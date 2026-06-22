https://ukraina.ru/20260622/bestsennyy-opyt-i-gotovye-resheniya-kak-zapadnye-oboronnye-predpriyatiya-nazhivayutsya-na-ukrainskom-1080506254.html

Бесценный опыт и готовые решения: как западные оборонные предприятия наживаются на украинском конфликте

Бесценный опыт и готовые решения: как западные оборонные предприятия наживаются на украинском конфликте - 22.06.2026 Украина.ру

Бесценный опыт и готовые решения: как западные оборонные предприятия наживаются на украинском конфликте

То, что война – дело разрушительное и ничего хорошего в ней нет, осознают все, однако конфликты в разных точках мира всё равно продолжаются, и, если так происходит, значит, это кому-нибудь нужно. Кому? Тому, кому это выгодно. Тому, кто на этом зарабатывает, прежде всего - оборонным предприятиям

2026-06-22T17:50

2026-06-22T17:50

2026-06-22T17:50

эксклюзив

сша

украина

пентагон

нато

владимир зеленский

европа

вооружения

милитаризация

впк

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Цифры в этой ситуации говорят убедительнее всего остального. Свежие данные как раз опубликовала газета Financial Times, опираясь на предоставленные аналитическим агентством PitchBook сведения. За неполные 6 месяцев 2026 года объём венчурных инвестиций в оборонные технологические стартапы уже превысил сумму таковых за весь 2025 год на 24% - $12,3 млрд против $9,95 млрд соответственно. Драйвером такого стремительного роста служат продолжающийся конфликт на Украине и начатая 28 февраля военная операция США и Израиля в Иране.Любопытно, что почти 93% этого потока - $11,4 млрд – стеклось в Соединённые Штаты, страну, которая больше года пытается демонстрировать миротворческие усилия на украинском направлении. Да, безусловно, только с приходом Дональда Трампа на второй президентский срок Вашингтон реанимировал диалог с Москвой и пытается разобраться в сути происходящего на Украине, за что российская сторона искренне признательна, но при этом американские власти не применяют все имеющиеся у них инструменты воздействия на Киев для реального завершения боевых действий, более того, на саммите G7 президент США, прежде обвинявший в эскалации ситуации главу киевского режима Владимира Зеленского, солидаризировался с европейскими коллегами в намерении усиливать давление на Россию.Из топ-5 компаний, которые с начала текущего года привлекли наибольшие объёмы инвестиций, первые 3 – американские, причём без украинского подтекста не обошлось.1. Производитель широкой линейки БПЛА, в т.ч. перехватчики, Anduril Industries получила около $5 млрд – СВО продемонстрировала роль дронов в определении хода вооружённого конфликта, благодаря чему компания заключила рамочный контракт с Пентагоном;2. Shield AI, специализирующаяся на аэрокосмических и оборонных технологиях (+$2 млрд). ИИ-проект Hivemind по автономному управлению военными устройствами, включая истребители и беспилотники, без GPS и связи стал крайне актуальным на фоне активной работы систем радиоэлектронной борьбы в ходе украинского конфликта.3. На руку Saronic (+$1,8 млрд), производящей автономные надводные и морские беспилотные корабли, сыграла полная трансформация стратегии ведения войн на море за счёт успешного применения морских дронов на Украине.В то же время по другую сторону – те, кто деньги в военные разработки вкладывает, - также лидируют структуры из США: активнее всего в оборонные проекты на ранних и поздних стадиях в текущем году, по данным PitchBook, инвестировали американские венчурные компании Andreessen Horowitz (a16z), Alumni Ventures и Gaingels.Таким образом, получается круговорот инвестиций в оборонный сектор США замкнутого цикла: конфликты на Украине и Ближнем Востоке выявляют технологические потребности фронта -> Пентагон и разработчики анализируют поступающую информацию -> венчурные фонды инвестируют средства в американские компании -> стартапы на полученное финансирование разрабатывают готовые продукты в соответствии с имеющимися запросами -> Пентагон выкупает созданные технологии, обеспечивая стартапам окупаемость -> новое вооружение США продают европейским партнёрам по НАТО, которые затем передают его ВСУ.Трамп как бизнесмен прекрасно понимает всю выгоду этого проекта для государства, которым управляет: и приток денег в федеральную казну идёт, и ВПК загружен заказами, и рабочие места создаются – а в преддверии выборов сначала в Конгресс, затем президентских ему очень нужно демонстрировать успехи на внутренней арене для привлечения избирателей на свою сторону.Колоссальная прибыль американских оборонных предприятий - вот, собственно, одна из ключевых причин, почему же главное внешнеполитическое обещание Трампа – завершить все войны в мире – до сегодняшнего дня так и не выполнено, в частности, почему выхода из украинского конфликта не видно.