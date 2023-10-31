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Украинские беспилотники уничтожены над Брянской и Белгородской областями
Украинские беспилотники уничтожены над Брянской и Белгородской областями - 31.10.2023 Украина.ру
Украинские беспилотники уничтожены над Брянской и Белгородской областями
Попытки ВСУ совершить террористические атаки на объекты в Российской Федерации пресечены, украинские беспилотники уничтожены. Об этом 31 октября сообщает Минобороны России
2023-10-31T17:24
2023-10-31T17:24
2023-10-31T17:24
новости
бпла
терроризм
пво
минобороны рф
белгородская область
брянская область
потери всу
одесса
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Около 13.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, сказано в сообщении. Затем, около 16.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией Брянской области.В обоих случаях с украинской стороны прилетали БПЛА самолётного типа, отметили в Минобороны РФ. Украинские военные и спецслужбы не комментируют инциденты.Ранее представители официального Киева неоднократно подтверждали причастность к атакам российских гражданских объектов с помощью БПЛА. Беспилотные летательные и морские аппараты для нужд Минобороны Украины и СБУ поставляют страны-члены НАТО.Минобороны России сообщило также в сводке от 31 октября, что в районе населённого пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. При этом в течение суток российская ПВО сбила самолёты МиГ-29, вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области. Были перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Всего за минувшие сутки уничтожены 33 украинских БПЛА, в том числе в районах населённых пунктов Золотаревка (ЛНР), Подгорное и Клещеевка (ДНР). С начала проведения СВО потери ВСУ (по данным Минобороны РФ) составили 518 самолётов, 254 вертолёта, 8464 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 13044 танка и других боевых бронемашин, 1172 РСЗО, 6929 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 14797 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20231027/1050564056.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, терроризм, пво, минобороны рф, белгородская область, брянская область, потери всу, одесса, беспилотники, морские беспилотники
Новости, БПЛА, терроризм, ПВО, Минобороны РФ, Белгородская область, Брянская область, потери ВСУ, Одесса, беспилотники, морские беспилотники
Украинские беспилотники уничтожены над Брянской и Белгородской областями
Попытки ВСУ совершить террористические атаки на объекты в Российской Федерации пресечены, украинские беспилотники уничтожены. Об этом 31 октября сообщает Минобороны России
Около 13.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, сказано в сообщении. Затем, около 16.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией Брянской области.
В обоих случаях с украинской стороны прилетали БПЛА самолётного типа, отметили в Минобороны РФ. Украинские военные и спецслужбы не комментируют инциденты.
Ранее представители официального Киева неоднократно подтверждали причастность к атакам российских гражданских объектов с помощью БПЛА. Беспилотные летательные и морские аппараты для нужд Минобороны Украины и СБУ поставляют страны-члены НАТО.
Минобороны России сообщило также в сводке от 31 октября, что в районе населённого пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.
При этом в течение суток российская ПВО сбила самолёты МиГ-29, вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области. Были перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Всего за минувшие сутки уничтожены 33 украинских БПЛА, в том числе в районах населённых пунктов Золотаревка (ЛНР), Подгорное и Клещеевка (ДНР). С начала проведения СВО потери ВСУ (по данным Минобороны РФ) составили 518 самолётов, 254 вертолёта, 8464 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 13044 танка и других боевых бронемашин, 1172 РСЗО, 6929 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 14797 единиц специальной военной автомобильной техники.