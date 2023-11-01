https://ukraina.ru/20231101/1050638405.html
"Забудут как страшный сон": политолог рассказал, почему стремительно заканчивается Украина
"Забудут как страшный сон": политолог рассказал, почему стремительно заканчивается Украина - 01.11.2023 Украина.ру
"Забудут как страшный сон": политолог рассказал, почему стремительно заканчивается Украина
США никогда не собирались развивать Украину, они всегда собирались ее просто угробить. Современное руководство ЕС тоже не собирается сохранять "незалежную", она стала никому не нужна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-11-01T04:30
2023-11-01T04:30
2023-11-01T04:30
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Украина продолжит оставаться тараном против России до последнего мотивированного украинца, который еще будет хотеть воевать. Или который будет согласен воевать против России, рассказал политолог.На полгода-год Украине особенно много не надо, поэтому ей все равно дадут какое-то вооружение. Что-то дадут и как-то это время она еще просуществует. Потом можно перевернуть эту страницу и забыть об этой Украине как о страшном сне, добавил он.Можно даже не следить за тем, что говорят на Западе, что делают, в каком порядке поставляют на Украину. Там все уже прописано, предписано и завершено, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, мобилизация, фронт, запад, поставки, вооружение, война, сво
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация, фронт, Запад, поставки, вооружение, война, СВО
"Забудут как страшный сон": политолог рассказал, почему стремительно заканчивается Украина
США никогда не собирались развивать Украину, они всегда собирались ее просто угробить. Современное руководство ЕС тоже не собирается сохранять "незалежную", она стала никому не нужна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Украина продолжит оставаться тараном против России до последнего мотивированного украинца, который еще будет хотеть воевать. Или который будет согласен воевать против России, рассказал политолог.
"Поскольку Украина заканчивается, ее боевой запал заканчивается, мотивированные люди заканчиваются, начинаются массовые сдачи в плен, не выполняются нормативы по призыву, по мобилизации, фронт начинает изгибаться, прогибаться и трещать – соответственно, на Западе подсчитывают и делают вывод: ну, несколько месяцев, полгода, год (продержится киевский режим – Ред.), но не больше", - подчеркнул Ищенко.
На полгода-год Украине особенно много не надо, поэтому ей все равно дадут какое-то вооружение. Что-то дадут и как-то это время она еще просуществует. Потом можно перевернуть эту страницу и забыть об этой Украине как о страшном сне, добавил он.
Можно даже не следить за тем, что говорят на Западе, что делают, в каком порядке поставляют на Украину. Там все уже прописано, предписано и завершено, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь