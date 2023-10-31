https://ukraina.ru/20231031/1050628248.html

На востоке Украины объявили воздушную тревогу, в Миргороде слышны взрывы

На востоке Украины объявили воздушную тревогу, в Миргороде слышны взрывы - 31.10.2023 Украина.ру

На востоке Украины объявили воздушную тревогу, в Миргороде слышны взрывы

По информации на 0:40 (мск) 31 октября воздушная тревога была объявлена в четырёх областях Украины – Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2023-10-31T02:20

2023-10-31T02:20

2023-10-31T02:20

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По информации украинских СМИ, в Миргороде Полтавской области были слышны взрывы. Предположительно, целью ракетного удара является военный аэродром вблизи Миргорода.По данным на 2:02 (мск) режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.По информации украинских СМИ, тревога объявлена в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231030/1050624759.html

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новости, украина, воздушная тревога, ракетный удар, вкс, бпла