https://ukraina.ru/20260622/poka-odni-perepisyvayut-istoriyu-drugie-zazhigayut-svechi-pamyati-po-vsemu-miru-1080509363.html

Пока одни переписывают историю, другие зажигают Свечи памяти по всему миру

Пока одни переписывают историю, другие зажигают Свечи памяти по всему миру - 22.06.2026 Украина.ру

Пока одни переписывают историю, другие зажигают Свечи памяти по всему миру

В России стартовала 18-я Международная мемориальная акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби — началу Великой Отечественной войны. Мероприятия проходят 21–22 июня в России, странах ближнего и дальнего зарубежья, объединяя память о подвиге советского народа. Об этом 22 июня изданию Украина.ру сообщила делегация "ОФИЦЕРОВ РОССИИ"

2026-06-22T18:45

2026-06-22T18:45

2026-06-22T18:45

новости

россия

курск

ссср

госдума

офицеры россии

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/16/1080510329_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd2141b78fa43f120295c2899f7ce6a4.jpg

Торжественная церемония открытия состоялась 21 июня в московском Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Там были зажжены Свечи памяти от всех бывших республик СССР, городов-героев и городов воинской славы России. Настоятель собора Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома отслужил панихиду по погибшим воинам, защитившим Отечество.Акция носит межконфессиональный характер: колонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, молодежь, отправилась из Елоховского собора к духовным центрам столицы — Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Завершился маршрут на Поклонной горе, у памятных мест парка Победы.В 2026 году эстафета памяти будет передана городу воинской славы Курску. На мемориальном комплексе "Курская дуга" зажгут "Огненную картину войны" в память о героях великого сражения и всех, кто отдал жизнь за Победу.Свеча памяти от города-героя Москвы была передана Всероссийскому общественному движению "Волонтеры Победы" для зажжения "Огненной картины войны" на Поклонной горе. Свеча памяти от крепости-героя Брестской крепости по традиции была вручена Всероссийскому мотоклубу "Ночные волки", которые доставят её в Брест.Акция "Свеча памяти" проводится с 2009 года. География проекта постоянно расширяется: в этом году в ней участвуют 60 стран. За прошедшие годы Свеча побывала в Брестской крепости, Туле, Смоленске, на Саур-Могиле и в Донецке, а в прошлом году — в Курске.Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что акция стала "совершеннолетней" традицией, объединившей представителей разных конфессий и патриотических организаций. "Свеча памяти укрепляет общую память о подвиге поколений победителей и служит выражением благодарности 27 миллионам погибших соотечественников", — подчеркнула она.Председатель Президиума "ОФИЦЕРОВ РОССИИ", Герой России Сергей Липовой напомнил, что акция приобрела международный статус, а число её участников неуклонно растёт. Председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма Николай Махутов призвал не забывать о зверствах нацизма. "Фашисты создали около 14 тысяч концлагерей, через которые прошли 18 миллионов человек, 11 миллионов из которых были убиты. Почти 2 миллиона детей не вернулись на родину", — рассказал он. Махутов подчеркнул, что День памяти и скорби должен объединить всех людей доброй воли, а Россия ещё раз покажет миру, что нет выше уровня морали, чести и долга, чем у её народа.Депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что акция направлена на защиту исторической памяти и противодействие ментальной войне, развязанной против России."Здесь, в Елоховском соборе, присутствует живой свидетель тех издевательств, который может рассказать, какими силами далась нашему народу Великая Победа", — заключил он.Международная акция "Свеча памяти" в очередной раз подтвердила: память о подвиге советского народа жива и передаётся из поколения в поколение, а попытки переписать историю не имеют будущего.

россия

курск

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курск, ссср, госдума, офицеры россии, украина.ру