Почему цикл замкнулся именно в Соединённых Штатах? Как минимум потому, что ни у какой другой страны нет такого большого оборонного бюджета, а также развитой культуры венчурного инвестирования.Европа, впрочем, тоже не отстаёт.Как отмечает французское издание Le Monde, до сих пор большинство управляющих компаний сознательно исключали оборону из своих фондов устойчивых инвестиций наравне с алкоголем, азартными играми и порнографией, но теперь Еврокомиссия решила устранить этот барьер, официально подтвердив в июне 2025 года, что оборона совместима с ESG-критериями (социально ответственного инвестирования, когда решение о вложениях средств в бизнес принимается на основе вклада компании в развитие общества). Как утверждается, оборонная промышленность "повышает устойчивость" благодаря своему вкладу в безопасность и мир. Единственным ограничением остались производители противопехотных мин, кассетных боеприпасов, химического и биологического оружия.По словам руководителя исследований по облигационным фондам в аналитической группе Morningstar Мары Добреску, неприглядный ярлык "торговцев смертью" уходит в прошлое — европейская оборона теперь считается необходимой для социальной составляющей ESG: она обеспечивает стабильность, благополучие людей и защиту прав человека."Несколько лет назад считать оборону устойчивым сектором было бы совершенно абсурдно, но сегодня эта идея уже укоренилась", - констатирует эксперт.Такой сдвиг в восприятии ассоциированный директор Morningstar Sustainalytics Аксель Пьеррон объясняет тем, что репутационные риски сектора снизились из-за геополитической ситуации в Европе, а котировки компаний с 2022 года значительно и стабильно росли, привлекая управляющих фондами."Акции пяти крупнейших оборонных подрядчиков Европы взлетели с февраля 2022 года по середину июня 2026-го. Резкое ускорение пришлось на весну 2025 года, когда объявили о старте европейского перевооружения: Airbus (менее 20% выручки которого приходится на оборону) вырос на 66%, французская Thales — на 150%, британская BAE Systems — на 210%, итальянская Leonardo — на 650%, а немецкая Rheinmetall — на 1000%, став символом перевооружения Германии", - отмечает Le Monde.Как на практике выглядит милитаризация Европы без ограничений на оборонный сектор, можно было увидеть на завершившейся несколько дней назад выставке вооружений Eurosatory-2026 в пригороде Парижа, ставшей самой масштабной за всё время проведения (42 национальных павильона, более 2000 экспонентов из 61 страны).Чётко прослеживается резкая смена военной доктрины: акцент сделан не на единичные прорывные образцы, а на создание дешёвых высокоточных снарядов для массового применения, устойчивость цепочек поставок и способность ОПК к очень быстрому масштабированию производства. Даже демонстрационные зоны обустроили под реальные боевые условия на Украине. Eurosatory-2026 вообще продемонстрировала ещё большее усиление интереса к военному опыту Киева.На нынешней выставке резко выросло число украинских компаний-участников: до 80 с десятка в 2024 году. Особое внимание посетителей привлекла крылатая ракета FP-5 Flamingo. Для наглядности на стенде Fire Point показывали кадры ударов ею якобы по объектам на российской территории."Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты "Фламинго", отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту – безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России", - заявило посольство РФ во Франции, комментируя эту ситуацию.На фоне общих тенденций по замещению традиционных тяжёлых систем дешёвыми средствами поражения и массовыми беспилотными системами европейские предприятия активизируют сотрудничество с украинскими, что тоже хорошо прослеживалось на Eurosatory-2026. Так, немецкий концерн Diehl Defence обсуждает с Fire Point возможность запуска производственной линии FP-5 Flamingoв Германии, государстве-члене НАТО, и интеграцию собственных решений в систему наведения. А ещё 22 июня Зеленский объявил о подписании Украиной соглашения с ФРГ о закупке 600 перехватчиков к Patriot, поставка ожидается скоро.Кроме того, на выставке под Парижем развернули финансовый кластер, связавший банкиров и инвесторов с производителями вооружений, что чётко вписывается в рамки тренда "оборона как устойчивое инвестирование".У вас ещё остались вопросы, почему западные политики не спешат содействовать скорейшему урегулированию конфликта на Украине?Читайте также Французский удар по украинской оборонке: Париж выбрал латвийские дроны вместо киевских

https://ukraina.ru/20260605/amerikanskaya-paradigma-tak-s-kem-zhe-druzhat-i-protiv-kogo-voyuyut-ssha--rossiya-ili-ukraina-1079827660.html

https://ukraina.ru/20260425/es-izmenil-podkhod-k-ukraine--on-stal-gorazdo-bolee-voinstvennym-o-chm-govorit-struktura-kredita-es-1078273059.html

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эксклюзив, сша, украина, пентагон, нато, владимир зеленский, европа, вооружения, милитаризация, впк, опк, инвестиции