне коррупционных скандалов в армии, писал немецкий журнал Der Spiegel.
Накануне, 30 октября, стало известно, что командиры 40 воинских частей Вооружённых сил Украины украли более 123 миллиона гривен (свыше 3,3 миллиона долларов), выплатив "дополнительные вознаграждения" солдатам, не участвующим в боевых действиях.
 
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