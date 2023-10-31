На востоке Украины объявили воздушную тревогу, в Миргороде слышны взрывы - 31.10.2023 Украина.ру
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На востоке Украины объявили воздушную тревогу, в Миргороде слышны взрывы
На востоке Украины объявили воздушную тревогу, в Миргороде слышны взрывы - 31.10.2023 Украина.ру
На востоке Украины объявили воздушную тревогу, в Миргороде слышны взрывы
По информации на 0:40 (мск) 31 октября воздушная тревога была объявлена в четырёх областях Украины – Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2023-10-31T02:20
2023-10-31T02:20
новости
украина
воздушная тревога
ракетный удар
вкс
бпла
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По информации украинских СМИ, в Миргороде Полтавской области были слышны взрывы. Предположительно, целью ракетного удара является военный аэродром вблизи Миргорода.По данным на 2:02 (мск) режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.По информации украинских СМИ, тревога объявлена в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, воздушная тревога, ракетный удар, вкс, бпла
Новости, Украина, воздушная тревога, ракетный удар, ВКС, БПЛА

На востоке Украины объявили воздушную тревогу, в Миргороде слышны взрывы

02:20 31.10.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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По информации на 0:40 (мск) 31 октября воздушная тревога была объявлена в четырёх областях Украины – Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
По информации украинских СМИ, в Миргороде Полтавской области были слышны взрывы. Предположительно, целью ракетного удара является военный аэродром вблизи Миргорода.
По данным на 2:02 (мск) режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
По информации украинских СМИ, тревога объявлена в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Новосибирский центр крови - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 21:36
ЧС областного масштаба: гепатит из Винницы распространяется по Украине Чрезвычайной ситуацией областного масштаба назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Об этом сообщает "РБК – Украина" со ссылкой на департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации (ОВА)
 
НовостиУкраинавоздушная тревогаракетный ударВКСБПЛА
 
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