"Мы перебьем всех": эксперт раскрыл, как провальная операция под Херсоном обернется крахом для ВСУ
© AP / Libkos
© AP / Libkos
Целью наступления ВСУ на Херсонском направлении является перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить без снабжения российскую армию. После чего они хотят развить движение на Крым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Если противнику удастся высадить большой десант на Днепре, ВСУ могут зацепиться в городской застройке, занять небольшой плацдарм и потихоньку подвозить туда подкрепление с небольшим количеством техники, рассказал эксперт.
Стратегический интерес для Украины на этом направлении только один – выход на степной участок и перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить без снабжения российскую армию, добавил он.
"К тому же, Украине нужно обеспечить большое количество сил и средств для боевого марша на Крым. Если противнику этого сделать не удастся, через два месяца мы перебьем всех, кто смог хоть где-то закрепиться", - подчеркнул Самойлов.
Возможно, противнику удастся организовать массовый навал, чтобы оттянуть под Херсон какие-то подразделения ВС РФ. Но Украина и Запад точно не знают, какие средства есть у России и где именно они находятся. Их космическая разведка работает плохо, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 14:06Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся