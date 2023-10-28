https://ukraina.ru/20231028/1050567024.html

Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России

Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России - 28.10.2023 Украина.ру

Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России

За время проведения Специальной военной операции на Украине 11 лётчиков армейской авиации ВКС России стали Героями России, пять из них – посмертно. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

2023-10-28T01:20

2023-10-28T01:20

2023-10-28T01:20

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сергей шойгу

военный летчик

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сво

спецоперация

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По словам главы ведомства, сегодня личный состав армейской авиации проявляет массовых героизм и отвагу, высокий профессионализм и мужество при защите Отечества и государственных интересов России. Помимо этого он поздравил с годовщиной основания армейской авиации Воздушно-космических сил страны. За годы существования подразделения российские лётчики выполняли боевые и специальные задачи во всех локальных войнах и региональных конфликтах, в том числе в ходе миротворческих миссий на различных континентах, а также при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, отметил министр. Напомним, 28 октября отмечается 75 лет со дня создания армейской авиации. В этот день в 1948 году на аэродроме в Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вкс, вс рф, сергей шойгу, военный летчик, герой россии, сво, спецоперация