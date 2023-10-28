https://ukraina.ru/20231028/1050550256.html

Ростислав Ищенко: Западные арсеналы пусты. Об Украине забудут, как о страшном сне

Ростислав Ищенко: Западные арсеналы пусты. Об Украине забудут, как о страшном сне - 28.10.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Западные арсеналы пусты. Об Украине забудут, как о страшном сне

Ближневосточный конфликт может длиться очень долго, опустошая западные арсеналы. Украину же Запад будет снабжать оружием и боеприпасами по остаточному принципу. Западным игрокам сильная Украина просто не нужна, да и вообще Украина не нужна, считает политолог Ростислав Ищенко

2023-10-28T05:06

2023-10-28T05:06

2023-10-28T05:06

интервью

ростислав ищенко

сво

украина

запад

военная помощь

беженцы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Ростислав, Евросоюз отстает от планов передать Украине миллион артиллерийских снарядов к марту. На данном этапе этот план выполнен лишь на 30%, сообщает агентство Bloomberg. Ранее новый спикер Палаты представителей США не упомянул Украину в числе приоритетов своей работы в ближайшее время. Как считаете, насколько это может ухудшить нынешнее положение ВСУ?- Ну, не упомянул и не упомянул. Вообще-то Украине помогает администрация Байдена, а контроль над нижней палатой парламента осуществляют республиканцы. Они друг другу гадят потихоньку. Это не значит, что помощь Украине полностью прекратится. Во-первых, администрация может помогать и без формального финансирования Конгрессом, совершенно необязательно, чтобы Конгресс квотировал именно финансирование Украины.Есть разного рода фонды, в том числе фонды министерств и ведомств, и фонды самой администрации, которые они вольны тратить так, как они хотят. Это, конечно, не 25 млрд долларов и не 100 млрд долларов, но, тем не менее, достаточно крупные деньги, которые вполне могут пойти на поддержку киевского режима. Кроме того, его все равно будет финансировать ЕС.Так что упомянули, не упомянули – это дело десятое, не надо уподобляться украинцам, которые постоянно считают, сколько раз им оказали знаки внимания.А вот то, что Евросоюз не в состоянии выполнить свои обязательства по поставкам вполне таких материальных средств, как снаряды – то серьезно. Потому что это очередное свидетельство того, что западные арсеналы пусты, что их возможности исчерпаны, что они не в состоянии воспроизводить с той скоростью, с какой тратят.Если раньше Украина была единственным источником расходов (вооружений – Ред.), то сейчас она даже не первоочередной. Первоочередным постепенно становится Израиль И судя по тому, что руководство этой страны никак не хочет понимать, что те времена, когда можно было своих политических соперников, свое политическое окружение – арабские страны – подавлять просто, эти времена прошли.И, если государство хочет выжить, существовать, развиваться, нормально жить, то надо менять политику, становиться гибче. Надо искать взаимопонимание, где-то идти на компромиссы. И переходить от завоевания территорий, которым Израиль занимался с 1947 года, к закреплению территорий. Была когда-то идея "мир в обмен на землю" – понятно, что это продвигается с большим трудом, радикалы с обеих сторон стараются это дело сорвать. Но это путь, где виден свет в конце тоннеля. Во всех остальных случаях – не видно.Так вот, поскольку израильское руководство не собирается сворачивать на путь договоренностей, а продолжает пытаться добиваться своих целей путем подавления, то очевидно, что ближневосточный кризис будет разрастаться. Очевидно, что положение Израиля будет ухудшаться, потому что арабы наконец-то нашли способ эффективной войны с Израилем.Они ведут с ним прокси-войну, современную войну вполне. Государства не участвуют. Нельзя взять Каир, нельзя взять Дамаск, нельзя продиктовать мир какому-то государству. Есть какие-то прокси-структуры, которые сегодня здесь, а завтра там. Приехали талибы (члены организации, находящейся под санкциями ООН - Ред.) из Афганистана, повоевали, приехали хуситы из Йемена, повоевали… ХАМАС повоевал, "Хезболла" повоевала, еще кто-то повоевал. И так может это удовольствие продолжаться вечно. И это будет требовать все большего и большего расхода снарядов, патронов и всего остального.До тех пор, пока концепция израильская не поменяется – если она поменяется – расходные материалы будут, извините за тавтологию, расходоваться по нарастающей. Поскольку давление не дает результат, надо будет наращивать и наращивать давление. Это значит, что арсеналы будут в первую очередь расходоваться для Израиля. А для Украины – так, по остаточному варианту.