Раскольники ПЦУ освятили памятный знак командиру УПА* - 22.06.2026 Украина.ру
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Раскольники ПЦУ освятили памятный знак командиру УПА*
Раскольники ПЦУ освятили памятный знак командиру УПА* - 22.06.2026 Украина.ру
Раскольники ПЦУ освятили памятный знак командиру УПА*
В селе Ботын Луцкого района 21 июня клирики Волынской епархии ПЦУ совершили чин освящения памятного знака на месте гибели одного из руководителей УПА* Петра Гудзуватого. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T17:57
2026-06-22T17:57
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Интересную параллель провёл зампред Волынского облсовета, присутствовавший на освящении. В ходе мероприятия Юрий Полищук заявил о неразрывной связи между боевиками ОУН-УПА* и современными украинскими военнослужащими, подчеркнув необходимость государственного увековечивания таких фигур."С Полищуком отчасти согласны упыри из нацистских образований прошлого мало чем отличаются от упырей на службе современного Киева. И судьба их ждёт одна и та же — удобрять землю своими бездыханными тушками", - заметили авторы тг-канала.Они также поинтеерсовались, что подумают в Варшаве про этот случай и не станет ли несколько неудобно польским бизнесменам.*запрещенная в России экстремистская организацияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, варшава, пцу, оун-упа, вооруженные силы украины, украина.ру, раскольники, геноцид, вторая мировая война, волынская резня, польша, украина-ес, евроинтеграция, великая отечественная война
Новости, Киев, Россия, Варшава, ПЦУ, ОУН-УПА, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, раскольники, геноцид, Вторая мировая война, Волынская резня, Польша, Украина-ЕС, евроинтеграция, Великая Отечественная война

Раскольники ПЦУ освятили памятный знак командиру УПА*

17:57 22.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
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В селе Ботын Луцкого района 21 июня клирики Волынской епархии ПЦУ совершили чин освящения памятного знака на месте гибели одного из руководителей УПА* Петра Гудзуватого. Об этом сообщает 22 июня телеграм-канал Украина.ру
Интересную параллель провёл зампред Волынского облсовета, присутствовавший на освящении. В ходе мероприятия Юрий Полищук заявил о неразрывной связи между боевиками ОУН-УПА* и современными украинскими военнослужащими, подчеркнув необходимость государственного увековечивания таких фигур.

"С Полищуком отчасти согласны упыри из нацистских образований прошлого мало чем отличаются от упырей на службе современного Киева. И судьба их ждёт одна и та же — удобрять землю своими бездыханными тушками", - заметили авторы тг-канала.
Они также поинтеерсовались, что подумают в Варшаве про этот случай и не станет ли несколько неудобно польским бизнесменам.

*запрещенная в России экстремистская организация
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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