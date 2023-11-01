"Забудут как страшный сон": политолог рассказал, почему стремительно заканчивается Украина - 01.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231101/1050638405.html
"Забудут как страшный сон": политолог рассказал, почему стремительно заканчивается Украина
"Забудут как страшный сон": политолог рассказал, почему стремительно заканчивается Украина - 01.11.2023 Украина.ру
"Забудут как страшный сон": политолог рассказал, почему стремительно заканчивается Украина
США никогда не собирались развивать Украину, они всегда собирались ее просто угробить. Современное руководство ЕС тоже не собирается сохранять "незалежную", она стала никому не нужна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-11-01T04:30
2023-11-01T04:30
новости
украина
всу
мобилизация
фронт
запад
поставки
вооружение
война
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg
Украина продолжит оставаться тараном против России до последнего мотивированного украинца, который еще будет хотеть воевать. Или который будет согласен воевать против России, рассказал политолог.На полгода-год Украине особенно много не надо, поэтому ей все равно дадут какое-то вооружение. Что-то дадут и как-то это время она еще просуществует. Потом можно перевернуть эту страницу и забыть об этой Украине как о страшном сне, добавил он.Можно даже не следить за тем, что говорят на Западе, что делают, в каком порядке поставляют на Украину. Там все уже прописано, предписано и завершено, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_144:0:1423:959_1920x0_80_0_0_78d24480a3a4c9d1bf3673b9230786c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, мобилизация, фронт, запад, поставки, вооружение, война, сво
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация, фронт, Запад, поставки, вооружение, война, СВО

"Забудут как страшный сон": политолог рассказал, почему стремительно заканчивается Украина

04:30 01.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
США никогда не собирались развивать Украину, они всегда собирались ее просто угробить. Современное руководство ЕС тоже не собирается сохранять "незалежную", она стала никому не нужна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Украина продолжит оставаться тараном против России до последнего мотивированного украинца, который еще будет хотеть воевать. Или который будет согласен воевать против России, рассказал политолог.
"Поскольку Украина заканчивается, ее боевой запал заканчивается, мотивированные люди заканчиваются, начинаются массовые сдачи в плен, не выполняются нормативы по призыву, по мобилизации, фронт начинает изгибаться, прогибаться и трещать – соответственно, на Западе подсчитывают и делают вывод: ну, несколько месяцев, полгода, год (продержится киевский режим – Ред.), но не больше", - подчеркнул Ищенко.
На полгода-год Украине особенно много не надо, поэтому ей все равно дадут какое-то вооружение. Что-то дадут и как-то это время она еще просуществует. Потом можно перевернуть эту страницу и забыть об этой Украине как о страшном сне, добавил он.
Можно даже не следить за тем, что говорят на Западе, что делают, в каком порядке поставляют на Украину. Там все уже прописано, предписано и завершено, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Полетаев интервью
Вчера, 04:03
Сергей Полетаев: Если Россия не уничтожит ВСУ под Авдеевкой и Купянском, придётся штурмовать Киев
 
НовостиУкраинаВСУмобилизацияфронтЗападпоставкивооружениевойнаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
Лента новостейМолния