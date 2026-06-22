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США лицензируют продажу чужой нефти, взрыв на заводе СПГ в Катаре. Новости к 19.00

США лицензируют продажу чужой нефти, взрыв на заводе СПГ в Катаре. Новости к 19.00 - 22.06.2026 Украина.ру

США лицензируют продажу чужой нефти, взрыв на заводе СПГ в Катаре. Новости к 19.00

США выдали временную лицензию на поставку и продажу иранской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-22T19:00

2026-06-22T19:00

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Другие новости к этому часу:🟦 Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в самое ближайшее время подготовит для ООН "ответ с данными для объективного освещения расследования" удара ВСУ в Старобельске;🟦 В Москве состоялось открытие "Музея памяти" — просветительского центра, посвященного памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны;🟦 В день 85‑летия начала Великой Отечественной войны в культурно‑выставочном центре Севастополя состоялось открытие экспозиции, посвященной событиям первого дня войны в городе;🟦 При взрыве на заводе СПГ в Катаре погибли 13 человек, сообщает Reuters. Ранее сообщалось о 54 пострадавших и 18 пропавших без вести;🟦 Правительство Армении подготовило постановление о национализации компании "Электрические сети Армении" предпринимателя Самвела Карапетяна.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер ушёл в отставку, Киев получит 600 ракет, Зеленский угрожает Белоруссии: итоги 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, катар, румыния, reuters, кир стармер, россия, владимир зеленский, украина.ру, оон, вооруженные силы украины