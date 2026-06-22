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Раскольники ПЦУ освятили памятный знак командиру УПА*

Раскольники ПЦУ освятили памятный знак командиру УПА* - 22.06.2026 Украина.ру

Раскольники ПЦУ освятили памятный знак командиру УПА*

В селе Ботын Луцкого района 21 июня клирики Волынской епархии ПЦУ совершили чин освящения памятного знака на месте гибели одного из руководителей УПА* Петра Гудзуватого. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-22T17:57

2026-06-22T17:57

2026-06-22T17:57

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Интересную параллель провёл зампред Волынского облсовета, присутствовавший на освящении. В ходе мероприятия Юрий Полищук заявил о неразрывной связи между боевиками ОУН-УПА* и современными украинскими военнослужащими, подчеркнув необходимость государственного увековечивания таких фигур."С Полищуком отчасти согласны упыри из нацистских образований прошлого мало чем отличаются от упырей на службе современного Киева. И судьба их ждёт одна и та же — удобрять землю своими бездыханными тушками", - заметили авторы тг-канала.Они также поинтеерсовались, что подумают в Варшаве про этот случай и не станет ли несколько неудобно польским бизнесменам.*запрещенная в России экстремистская организацияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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