Чего и следовало ожидать. Потому что ни Соединенным Штатам, ни… ну, может быть, кто-то из политиков ЕС и планировал когда-нибудь создать сильную союзную Украину. Например, судя по всему, у Меркель когда-то был план с Кличко создать себе союзника в Европе сильного, на которого можно было бы опираться, в том числе, в противодействии Польше и т.д. Но все эти политики давно уже в отставке, их уже нет, эти планы давно похоронены.США никогда не собирались развивать Украину, они всегда собирались ее просто угробить. Нынешнее руководство ЕС тоже не собирается сохранять Украину, она им не нужна. Она нужна пока еще – пока она работает тараном против России.А тараном против России она будет работать если не до последнего украинца, то, по крайней мере, до последнего мотивированного украинца, который еще будет хотеть воевать. Или который будет согласен воевать. И до тех пор у Запада будет находиться для них какое-то количество снарядов, чтобы они продолжали воевать.Поскольку Украина заканчивается, ее боевой запал заканчивается, мотивированные люди заканчиваются, начинаются массовые сдачи в плен, не выполняются нормативы по призыву, по мобилизации, фронт начинает изгибаться, прогибаться и трещать – соответственно, на Западе подсчитывают и делают вывод: ну, несколько месяцев, полгода, год (продержится киевский режим – Ред.), но не больше. Ну, на полгода-год особенно много не надо, что-то дадим. Что-то дадим, как-то они там просуществуют это время, а дальше – можно перевернуть эту страницу и забыть о ней, об этой Украине как о страшном сне.Так что я не думаю, что в ближайшее время нас ждут какие-то новые потрясения. Можно даже не следить за тем, что они говорят, что делают, в каком порядке поставляют. Там (на Западе – ред.) все уже прописано, предписано и завершено. То, что мы сейчас с вами видим – это просто незаконченный фильм. Он уже снят, уже известен его результат, финиш известен. Просто осталось его досмотреть.- Кстати, о мотивировании украинцев, в частности, тех, которые находятся за рубежом. Норвегия вслед за Швейцарией обещает каждому украинцу, который покинет эту страну, уедет - порядка полутора тысяч евро. Как считаете, от многих ли удастся избавиться таким образом?- Если исходить из украинского характера, то от немногих. Потому что многие подождут – не увеличат ли расценки? Это же только начало, зачем уезжать за полторы тысячи, завтра больше дадут? Так что – пока что от немногих.Запад уже начал решать проблему избавления, то он ее и будет решать. Пойдет по двум направлениям. По пути ассимиляции, по принципу: кто хочет работать и вливаться в местное общество – пожалуйста, работайте, вливайтесь, рабочие руки нужны. Кто не хочет, тех постепенно вышвырнут под тем или иным предлогом. За деньги или бесплатно, но постепенно их вышвырнут.Или создадут такие условия, что они сами уедут. Они же туда ехали процветать. Но, когда их выгонят из домов, перестанут выдавать деньги на питание и возникнет вполне реальная опасность умереть под мостом – я боюсь, что многие из них вспомнят, что они русские и поедут по месту проживания получать российские паспорта.- Многие ли страны могут последовать примеру Норвегии и Швейцарии, может ли это быть общеевропейская тенденция?- Так это и есть общеевропейская тенденция. Не только в Норвегии, не только в Швейцарии – в Чехии уже обсуждаются подобного рода мероприятия. Поляки говорят о том, что надо бы количество украинцев поуменьшить. Венгры – так вообще никогда особенно никого впускать к себе не хотели. Румыны ничего не говорят, но они впустили меньше всех и сейчас выдавливать тоже будут активнее других. Тем более, они ребята простые, они будут делать вид, что просто не понимают, что происходит и просто перестанут деньги давать.Так что это и есть общеевропейская тенденция. Хотя и в Великобритании правительство сейчас разводит руками, говорят: просто не знаем, что делать. В связи с инфляцией, тех денег, которые давали домохозяевам, которые приютили у себя украинцев, перестало хватать.Они теперь украинцев выгоняют, много бездомных, не знаем, что делать, куда их поселить. Арабов селим на баржах, а куда этих деть – не знаем.Это только начало. Это общеевропейская тенденция, и закончится это все дело тем, что часть (украинцев – Ред.) будет ассимилирована, будут работать, станут постепенно англичанами, французами, немцами, итальянцами. А та часть, которые приехали туда ничего не делать, а только получать – их постепенно вышвырнут.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231026/1050496665.html

https://ukraina.ru/20231025/1050487517.html

https://ukraina.ru/20231026/1050531235.html

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2023

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, ростислав ищенко, сво, украина, запад, военная помощь, беженцы