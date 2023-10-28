https://ukraina.ru/20231028/1050567024.html
Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России
Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России - 28.10.2023 Украина.ру
Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России
За время проведения Специальной военной операции на Украине 11 лётчиков армейской авиации ВКС России стали Героями России, пять из них – посмертно. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
2023-10-28T01:20
2023-10-28T01:20
2023-10-28T01:20
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вкс
вс рф
сергей шойгу
военный летчик
герой россии
сво
спецоперация
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По словам главы ведомства, сегодня личный состав армейской авиации проявляет массовых героизм и отвагу, высокий профессионализм и мужество при защите Отечества и государственных интересов России. Помимо этого он поздравил с годовщиной основания армейской авиации Воздушно-космических сил страны. За годы существования подразделения российские лётчики выполняли боевые и специальные задачи во всех локальных войнах и региональных конфликтах, в том числе в ходе миротворческих миссий на различных континентах, а также при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, отметил министр. Напомним, 28 октября отмечается 75 лет со дня создания армейской авиации. В этот день в 1948 году на аэродроме в Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вкс, вс рф, сергей шойгу, военный летчик, герой россии, сво, спецоперация
Новости, ВКС, ВС РФ, Сергей Шойгу, военный летчик, Герой России, СВО, Спецоперация
Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России
За время проведения Специальной военной операции на Украине 11 лётчиков армейской авиации ВКС России стали Героями России, пять из них – посмертно. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
По словам главы ведомства, сегодня личный состав армейской авиации проявляет массовых героизм и отвагу, высокий профессионализм и мужество при защите Отечества и государственных интересов России.
"За время проведения специальной военной операции 11 лётчиков армейской авиации удостоены звания Героя Российской Федерации, из них пятеро – посмертно. Их имена и подвиги навечно сохранятся в сердцах граждан России", – сказал Шойгу.
Помимо этого он поздравил с годовщиной основания армейской авиации Воздушно-космических сил страны. За годы существования подразделения российские лётчики выполняли боевые и специальные задачи во всех локальных войнах и региональных конфликтах, в том числе в ходе миротворческих миссий на различных континентах, а также при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, отметил министр.
Напомним, 28 октября отмечается 75 лет со дня создания армейской авиации. В этот день в 1948 году на аэродроме в Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами.