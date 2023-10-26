Алексей Самойлов: ВСУ вслепую пытаются бить Россию под Херсоном, но мы возьмем Авдеевку и будем наступать
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
Стратегический интерес ВСУ на Херсонском направлении только один – выход на степной участок левобережья и перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить нас без снабжения
Если противнику этого сделать не удастся, через два месяца мы перебьем всех, кто смог хоть где-то закрепиться, уверен бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее в оперативных службах Херсонской области сообщили, что соединения группировки войск "Днепр" пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Алёшкинский и уничтожили скопление противника на правом берегу. Более того, информация о ходе боевых действий на этом направлении стала все чаще звучать в сводках Минобороны РФ.
- Алексей Николаевич, не получится ли так, что своей активностью на Днепре украинские войска вынудят нас перебрасывать резервы под Херсон, ослабив другие направления?
- Мы уже с вами обсуждали, что ВСУ будут использовать это направление, но шансов на серьезный военный успех у них немного. Незаметно переправить тяжелую технику и много личного состава противник не сможет. Днепр там достаточно широк. А несколько километров нашего левого берега там заболочено.
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Да, ВСУ регулярно проводят там разведку, посылают диверсантов, пытаются высадится на островах и закрепиться на небольших плацдармах. Германия поставила им много серьезных плавсредств. Несколько украинских подразделений прошли для этого специальную подготовку. С техникой они прибудут.
Да, ВСУ будут пытаться прорваться через нашу линию обороны. Но они же до нее не доходят. Они доходят только до наших передовых постов. А мы их уничтожаем дистанционно.
Может быть, противнику удастся организовать массовый навал, чтобы оттянуть под Херсон какие-то наши силы. Но Украина и Запад точно не знают, какие у нас есть силы и средства и где именно они находятся. Их хваленая космическая разведка работает не очень хорошо. Сколько бы они не пытались прорваться, их тут же уничтожают. Получаются, что они действуют вслепую.
Повторюсь, ВС РФ понимают важность Херсонского направления. Поэтому ничего у ВСУ не получится.
- Просто сейчас стали известны новые детали, что если ВСУ зацепятся за городскую застройку в небольших селах или за наши позиции в сосновых лесах вдоль берега, то мы их оттуда будем долго выковыривать.
- Да, ВСУ могут зацепиться в городской застройке, занять небольшой плацдарм и потихоньку подвозить туда подкрепление с небольшим количеством техники. Но какое стратегическое значение это имеет?
Стратегический интерес на этом направлении только один – выход на степной участок и перерезание двух дорог на Армянск, чтобы оставить нас без снабжения. К тому же, Украине нужно обеспечить большое количество сил и средств для боевого марша на Крым. Если противнику этого сделать не удастся, через два месяца мы перебьем всех, кто смог хоть где-то закрепиться.
Да, Украина будет атаковать и концентрировать силы и средства для отвлечения наших войск. Но у нас резервы большие. У нас в армию пришло больше 300 тысяч контрактников и добровольцев. И они уже давно тренируются.
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- Наше продвижение по Авдеевке сможет нивелировать все риски от операции ВСУ на Днепре?
- Это разные направления и разные группировки войск. В этом смысле нельзя напрямую связывать Херсон, Авдеевку и Купянск.
Наши не будут создавать кровавую активность, если ВСУ под Херсоном пойдут в навал. Мы просто усилим огневое поражение артиллерийскими и авиационные системами.
Пока нам хватает того, что есть. А если противник выдвинет под Херсон дополнительные резервы, российское командование это заметит.
- Есть мнение, что России для громкой победы под Авдеевкой нужно устроить там Артемовск-2 или Мариуполь-2. Нужно ли нам это?
- А зачем?
Мы должны разрушить мощнейший укрепрайон ВСУ и выбить их оттуда.
Кроме того, нельзя позволить им закрепиться на промежуточных рубежах в сторону Днепра, которые они пытаются подготовить. Мы все это знаем. Наша аэрокосмическая разведка тоже работает.
Я думаю, мы заранее разработали планы по уничтожению отходящего противника из Авдеевки. ВСУ мы оттуда выбьем. А насчет Артемовск-2 или Мариуполь-2, то называйте это как хотите. Сути это не меняет.
Я не знаю, можно ли сравнивать Мариуполь с Авдеевкой. Да, в Мариуполе тоже были крупные промышленные предприятия. Но он упирался в море, и ВСУ его относительно быстро сдали. Из Авдеевки им тоже придется отходить.
- Мы в прошлый раз говорили, что Россия на поле боя включила мясорубку, которая никуда не двигается. А сейчас мы начали двигаться?
- Пока я не вижу, чтобы мы включили другие механизмы.
Речь идет о том, чтобы мы минимизировали свои потери и наносили врагу как можно больший урон. А для этого и надо брать Авдеевку. Потому что в таких укрепрайонах ВСУ могут сидеть долго. Опыт Артемовска и Мариуполя это показал.
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Поэтому сейчас российские войска выбивают противника из ключевых точек, вынуждая его отходить в города или на предварительные рубежи обороны. Но говорить о наступлении пока рано. Сперва нужно разрушить мощные опорные пункты ВСУ.