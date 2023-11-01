https://ukraina.ru/20231101/1050638405.html

"Забудут как страшный сон": политолог рассказал, почему стремительно заканчивается Украина

"Забудут как страшный сон": политолог рассказал, почему стремительно заканчивается Украина - 01.11.2023 Украина.ру

"Забудут как страшный сон": политолог рассказал, почему стремительно заканчивается Украина

США никогда не собирались развивать Украину, они всегда собирались ее просто угробить. Современное руководство ЕС тоже не собирается сохранять "незалежную", она стала никому не нужна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-11-01T04:30

2023-11-01T04:30

2023-11-01T04:30

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Украина продолжит оставаться тараном против России до последнего мотивированного украинца, который еще будет хотеть воевать. Или который будет согласен воевать против России, рассказал политолог.На полгода-год Украине особенно много не надо, поэтому ей все равно дадут какое-то вооружение. Что-то дадут и как-то это время она еще просуществует. Потом можно перевернуть эту страницу и забыть об этой Украине как о страшном сне, добавил он.Можно даже не следить за тем, что говорят на Западе, что делают, в каком порядке поставляют на Украину. Там все уже прописано, предписано и завершено, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, мобилизация, фронт, запад, поставки, вооружение, война, сво