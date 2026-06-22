https://ukraina.ru/20260622/vsu-narastili-ataki-na-zaes-i-energodar---likhachev-1080507065.html

ВСУ нарастили атаки на ЗАЭС и Энергодар - Лихачев

ВСУ нарастили атаки на ЗАЭС и Энергодар - Лихачев - 22.06.2026 Украина.ру

ВСУ нарастили атаки на ЗАЭС и Энергодар - Лихачев

Количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар резко выросли с начала июня, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-22T17:51

2026-06-22T17:51

2026-06-22T17:51

новости

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

росатом

киев

украина

атомная электростанция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055315145_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_0d907e73ac7ae1c62f3b9f6f63ed98a4.jpg

Также глава Росатома заявил следующее:🟦 Атаки ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару стали более изощрёнными;🟦 Киевскому режиму ударами не удастся расшатать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара, эту цель не достичь;🟦 Ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершён прошлой ночью, в ближайшие часы её подключат к снабжению станции;🟦 Запорожская АЭС благодаря усилиям персонала находится в безопасном состоянии.Ранее в ностях6 МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 20-й раз полностью отключена от внешнего электроснабженияБольше новостей дня представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

энергодар

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, росатом, киев, украина, атомная электростанция