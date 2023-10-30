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Командиры ВСУ начислили липовые вознаграждения на сумму более $3,3 млн

Командиры ВСУ начислили липовые вознаграждения на сумму более $3,3 млн - 30.10.2023 Украина.ру

Командиры ВСУ начислили липовые вознаграждения на сумму более $3,3 млн

Командиры 40 воинских частей Вооружённых сил Украины украли более 123 миллиона гривен (свыше 3,3 миллиона долларов), выплатив "дополнительные вознаграждения" солдатам, не участвующим в боевых действиях. О раскрытии мошеннической схемы сообщили в минобороны Украины

2023-10-30T23:48

2023-10-30T23:48

2023-10-30T23:48

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коррупция

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Руководителям воинских частей вменяют неверную трактовку понятия "боевые действия" и пугают "беседами".В качестве примера приводятся выплаты военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области. Они получили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен (почти 2,5 тысяч долларов). Отмечается, что регионе общая сумма "боевых выплат" составила около 6,5 миллиона гривен (более 178 тысяч долларов). Как добавили в украинском минобороны, специалисты проводят консультации с генеральным штабом ВСУ, чтобы "выплаты дополнительного вознаграждения получали только те, кто выполняет боевые задания и принимает участие в боевых действиях". Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном финансовом мониторинге для политически значимых лиц. Ввести такие меры потребовала Европейская комиссия, причем в ЕК призвали не тянуть с выполнением очередных условий. Все меры по противодействию коррупции сегодня – попытка не сорвать возможные переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые намечены на конец 2023 года.

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новости, украина, минобороны украины, коррупция