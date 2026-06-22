https://ukraina.ru/20260622/itogi-220626-ataka-na-voronezh-otstavka-starmera-i-vozmozhnyy-mir-na-blizhnem-vostoke-1080509882.html

Итоги 22.06.26: атака на Воронеж, отставка Стармера и возможный мир на Ближнем Востоке

Итоги 22.06.26: атака на Воронеж, отставка Стармера и возможный мир на Ближнем Востоке - 22.06.2026 Украина.ру

Итоги 22.06.26: атака на Воронеж, отставка Стармера и возможный мир на Ближнем Востоке

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Воронежская область сегодня была под ракетным ударом, есть пострадавшие и разрушения. В Крыму усиливаются ограничения... Украина.ру, 22.06.2026

2026-06-22T18:27

2026-06-22T18:27

2026-06-22T18:27

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украина

ближний восток

воронеж

кир стармер

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Воронежская область сегодня была под ракетным ударом, есть пострадавшие и разрушения. В Крыму усиливаются ограничения из-за угроз безопасности и проблем с логистикой.Тем временем в Европе — политические кризисы: отставка британского премьера, обострение отношений Польши и Украины. Какие последствия будут для Украины из-за скандала — рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.На фоне этого продолжаются дипломатические игры на Ближнем Востоке и обсуждение глобальной перестройки международной безопасности.

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ближний восток

воронеж

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