США лицензируют продажу чужой нефти, взрыв на заводе СПГ в Катаре. Новости к 19.00 - 22.06.2026 Украина.ру
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США лицензируют продажу чужой нефти, взрыв на заводе СПГ в Катаре. Новости к 19.00
США лицензируют продажу чужой нефти, взрыв на заводе СПГ в Катаре. Новости к 19.00 - 22.06.2026 Украина.ру
США лицензируют продажу чужой нефти, взрыв на заводе СПГ в Катаре. Новости к 19.00
США выдали временную лицензию на поставку и продажу иранской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T19:00
2026-06-22T19:00
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Другие новости к этому часу:🟦 Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в самое ближайшее время подготовит для ООН "ответ с данными для объективного освещения расследования" удара ВСУ в Старобельске;🟦 В Москве состоялось открытие "Музея памяти" — просветительского центра, посвященного памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны;🟦 В день 85‑летия начала Великой Отечественной войны в культурно‑выставочном центре Севастополя состоялось открытие экспозиции, посвященной событиям первого дня войны в городе;🟦 При взрыве на заводе СПГ в Катаре погибли 13 человек, сообщает Reuters. Ранее сообщалось о 54 пострадавших и 18 пропавших без вести;🟦 Правительство Армении подготовило постановление о национализации компании "Электрические сети Армении" предпринимателя Самвела Карапетяна.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, катар, румыния, reuters, кир стармер, россия, владимир зеленский, украина.ру, оон, вооруженные силы украины
Новости, США, Катар, Румыния, Reuters, Кир Стармер, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, ООН, Вооруженные силы Украины

США лицензируют продажу чужой нефти, взрыв на заводе СПГ в Катаре. Новости к 19.00

19:00 22.06.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . POOL
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США выдали временную лицензию на поставку и продажу иранской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
Другие новости к этому часу:

🟦 Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в самое ближайшее время подготовит для ООН "ответ с данными для объективного освещения расследования" удара ВСУ в Старобельске;
🟦 В Москве состоялось открытие "Музея памяти" — просветительского центра, посвященного памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны;
🟦 В день 85‑летия начала Великой Отечественной войны в культурно‑выставочном центре Севастополя состоялось открытие экспозиции, посвященной событиям первого дня войны в городе;

🟦 При взрыве на заводе СПГ в Катаре погибли 13 человек, сообщает Reuters. Ранее сообщалось о 54 пострадавших и 18 пропавших без вести;

🟦 Правительство Армении подготовило постановление о национализации компании "Электрические сети Армении" предпринимателя Самвела Карапетяна.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июня
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