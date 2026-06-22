https://ukraina.ru/20260622/bestsennyy-opyt-i-gotovye-resheniya-kak-zapadnye-oboronnye-predpriyatiya-nazhivayutsya-na-ukrainskom-1080506254.html
Бесценный опыт и готовые решения: как западные оборонные предприятия наживаются на украинском конфликте
Бесценный опыт и готовые решения: как западные оборонные предприятия наживаются на украинском конфликте - 22.06.2026 Украина.ру
Бесценный опыт и готовые решения: как западные оборонные предприятия наживаются на украинском конфликте
То, что война – дело разрушительное и ничего хорошего в ней нет, осознают все, однако конфликты в разных точках мира всё равно продолжаются, и, если так происходит, значит, это кому-нибудь нужно. Кому? Тому, кому это выгодно. Тому, кто на этом зарабатывает, прежде всего - оборонным предприятиям
2026-06-22T17:50
2026-06-22T17:50
2026-06-22T17:50
эксклюзив
сша
украина
пентагон
нато
владимир зеленский
европа
вооружения
милитаризация
впк
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0f/1044385490_0:111:1920:1191_1920x0_80_0_0_ddc5f057cd3a15db862272fed8925888.jpg
Цифры в этой ситуации говорят убедительнее всего остального. Свежие данные как раз опубликовала газета Financial Times, опираясь на предоставленные аналитическим агентством PitchBook сведения. За неполные 6 месяцев 2026 года объём венчурных инвестиций в оборонные технологические стартапы уже превысил сумму таковых за весь 2025 год на 24% - $12,3 млрд против $9,95 млрд соответственно. Драйвером такого стремительного роста служат продолжающийся конфликт на Украине и начатая 28 февраля военная операция США и Израиля в Иране.Любопытно, что почти 93% этого потока - $11,4 млрд – стеклось в Соединённые Штаты, страну, которая больше года пытается демонстрировать миротворческие усилия на украинском направлении. Да, безусловно, только с приходом Дональда Трампа на второй президентский срок Вашингтон реанимировал диалог с Москвой и пытается разобраться в сути происходящего на Украине, за что российская сторона искренне признательна, но при этом американские власти не применяют все имеющиеся у них инструменты воздействия на Киев для реального завершения боевых действий, более того, на саммите G7 президент США, прежде обвинявший в эскалации ситуации главу киевского режима Владимира Зеленского, солидаризировался с европейскими коллегами в намерении усиливать давление на Россию.Из топ-5 компаний, которые с начала текущего года привлекли наибольшие объёмы инвестиций, первые 3 – американские, причём без украинского подтекста не обошлось.1. Производитель широкой линейки БПЛА, в т.ч. перехватчики, Anduril Industries получила около $5 млрд – СВО продемонстрировала роль дронов в определении хода вооружённого конфликта, благодаря чему компания заключила рамочный контракт с Пентагоном;2. Shield AI, специализирующаяся на аэрокосмических и оборонных технологиях (+$2 млрд). ИИ-проект Hivemind по автономному управлению военными устройствами, включая истребители и беспилотники, без GPS и связи стал крайне актуальным на фоне активной работы систем радиоэлектронной борьбы в ходе украинского конфликта.3. На руку Saronic (+$1,8 млрд), производящей автономные надводные и морские беспилотные корабли, сыграла полная трансформация стратегии ведения войн на море за счёт успешного применения морских дронов на Украине.В то же время по другую сторону – те, кто деньги в военные разработки вкладывает, - также лидируют структуры из США: активнее всего в оборонные проекты на ранних и поздних стадиях в текущем году, по данным PitchBook, инвестировали американские венчурные компании Andreessen Horowitz (a16z), Alumni Ventures и Gaingels.Таким образом, получается круговорот инвестиций в оборонный сектор США замкнутого цикла: конфликты на Украине и Ближнем Востоке выявляют технологические потребности фронта -> Пентагон и разработчики анализируют поступающую информацию -> венчурные фонды инвестируют средства в американские компании -> стартапы на полученное финансирование разрабатывают готовые продукты в соответствии с имеющимися запросами -> Пентагон выкупает созданные технологии, обеспечивая стартапам окупаемость -> новое вооружение США продают европейским партнёрам по НАТО, которые затем передают его ВСУ.Трамп как бизнесмен прекрасно понимает всю выгоду этого проекта для государства, которым управляет: и приток денег в федеральную казну идёт, и ВПК загружен заказами, и рабочие места создаются – а в преддверии выборов сначала в Конгресс, затем президентских ему очень нужно демонстрировать успехи на внутренней арене для привлечения избирателей на свою сторону.Колоссальная прибыль американских оборонных предприятий - вот, собственно, одна из ключевых причин, почему же главное внешнеполитическое обещание Трампа – завершить все войны в мире – до сегодняшнего дня так и не выполнено, в частности, почему выхода из украинского конфликта не видно.Почему цикл замкнулся именно в Соединённых Штатах? Как минимум потому, что ни у какой другой страны нет такого большого оборонного бюджета, а также развитой культуры венчурного инвестирования.Европа, впрочем, тоже не отстаёт.Как отмечает французское издание Le Monde, до сих пор большинство управляющих компаний сознательно исключали оборону из своих фондов устойчивых инвестиций наравне с алкоголем, азартными играми и порнографией, но теперь Еврокомиссия решила устранить этот барьер, официально подтвердив в июне 2025 года, что оборона совместима с ESG-критериями (социально ответственного инвестирования, когда решение о вложениях средств в бизнес принимается на основе вклада компании в развитие общества). Как утверждается, оборонная промышленность "повышает устойчивость" благодаря своему вкладу в безопасность и мир. Единственным ограничением остались производители противопехотных мин, кассетных боеприпасов, химического и биологического оружия.По словам руководителя исследований по облигационным фондам в аналитической группе Morningstar Мары Добреску, неприглядный ярлык "торговцев смертью" уходит в прошлое — европейская оборона теперь считается необходимой для социальной составляющей ESG: она обеспечивает стабильность, благополучие людей и защиту прав человека."Несколько лет назад считать оборону устойчивым сектором было бы совершенно абсурдно, но сегодня эта идея уже укоренилась", - констатирует эксперт.Такой сдвиг в восприятии ассоциированный директор Morningstar Sustainalytics Аксель Пьеррон объясняет тем, что репутационные риски сектора снизились из-за геополитической ситуации в Европе, а котировки компаний с 2022 года значительно и стабильно росли, привлекая управляющих фондами."Акции пяти крупнейших оборонных подрядчиков Европы взлетели с февраля 2022 года по середину июня 2026-го. Резкое ускорение пришлось на весну 2025 года, когда объявили о старте европейского перевооружения: Airbus (менее 20% выручки которого приходится на оборону) вырос на 66%, французская Thales — на 150%, британская BAE Systems — на 210%, итальянская Leonardo — на 650%, а немецкая Rheinmetall — на 1000%, став символом перевооружения Германии", - отмечает Le Monde.Как на практике выглядит милитаризация Европы без ограничений на оборонный сектор, можно было увидеть на завершившейся несколько дней назад выставке вооружений Eurosatory-2026 в пригороде Парижа, ставшей самой масштабной за всё время проведения (42 национальных павильона, более 2000 экспонентов из 61 страны).Чётко прослеживается резкая смена военной доктрины: акцент сделан не на единичные прорывные образцы, а на создание дешёвых высокоточных снарядов для массового применения, устойчивость цепочек поставок и способность ОПК к очень быстрому масштабированию производства. Даже демонстрационные зоны обустроили под реальные боевые условия на Украине. Eurosatory-2026 вообще продемонстрировала ещё большее усиление интереса к военному опыту Киева.На нынешней выставке резко выросло число украинских компаний-участников: до 80 с десятка в 2024 году. Особое внимание посетителей привлекла крылатая ракета FP-5 Flamingo. Для наглядности на стенде Fire Point показывали кадры ударов ею якобы по объектам на российской территории."Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты "Фламинго", отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту – безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России", - заявило посольство РФ во Франции, комментируя эту ситуацию.На фоне общих тенденций по замещению традиционных тяжёлых систем дешёвыми средствами поражения и массовыми беспилотными системами европейские предприятия активизируют сотрудничество с украинскими, что тоже хорошо прослеживалось на Eurosatory-2026. Так, немецкий концерн Diehl Defence обсуждает с Fire Point возможность запуска производственной линии FP-5 Flamingoв Германии, государстве-члене НАТО, и интеграцию собственных решений в систему наведения. А ещё 22 июня Зеленский объявил о подписании Украиной соглашения с ФРГ о закупке 600 перехватчиков к Patriot, поставка ожидается скоро.Кроме того, на выставке под Парижем развернули финансовый кластер, связавший банкиров и инвесторов с производителями вооружений, что чётко вписывается в рамки тренда "оборона как устойчивое инвестирование".У вас ещё остались вопросы, почему западные политики не спешат содействовать скорейшему урегулированию конфликта на Украине?Читайте также Французский удар по украинской оборонке: Париж выбрал латвийские дроны вместо киевских
