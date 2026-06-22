ВСУ нарастили атаки на ЗАЭС и Энергодар - Лихачев - 22.06.2026 Украина.ру
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ВСУ нарастили атаки на ЗАЭС и Энергодар - Лихачев
ВСУ нарастили атаки на ЗАЭС и Энергодар - Лихачев - 22.06.2026 Украина.ру
ВСУ нарастили атаки на ЗАЭС и Энергодар - Лихачев
Количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар резко выросли с начала июня, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T17:51
2026-06-22T17:51
новости
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
росатом
киев
украина
атомная электростанция
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Также глава Росатома заявил следующее:🟦 Атаки ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару стали более изощрёнными;🟦 Киевскому режиму ударами не удастся расшатать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара, эту цель не достичь;🟦 Ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершён прошлой ночью, в ближайшие часы её подключат к снабжению станции;🟦 Запорожская АЭС благодаря усилиям персонала находится в безопасном состоянии.Ранее в ностях6 МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 20-й раз полностью отключена от внешнего электроснабженияБольше новостей дня представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, росатом, киев, украина, атомная электростанция
Новости, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Росатом, Киев, Украина, атомная электростанция

ВСУ нарастили атаки на ЗАЭС и Энергодар - Лихачев

17:51 22.06.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар резко выросли с начала июня, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
Также глава Росатома заявил следующее:

🟦 Атаки ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару стали более изощрёнными;

🟦 Киевскому режиму ударами не удастся расшатать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара, эту цель не достичь;

🟦 Ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершён прошлой ночью, в ближайшие часы её подключат к снабжению станции;

🟦 Запорожская АЭС благодаря усилиям персонала находится в безопасном состоянии.
Ранее в ностях6 МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 20-й раз полностью отключена от внешнего электроснабжения
Больше новостей дня представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июня
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НовостиЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРосатомКиевУкраинаатомная электростанция
 
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