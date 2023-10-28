https://ukraina.ru/20231028/1050554891.html

"Мы перебьем всех": эксперт раскрыл, как провальная операция под Херсоном обернется крахом для ВСУ

"Мы перебьем всех": эксперт раскрыл, как провальная операция под Херсоном обернется крахом для ВСУ - 28.10.2023 Украина.ру

"Мы перебьем всех": эксперт раскрыл, как провальная операция под Херсоном обернется крахом для ВСУ

Целью наступления ВСУ на Херсонском направлении является перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить без снабжения российскую армию. После чего они хотят развить движение на Крым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-10-28T05:45

2023-10-28T05:45

2023-10-28T05:45

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днепр

десант

армянск

разведка

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Если противнику удастся высадить большой десант на Днепре, ВСУ могут зацепиться в городской застройке, занять небольшой плацдарм и потихоньку подвозить туда подкрепление с небольшим количеством техники, рассказал эксперт.Стратегический интерес для Украины на этом направлении только один – выход на степной участок и перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить без снабжения российскую армию, добавил он.Возможно, противнику удастся организовать массовый навал, чтобы оттянуть под Херсон какие-то подразделения ВС РФ. Но Украина и Запад точно не знают, какие средства есть у России и где именно они находятся. Их космическая разведка работает плохо, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, херсон, крым, херсонская область, днепр, десант, армянск, разведка