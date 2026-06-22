https://ukraina.ru/20260622/ne-vremya-dlya-molchaniya-chto-trevozhit-donbass-1080479885.html

"Не время для молчания": что тревожит Донбасс

"Не время для молчания": что тревожит Донбасс - 22.06.2026 Украина.ру

"Не время для молчания": что тревожит Донбасс

Лето в зоне проведения спецоперации выдалось "жарким", несмотря на регулярные дожди. Проблемы с топливом, проблемы с дронами и опасные трассы не столько пугают людей, сколько порождают вопрос: к чему нам готовиться?

2026-06-22T11:50

2026-06-22T11:50

2026-06-22T13:43

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"Слушай, а ты сильно торопишься?" - вкрадчиво интересуется водитель. Машу головою, давая понять, что спешить больше некуда, но уже через минуту соображаю: застрянем надолго.- Да ты не переживай, я на метане езжу. С ним в городе нет проблем.- На метане по Донецку? Отчаянный ты парень.- Я тоже сомневался поначалу, а потом начались какие-то очередные проблемы с бензином и ставка моя сыграла.На заправке, схоронившейся в каких-то пыльных кустах, таксист настоятельно рекомендует отойти от машины эдак метров на двадцать. Гудит, шипит и ухает система, что твой слон, угодивший живьем в мясорубку. Зато едем."Видишь? Еще и дешевле выходит", - подмигивает мне таксист, когда проезжаем мимо длиннющей очереди к обыкновенной заправке. Побросав свои автомобили, дончане прячутся под каштанами. Может, от солнышка, которое хоть и расслабилось ближе к вечеру, но совсем уж работу не бросило. А может, и нет, ибо неприятель повадился бить по очередям на заправках.Нервно, а деваться и некуда. Бензин появляется на заправках, да только не на всех, на два-три часа и по совсем другим ценам. Хочешь ездить – мониторь ситуацию, а потом кукуй в очередях. А поскольку уровень развития транспортной инфраструктуры Донбасса и в мирные времена оставлял желать лучшего, автомобилистов тут много.Ситуация парадоксальная: фронт уходит на запад, но килл-зона растет быстрее, поглощая вчера еще мирные города и районы. По Донецкой объездной теперь без валерьянки не ездят, в Мариуполь из Донецка – тоже. На окраины республиканской столицы нет-нет да и залетит что-нибудь взрывоопасное. Если где в городе зеленую машину заметите, так личный состав непременно в бронежилетах, стволы в небо и средства РЭБ включены. Без прикрытия не ездят даже по глубоким тылам, и подобные меры предосторожности сейчас не кажутся избыточными."Так дроны и до Москвы теперь долетают, и намного-намного дальше", - заметит читатель и будет прав. Да только это не те дроны. Большие ударные "крылья" летают заранее проложенным курсом. И к нам по вечерам целыми роями наведываются. Не про такие сейчас идет речь. А говорю я о FPV-дронах и "хорнетах", которые патрулируют дороги в режиме свободной охоты и управляются оператором. То есть дрон метит конкретно в вас, а не пролетает в опасной близости, мерзко жужжа.- А я тут с "хорнетом" познакомился!- Судя по тому, что звонишь, это знакомство было не очень близким, ага?- Понимаешь, он, зараза, с полностью заряженной батареей летел, по всей видимости. Пока никаких интересных целей не было, оператор развлекался, пугая гражданских. Заходит как для удара, ведет-ведет-ведет тебя, а потом раз и в сторону.- Логично. Десятеро выживших расскажут куда больше жутких историй друзьям и знакомым, нагонят куда больше паники, чем один погибший.- Понимаешь, да?- Понимаю. Люди должны бояться даже нос показать из города.Однако ж боятся далеко не все. У кого-то бизнес, у кого-то родня или какие другие надобности. Кто-то проскакивает, а кто-то – нет. По меркам 2022, 2023 и даже 2024 годов, когда за день по десять-двадцать человек порой убивало, цифры пока небольшие, да только вот рассуждения о человеческих жизнях в подобном формате – это уже дурной знак. К тому же свет в конце туннеля разглядеть пока не выходит.Тревожит ли это дончан? Тут все сложнее, поскольку местные привыкли жить у подножья вулкана. С одной стороны, нужно сильно постараться, чтобы их напугать. Да, картинка в городах резко контрастирует с происходящим на трассах и глухих окраинах. Люди сидят в кафе, наслаждаются ароматом роз в парках и скверах, гоняют на самокатах, занимаются бизнесом, ходят на работу. Отчаянно цепляются за долгожданную мирную жизнь при свете дня. Ведь ночью прилетят ударные дроны, на которые станут охотиться разнообразные средства ПВО. И картинка "посыплется". Нередко, к слову, "сыплется" она в тот момент, когда человек, которого трудно было напугать, уже мертв.Напугать трудно, но и усилия противник приложил нешуточные. Впрочем, людей пугает не то, что происходит сейчас. Пугают их перспективы. Сейчас бензина пусть немного, зато он есть. А что будет, если кризис затянется? Если один пункт пропуска на "большую землю" можно закрыть, ударив по нему дроном, что будет, если ударят по всем одновременно? Если дрон может проникнуть в город, то чем это может закончиться в середине зимы, когда население будет крепко зависеть от котельных?Вопросов много, но каких-то внятных ответов местные органы власти толком не дают. Коммуникация с населением выстроена отвратительно, что лишь усиливает напряжение в обществе. Прекрасно осознавая это, враг продолжает нагнетать и медийно, и, как говорится, на земле. Необходимость какого-то серьезного, взрослого диалога с дончанами вот-вот перезреет, однако ж начать его никто пока не решается.Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь"

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк, донбасс, мариуполь, сво, спецоперация, украина.ру