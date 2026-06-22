Итоги 22.06.26: атака на Воронеж, отставка Стармера и возможный мир на Ближнем Востоке - 22.06.2026 Украина.ру
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Итоги 22.06.26: атака на Воронеж, отставка Стармера и возможный мир на Ближнем Востоке
Итоги 22.06.26: атака на Воронеж, отставка Стармера и возможный мир на Ближнем Востоке - 22.06.2026 Украина.ру
Итоги 22.06.26: атака на Воронеж, отставка Стармера и возможный мир на Ближнем Востоке
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Воронежская область сегодня была под ракетным ударом, есть пострадавшие и разрушения. В Крыму усиливаются ограничения... Украина.ру, 22.06.2026
2026-06-22T18:27
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видео
украина
ближний восток
воронеж
кир стармер
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Воронежская область сегодня была под ракетным ударом, есть пострадавшие и разрушения. В Крыму усиливаются ограничения из-за угроз безопасности и проблем с логистикой.Тем временем в Европе — политические кризисы: отставка британского премьера, обострение отношений Польши и Украины. Какие последствия будут для Украины из-за скандала — рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.На фоне этого продолжаются дипломатические игры на Ближнем Востоке и обсуждение глобальной перестройки международной безопасности.
украина
ближний восток
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видео, украина, ближний восток, воронеж, кир стармер, видео
Видео, Украина, Ближний Восток, Воронеж, Кир Стармер

Итоги 22.06.26: атака на Воронеж, отставка Стармера и возможный мир на Ближнем Востоке

18:27 22.06.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Воронежская область сегодня была под ракетным ударом, есть пострадавшие и разрушения. В Крыму усиливаются ограничения из-за угроз безопасности и проблем с логистикой.

Тем временем в Европе — политические кризисы: отставка британского премьера, обострение отношений Польши и Украины. Какие последствия будут для Украины из-за скандала — рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

На фоне этого продолжаются дипломатические игры на Ближнем Востоке и обсуждение глобальной перестройки международной безопасности.
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