https://ukraina.ru/20260605/amerikanskaya-paradigma-tak-s-kem-zhe-druzhat-i-protiv-kogo-voyuyut-ssha--rossiya-ili-ukraina-1079827660.html
https://ukraina.ru/20260425/es-izmenil-podkhod-k-ukraine--on-stal-gorazdo-bolee-voinstvennym-o-chm-govorit-struktura-kredita-es-1078273059.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сша, украина, пентагон, нато, владимир зеленский, европа, вооружения, милитаризация, впк, опк, инвестиции
Бесценный опыт и готовые решения: как западные оборонные предприятия наживаются на украинском конфликте
То, что война – дело разрушительное и ничего хорошего в ней нет, осознают все, однако конфликты в разных точках мира всё равно продолжаются, и, если так происходит, значит, это кому-нибудь нужно. Кому? Тому, кому это выгодно. Тому, кто на этом зарабатывает, прежде всего - оборонным предприятиям
Цифры в этой ситуации говорят убедительнее всего остального. Свежие данные как раз опубликовала газета Financial Times, опираясь на предоставленные аналитическим агентством PitchBook сведения. За неполные 6 месяцев 2026 года объём венчурных инвестиций в оборонные технологические стартапы уже превысил сумму таковых за весь 2025 год на 24% - $12,3 млрд против $9,95 млрд соответственно. Драйвером такого стремительного роста служат продолжающийся конфликт на Украине и начатая 28 февраля военная операция США и Израиля в Иране.
Любопытно, что почти 93% этого потока - $11,4 млрд – стеклось в Соединённые Штаты, страну, которая больше года пытается демонстрировать миротворческие усилия на украинском направлении.
Да, безусловно, только с приходом Дональда Трампа на второй президентский срок Вашингтон реанимировал диалог с Москвой и пытается разобраться в сути происходящего на Украине, за что российская сторона искренне признательна, но при этом американские власти не применяют все имеющиеся у них инструменты воздействия на Киев для реального завершения боевых действий, более того, на саммите G7 президент США, прежде обвинявший в эскалации ситуации главу киевского режима Владимира Зеленского, солидаризировался с европейскими коллегами в намерении усиливать давление на Россию.
Из топ-5 компаний, которые с начала текущего года привлекли наибольшие объёмы инвестиций, первые 3 – американские, причём без украинского подтекста не обошлось.
1. Производитель широкой линейки БПЛА, в т.ч. перехватчики, Anduril Industries получила около $5 млрд – СВО продемонстрировала роль дронов в определении хода вооружённого конфликта, благодаря чему компания заключила рамочный контракт с Пентагоном;
2. Shield AI, специализирующаяся на аэрокосмических и оборонных технологиях (+$2 млрд). ИИ-проект Hivemind по автономному управлению военными устройствами, включая истребители и беспилотники, без GPS и связи стал крайне актуальным на фоне активной работы систем радиоэлектронной борьбы в ходе украинского конфликта.
3. На руку Saronic (+$1,8 млрд), производящей автономные надводные и морские беспилотные корабли, сыграла полная трансформация стратегии ведения войн на море за счёт успешного применения морских дронов на Украине.
В то же время по другую сторону – те, кто деньги в военные разработки вкладывает, - также лидируют структуры из США: активнее всего в оборонные проекты на ранних и поздних стадиях в текущем году, по данным PitchBook, инвестировали американские венчурные компании Andreessen Horowitz (a16z), Alumni Ventures и Gaingels.
Таким образом, получается круговорот инвестиций в оборонный сектор США замкнутого цикла: конфликты на Украине и Ближнем Востоке выявляют технологические потребности фронта -> Пентагон и разработчики анализируют поступающую информацию -> венчурные фонды инвестируют средства в американские компании -> стартапы на полученное финансирование разрабатывают готовые продукты в соответствии с имеющимися запросами -> Пентагон выкупает созданные технологии, обеспечивая стартапам окупаемость -> новое вооружение США продают европейским партнёрам по НАТО, которые затем передают его ВСУ.
Трамп как бизнесмен прекрасно понимает всю выгоду этого проекта для государства, которым управляет: и приток денег в федеральную казну идёт, и ВПК загружен заказами, и рабочие места создаются – а в преддверии выборов сначала в Конгресс, затем президентских ему очень нужно демонстрировать успехи на внутренней арене для привлечения избирателей на свою сторону.
