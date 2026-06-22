Итоги 22.06.26: атака на Воронеж, отставка Стармера и возможный мир на Ближнем Востоке
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Воронежская область сегодня была под ракетным ударом, есть пострадавшие и разрушения. В Крыму усиливаются ограничения из-за угроз безопасности и проблем с логистикой.
Тем временем в Европе — политические кризисы: отставка британского премьера, обострение отношений Польши и Украины. Какие последствия будут для Украины из-за скандала — рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
На фоне этого продолжаются дипломатические игры на Ближнем Востоке и обсуждение глобальной перестройки международной безопасности.
Тем временем в Европе — политические кризисы: отставка британского премьера, обострение отношений Польши и Украины. Какие последствия будут для Украины из-за скандала — рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
На фоне этого продолжаются дипломатические игры на Ближнем Востоке и обсуждение глобальной перестройки международной безопасности.
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