Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России - 28.10.2023 Украина.ру
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Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России
Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России - 28.10.2023 Украина.ру
Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России
За время проведения Специальной военной операции на Украине 11 лётчиков армейской авиации ВКС России стали Героями России, пять из них – посмертно. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
2023-10-28T01:20
2023-10-28T01:20
новости
вкс
вс рф
сергей шойгу
военный летчик
герой россии
сво
спецоперация
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По словам главы ведомства, сегодня личный состав армейской авиации проявляет массовых героизм и отвагу, высокий профессионализм и мужество при защите Отечества и государственных интересов России. Помимо этого он поздравил с годовщиной основания армейской авиации Воздушно-космических сил страны. За годы существования подразделения российские лётчики выполняли боевые и специальные задачи во всех локальных войнах и региональных конфликтах, в том числе в ходе миротворческих миссий на различных континентах, а также при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, отметил министр. Напомним, 28 октября отмечается 75 лет со дня создания армейской авиации. В этот день в 1948 году на аэродроме в&nbsp;Серпухове&nbsp;была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вкс, вс рф, сергей шойгу, военный летчик, герой россии, сво, спецоперация
Новости, ВКС, ВС РФ, Сергей Шойгу, военный летчик, Герой России, СВО, Спецоперация

Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России

01:20 28.10.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовещание руководящего состава Минобороны РФ
Совещание руководящего состава Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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За время проведения Специальной военной операции на Украине 11 лётчиков армейской авиации ВКС России стали Героями России, пять из них – посмертно. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
По словам главы ведомства, сегодня личный состав армейской авиации проявляет массовых героизм и отвагу, высокий профессионализм и мужество при защите Отечества и государственных интересов России.

"За время проведения специальной военной операции 11 лётчиков армейской авиации удостоены звания Героя Российской Федерации, из них пятеро – посмертно. Их имена и подвиги навечно сохранятся в сердцах граждан России", – сказал Шойгу.

Помимо этого он поздравил с годовщиной основания армейской авиации Воздушно-космических сил страны. За годы существования подразделения российские лётчики выполняли боевые и специальные задачи во всех локальных войнах и региональных конфликтах, в том числе в ходе миротворческих миссий на различных континентах, а также при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, отметил министр.
Напомним, 28 октября отмечается 75 лет со дня создания армейской авиации. В этот день в 1948 году на аэродроме в Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами.
 
НовостиВКСВС РФСергей Шойгувоенный летчикГерой РоссииСВОСпецоперация
 
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