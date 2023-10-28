"Мы перебьем всех": эксперт раскрыл, как провальная операция под Херсоном обернется крахом для ВСУ - 28.10.2023 Украина.ру
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"Мы перебьем всех": эксперт раскрыл, как провальная операция под Херсоном обернется крахом для ВСУ
"Мы перебьем всех": эксперт раскрыл, как провальная операция под Херсоном обернется крахом для ВСУ - 28.10.2023 Украина.ру
"Мы перебьем всех": эксперт раскрыл, как провальная операция под Херсоном обернется крахом для ВСУ
Целью наступления ВСУ на Херсонском направлении является перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить без снабжения российскую армию. После чего они хотят развить движение на Крым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-10-28T05:45
2023-10-28T05:45
новости
херсон
крым
херсонская область
днепр
десант
армянск
разведка
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Если противнику удастся высадить большой десант на Днепре, ВСУ могут зацепиться в городской застройке, занять небольшой плацдарм и потихоньку подвозить туда подкрепление с небольшим количеством техники, рассказал эксперт.Стратегический интерес для Украины на этом направлении только один – выход на степной участок и перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить без снабжения российскую армию, добавил он.Возможно, противнику удастся организовать массовый навал, чтобы оттянуть под Херсон какие-то подразделения ВС РФ. Но Украина и Запад точно не знают, какие средства есть у России и где именно они находятся. Их космическая разведка работает плохо, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсон, крым, херсонская область, днепр, десант, армянск, разведка
Новости, Херсон, Крым, Херсонская область, Днепр, десант, Армянск, разведка

"Мы перебьем всех": эксперт раскрыл, как провальная операция под Херсоном обернется крахом для ВСУ

05:45 28.10.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP / Libkos
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Целью наступления ВСУ на Херсонском направлении является перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить без снабжения российскую армию. После чего они хотят развить движение на Крым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Если противнику удастся высадить большой десант на Днепре, ВСУ могут зацепиться в городской застройке, занять небольшой плацдарм и потихоньку подвозить туда подкрепление с небольшим количеством техники, рассказал эксперт.
Стратегический интерес для Украины на этом направлении только один – выход на степной участок и перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить без снабжения российскую армию, добавил он.
"К тому же, Украине нужно обеспечить большое количество сил и средств для боевого марша на Крым. Если противнику этого сделать не удастся, через два месяца мы перебьем всех, кто смог хоть где-то закрепиться", - подчеркнул Самойлов.
Возможно, противнику удастся организовать массовый навал, чтобы оттянуть под Херсон какие-то подразделения ВС РФ. Но Украина и Запад точно не знают, какие средства есть у России и где именно они находятся. Их космическая разведка работает плохо, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Тиханский интервью
Вчера, 14:06
Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся
 
НовостиХерсонКрымХерсонская областьДнепрдесантАрмянскразведка
 
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