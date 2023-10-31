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Украинские беспилотники уничтожены над Брянской и Белгородской областями

Украинские беспилотники уничтожены над Брянской и Белгородской областями - 31.10.2023 Украина.ру

Украинские беспилотники уничтожены над Брянской и Белгородской областями

Попытки ВСУ совершить террористические атаки на объекты в Российской Федерации пресечены, украинские беспилотники уничтожены. Об этом 31 октября сообщает Минобороны России

2023-10-31T17:24

2023-10-31T17:24

2023-10-31T17:24

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Около 13.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, сказано в сообщении. Затем, около 16.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией Брянской области.В обоих случаях с украинской стороны прилетали БПЛА самолётного типа, отметили в Минобороны РФ. Украинские военные и спецслужбы не комментируют инциденты.Ранее представители официального Киева неоднократно подтверждали причастность к атакам российских гражданских объектов с помощью БПЛА. Беспилотные летательные и морские аппараты для нужд Минобороны Украины и СБУ поставляют страны-члены НАТО.Минобороны России сообщило также в сводке от 31 октября, что в районе населённого пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. При этом в течение суток российская ПВО сбила самолёты МиГ-29, вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области. Были перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Всего за минувшие сутки уничтожены 33 украинских БПЛА, в том числе в районах населённых пунктов Золотаревка (ЛНР), Подгорное и Клещеевка (ДНР). С начала проведения СВО потери ВСУ (по данным Минобороны РФ) составили 518 самолётов, 254 вертолёта, 8464 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 13044 танка и других боевых бронемашин, 1172 РСЗО, 6929 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 14797 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20231027/1050564056.html

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новости, бпла, терроризм, пво, минобороны рф, белгородская область, брянская область, потери всу, одесса, беспилотники, морские беспилотники