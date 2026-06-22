ВСУ нарастили атаки на ЗАЭС и Энергодар - Лихачев
Количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар резко выросли с начала июня, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
Также глава Росатома заявил следующее:
🟦 Атаки ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару стали более изощрёнными;
🟦 Киевскому режиму ударами не удастся расшатать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара, эту цель не достичь;
🟦 Ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершён прошлой ночью, в ближайшие часы её подключат к снабжению станции;
🟦 Запорожская АЭС благодаря усилиям персонала находится в безопасном состоянии.
🟦 Атаки ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару стали более изощрёнными;
🟦 Киевскому режиму ударами не удастся расшатать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара, эту цель не достичь;
🟦 Ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершён прошлой ночью, в ближайшие часы её подключат к снабжению станции;
🟦 Запорожская АЭС благодаря усилиям персонала находится в безопасном состоянии.
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