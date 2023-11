https://ukraina.ru/20231031/1050652841.html

“Снаряды из памятника расизму”, откровения "Папика" и "Деда". Что говорили об Украине 31 октября в мире

Украина.ру, 01.11.2023

2023-10-31T20:20

2023-10-31T20:20

2023-11-01T12:00

“Папику” не нравятся западные нарративыДесятки тысяч украинских солдат каждые четыре месяца проходят обучение в Великобритании, передает Датское радио. Однако качество обучения оставляет желать лучшего, сетует старший сержант ВСУ с позывным "Папик".Известно, что подготовка проходила в рамках операции "Интерфлекс". Она предполагает, что западные инструкторы из Швеции, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Германии, Латвии, Канады, Австралии и Новой Зеландии обучают до 10 000 украинских солдат. Дания планирует обучить около 1500 украинцев до конца октября этого года.По рассказам “Папика”, в Англии в ходе обучения датские инструкторы не уделяют должного внимания вэсэушнкам.“Одно очень оторвано от другого. Слишком далек путь от мирных казарм до суровой реальности фронта. А ведь именно с нею украинские солдаты сталкиваются на поле боя”, - рассказывает старший сержант ВСУ.В основном солдаты проходят теоретическую часть, вовсе минуя практику, которая на порядок важнее знаний на бумаге, отмечается в статье. “Папик” рассказывает, что украинцы прежде всего воюют беспилотниками и артиллерией, однако этой теме на обучении посвятили очень мало времени.Ежемесячно Киев теряет около 10 тысяч беспилотников, при этом в целом украинцы сильно отстают от россиян в вопросе беспилотников, заявила Businessinside сотрудница "Атлантического совета" Мелинда Хэринг, которая побывала на передовой. На днях она посетила украинскую школу для операторов, где увидела различные образцы БПЛА: от разведывательных, которые помогают в определении целей для артиллерийского огня, до дронов-камикадзе, которые должны наносить удары по позициям противника. Но, как говорит Хэринг, она была разочарована.Девушку удивили дроны ненадлежащего качества.“Просто бесполезный хлам. Они сделаны на китайских фабриках, а там никто не уделяет внимания деталям. В них не хватает запчастей. Они приходят уже сломанными", — рассказала Хэринг.В основном ВСУ действуют по НАТОвской тактике, которая, как известно, не совсем подходит для украинского фронта. Популярный британский Королевский объединенный институт оборонных исследований изучил украинское контрнаступление и предположил, что для следующего успешного наступления Киеву следует кардинально изменить подход.В Датском радио отмечают, что украинские подразделения должны самостоятельно готовиться и создавать собственную тактику ведения боя, а также иметь инструменты или технологии, которые обеспечат более эффективное разминирование во время боевых действий.Снаряд, несущий расизмНесмотря на все усилия, Украина не может выиграть у России – так оценил происходящее на фронте боец ВСУ по прозвищу "Дед", пишет о2.pl.Украинский снайпер признался западному СМИ, что их армия на данный момент находится в тупике. “Дед” считает, что провалившееся летнее контрнаступление привело к военному застою – и вэсэушники не понимают куда двигаться дальше.Объективно оценивая реальность, украинский снайпер утверждает, что в последние месяцы все очевиднее становится неэффективность атак Вооруженных сил Украины. Русские обороняются стойко, и украинцы ничего не могут с этим поделать, отмечает “Дед”.Военнослужащий пожаловался, что Киеву очень не хватает не только самолетов, но танков, тяжелой техники, а также боеприпасов. Пустые обещания Запада демотивируют украинских солдат и влияют на боеспособность армии, говорят в о2.pl.В Вашингтоне решили восполнить дефицит боеприпасов для Киева необычным способом. Так, статую генерала-конфедерата Роберта Ли расплавили и теперь сделают из нее бомбы для Украины, пишет автор сатирической заметки для The Babylon Bee. В Минобороны США эту идею одобрили."Да! Побольше бомб! Клепать бомбы для бесконечных войн за рубежом — это просто лучше не придумаешь. А если при этом и с расизмом побороться? Двойная выгода, гениально!" - высказался сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм.Один из сотрудников Пентагона, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что у них кончается металл для бомб, а идея с переплавкой статуи очень актуальна.Статую главнокомандующего армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генерала Роберта Ли (1807-1870) в Ричмонде снесли в 2021 году. Тогда вокруг скульптуры разразился скандал: темнокожие жители начали сомневаться в необходимости увековечивать лидеров и генералов Конфедерации, особенно в связи с их отношением к рабству.В итоге памятник был публично демонтирован и распилен на две части. Денежная мотивация для сбежавшихИрландские власти намерены ограничить срок пребывания украинцев в государственных учреждениях. Из-за этой меры в регионе прибавится количество бездомных, передает Financial Times.“Ирландия рассматривает вопрос об ограничении срока пребывания украинских беженцев в государственных учреждениях — жилищный кризис проверяет на прочность солидарность Дублина с Киевом”, - пишет издание.Скандинавская страна стала лидером в вопросе приема украинских беженцев: с начала специальной военной операции Дублин приютил почти 100 тысяч граждан Украины. По официальным данным, приток украинцев увеличил население Ирландии почти до 5,3 миллиона человек.Однако в рядах правящей коалиции на фоне назревающего кризиса планируют пересмотреть политику "открытых дверей".В Financial Times отмечают, что подобное “перенаселение” больнее всего ударило по молодежи, которая пытается приобрести или арендовать жилье. В последнее время беженцев из-за безвыходной ситуации расселяют в гостиницах на государственные средства."Хотя состраданию ирландского правительства и ирландского народа нет предела, наши возможности не безграничны", — заявил на этой неделе в парламенте премьер-министр Лео Варадкар.Премьер сомневается, что Ирландия сможет обеспечить новоприбывших, особенно если в течение следующего года их окажется от 30 000 до 50 000 человек.Накануне министр по вопросам интеграции Родерик О'Горман предложил ограничить срок размещения украинских беженцев в государственных приютах до 90 дней. Он добавил, что большинство других стран ЕС уже изменили свои правила приема украинских беженцев.Дипломатично избавиться от беженцев решила и Норвегия. Правительство планирует выплачивать по 1500 евро украинским беженцам, если они добровольно решат вернуться домой. Выплатой смогут воспользоваться только те украинцы, которым была оказана коллективная защита или вид на жительство.Такую же программу реализует и Швейцария: за возврат украинцев на родину они готовы заплатить до 5 тысяч долларов каждому.Власти страны полагают, что около 80% из 70 тысяч украинских беженцев, находящихся в стране, предпочтут добровольный отъезд, а оставшиеся 20%, 14 тысяч человек, останутся в Швейцарии даже после истечения миграционного "защитного" статуса S в 2024-м или 2025-м году.

