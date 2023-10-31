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"Каждый получит по заслугам": Меликов о виновниках беспорядков в Махачкале
"Каждый получит по заслугам": Меликов о виновниках беспорядков в Махачкале - 31.10.2023 Украина.ру
"Каждый получит по заслугам": Меликов о виновниках беспорядков в Махачкале
Все виновники беспорядков в аэропорту Махачкалы получат по заслугам, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем видеообращении к жителям республики. Видео он опубликовал 30 октября в своём телеграм-канале
2023-10-31T09:57
2023-10-31T09:57
2023-10-31T10:16
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сергей меликов
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Меликов обратился к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.Меликов допустил, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли "с искренними переживаниями о палестинцах", поэтому в каждом случае будут разбираться индивидуально.В Дагестане, подчеркнул он, "законность и порядок будут обеспечены в полной мере".Меликов ранее предложил задержанным за беспорядки поехать в зону специальной военной операции, чтобы "отмыться от позора".Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.
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новости, россия, дагестан, махачкала, аэропорт, сергей меликов, беспорядки
Новости, Россия, Дагестан, Махачкала, аэропорт, Сергей Меликов, беспорядки
"Каждый получит по заслугам": Меликов о виновниках беспорядков в Махачкале
09:57 31.10.2023 (обновлено: 10:16 31.10.2023)
Все виновники беспорядков в аэропорту Махачкалы получат по заслугам, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем видеообращении к жителям республики. Видео он опубликовал 30 октября в своём телеграм-канале
Меликов обратился к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.
"Если вы считаете, что не понесете заслуженного наказания, вы глубоко заблуждаетесь. Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела", - заявил глава республики.
Меликов допустил, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли "с искренними переживаниями о палестинцах", поэтому в каждом случае будут разбираться индивидуально.
"Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам", - сказал Меликов.
В Дагестане, подчеркнул он, "законность и порядок будут обеспечены в полной мере".
Меликов ранее предложил задержанным за беспорядки поехать в зону специальной военной операции, чтобы "отмыться от позора".
Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.
По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил
, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.