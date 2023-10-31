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"Каждый получит по заслугам": Меликов о виновниках беспорядков в Махачкале

"Каждый получит по заслугам": Меликов о виновниках беспорядков в Махачкале - 31.10.2023 Украина.ру

"Каждый получит по заслугам": Меликов о виновниках беспорядков в Махачкале

Все виновники беспорядков в аэропорту Махачкалы получат по заслугам, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем видеообращении к жителям республики. Видео он опубликовал 30 октября в своём телеграм-канале

2023-10-31T09:57

2023-10-31T09:57

2023-10-31T10:16

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Меликов обратился к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.Меликов допустил, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли "с искренними переживаниями о палестинцах", поэтому в каждом случае будут разбираться индивидуально.В Дагестане, подчеркнул он, "законность и порядок будут обеспечены в полной мере".Меликов ранее предложил задержанным за беспорядки поехать в зону специальной военной операции, чтобы "отмыться от позора".Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.

https://ukraina.ru/20231030/1050612441.html

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новости, россия, дагестан, махачкала, аэропорт, сергей меликов, беспорядки