Колоссальная прибыль американских оборонных предприятий - вот, собственно, одна из ключевых причин, почему же главное внешнеполитическое обещание Трампа – завершить все войны в мире – до сегодняшнего дня так и не выполнено, в частности, почему выхода из украинского конфликта не видно.
Почему цикл замкнулся именно в Соединённых Штатах? Как минимум потому, что ни у какой другой страны нет такого большого оборонного бюджета, а также развитой культуры венчурного инвестирования.
Европа, впрочем, тоже не отстаёт.
Как отмечает французское издание Le Monde, до сих пор большинство управляющих компаний сознательно исключали оборону из своих фондов устойчивых инвестиций наравне с алкоголем, азартными играми и порнографией, но теперь Еврокомиссия решила устранить этот барьер, официально подтвердив в июне 2025 года, что оборона совместима с ESG-критериями (социально ответственного инвестирования, когда решение о вложениях средств в бизнес принимается на основе вклада компании в развитие общества). Как утверждается, оборонная промышленность "повышает устойчивость" благодаря своему вкладу в безопасность и мир. Единственным ограничением остались производители противопехотных мин, кассетных боеприпасов, химического и биологического оружия.
По словам руководителя исследований по облигационным фондам в аналитической группе Morningstar Мары Добреску, неприглядный ярлык "торговцев смертью" уходит в прошлое — европейская оборона теперь считается необходимой для социальной составляющей ESG: она обеспечивает стабильность, благополучие людей и защиту прав человека.
"Несколько лет назад считать оборону устойчивым сектором было бы совершенно абсурдно, но сегодня эта идея уже укоренилась", - констатирует эксперт.
Такой сдвиг в восприятии ассоциированный директор Morningstar Sustainalytics Аксель Пьеррон объясняет тем, что репутационные риски сектора снизились из-за геополитической ситуации в Европе, а котировки компаний с 2022 года значительно и стабильно росли, привлекая управляющих фондами.
"Акции пяти крупнейших оборонных подрядчиков Европы взлетели с февраля 2022 года по середину июня 2026-го. Резкое ускорение пришлось на весну 2025 года, когда объявили о старте европейского перевооружения: Airbus (менее 20% выручки которого приходится на оборону) вырос на 66%, французская Thales — на 150%, британская BAE Systems — на 210%, итальянская Leonardo — на 650%, а немецкая Rheinmetall — на 1000%, став символом перевооружения Германии", - отмечает Le Monde.
Как на практике выглядит милитаризация Европы без ограничений на оборонный сектор, можно было увидеть на завершившейся несколько дней назад выставке вооружений Eurosatory-2026 в пригороде Парижа, ставшей самой масштабной за всё время проведения (42 национальных павильона, более 2000 экспонентов из 61 страны).
Чётко прослеживается резкая смена военной доктрины: акцент сделан не на единичные прорывные образцы, а на создание дешёвых высокоточных снарядов для массового применения, устойчивость цепочек поставок и способность ОПК к очень быстрому масштабированию производства. Даже демонстрационные зоны обустроили под реальные боевые условия на Украине. Eurosatory-2026 вообще продемонстрировала ещё большее усиление интереса к военному опыту Киева.
На нынешней выставке резко выросло число украинских компаний-участников: до 80 с десятка в 2024 году. Особое внимание посетителей привлекла крылатая ракета FP-5 Flamingo. Для наглядности на стенде Fire Point показывали кадры ударов ею якобы по объектам на российской территории.
"Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты "Фламинго", отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту – безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России", - заявило посольство РФ во Франции, комментируя эту ситуацию.
На фоне общих тенденций по замещению традиционных тяжёлых систем дешёвыми средствами поражения и массовыми беспилотными системами европейские предприятия активизируют сотрудничество с украинскими, что тоже хорошо прослеживалось на Eurosatory-2026. Так, немецкий концерн Diehl Defence обсуждает с Fire Point возможность запуска производственной линии FP-5 Flamingoв Германии, государстве-члене НАТО, и интеграцию собственных решений в систему наведения. А ещё 22 июня Зеленский объявил о подписании Украиной соглашения с ФРГ о закупке 600 перехватчиков к Patriot, поставка ожидается скоро.
Кроме того, на выставке под Парижем развернули финансовый кластер, связавший банкиров и инвесторов с производителями вооружений, что чётко вписывается в рамки тренда "оборона как устойчивое инвестирование".
У вас ещё остались вопросы, почему западные политики не спешат содействовать скорейшему урегулированию конфликта на Украине?