На востоке Украины объявили воздушную тревогу, в Миргороде слышны взрывы
© Робоавиа
© Робоавиа
По информации на 0:40 (мск) 31 октября воздушная тревога была объявлена в четырёх областях Украины – Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
По информации украинских СМИ, в Миргороде Полтавской области были слышны взрывы. Предположительно, целью ракетного удара является военный аэродром вблизи Миргорода.
По данным на 2:02 (мск) режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
По информации украинских СМИ, тревога объявлена в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
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