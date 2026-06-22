https://ukraina.ru/20260622/pobeda-nad-yadernoy-sverkhderzhavoy-i-sanitary--1080495241.html

Победа над ядерной сверхдержавой и санитары

Победа над ядерной сверхдержавой и санитары - 22.06.2026 Украина.ру

Победа над ядерной сверхдержавой и санитары

В стомиллионный раз услышал фразу кого-то из коллег – ядерную сверхдержаву, дескать, победить нельзя, а если кто-то собирается, то надо вызывать санитаров. Честно говоря, не думал, что опровергать эту чушь так уж нужно, но раз фраза повторяется уже не первый год, видимо нужно…

2026-06-22T15:24

2026-06-22T15:24

2026-06-22T17:11

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Исторический опыт последних 80-ти лет подсказывает, что неядерные государства, а иногда и вовсе толпы крестьян в лаптях и с дрекольем (я, разумеется, утрирую, хотя ракеты комплекса С-75 американцы называли "телеграфными столбами" – пока они не попадали в какого-нибудь пауэрса) многократно оскорбляли действием ядерные сверхдержавы в особо циничной форме.Краткий перечень: Корея в 1950-53 годах, Вьетнам в 1955-75 годах, Афганистан в 1979-89 годах, Афганистан в 2001-21 годах и сейчас вот Иран. Это не принимая внимания сравнительно незначительные инциденты, вроде падения "чёрного ястреба" в Сомали в 1993 году.У каждой из этих войн были свои особенности. Например, в большинстве случаев собственно "агрессии" не было – иностранные войска пребывали в стране по просьбе её властей (конфликт с Ираном во многом уникален – Пехлеви, всё же, никого кроме себя не представляет). На мой взгляд самой показательной была всё же корейская война.Разумеется, можно возразить, что в Корее поражение США нанесла не столько Корейская народная армия, сколько миллион китайских добровольцев и советский истребительный авиационный корпус. Да и нельзя сказать, что США вообще никаких целей не достигли – всё же им удалось вернуться к статус-кво на начало северокорейского наступления.Однако тут есть два "но".Во-первых, США тоже не сами воевали, а в составе группировки войск ООН (у нас почему-то об этом эпизоде истории забывают и жалуются в ООН на США и их сателлитов…)Во-вторых, США тогда были не просто ядерной сверхдержавой, а единственной в мире ядерной сверхдержавой – СССР на тот момент владел технологией производства ядерного оружия, но не имел ни пригодных к применению ядерных бомб, ни средств их доставки. Собственно ядерной державой СССР стал в 1953 году, но и десятилетие спустя ни о каком стратегическом паритете речь не шла. Если Кеннеди и прошёл на попятную в 1961 и 1962 годах, то потому, что США тоже не могли нанести поражение СССР с одного удара.Во всех этих случаях ядерные сверхдержавы предпочли согласиться с фактическим поражением, но воздержаться от применения ядерного оружия – не только США, но даже один ближневосточный фюрер отдаёт себе отчёт в том, что применение ядерного оружия обойдётся ему слишком дорого. Хотя так-то ему всё прощают…Опираясь на этот исторический опыт, можно сделать вывод, что если ядерная сверхдержава проводит на территории некой страны военную операцию (цели которой будут достигнуты, как только станет понятно, в чём они состоят: вот, например, цель операции против Ирана, как оказалась – заставить его взымать плату за пользование Ормузом...), а эта страна почему-то считает, что достижение целей военной операции составляет для неё экзистенциальную угрозу, то в общем случае она побеждает, а ядерная сверхдержава делает вид, что она просто мимо проходила. Просто потому, что военная операция победы не предполагает (достижение целей ≠ победе), а война за выживание как раз предполагает.Разумеется, во всех этих случаях "некая страна" несла непропорционально большие потери, а ядерная сверхдержава каких-то целей достигала – обычно не тех, которые были изначально запланированы, и временно, но всё же достигала. В глазах общественного мнения поражение оставалось поражением, о каких бы оговорках не шла речь, но элиты ядерной сверхдержавы понимали, что цена достижения целей военной операции может быть выше цены поражения.Можно возразить, что есть гораздо больше примеров того, как ядерная сверхдержава более или менее легко достигала своих целей. Однако при ближайшем рассмотрении мы видим, что там всё не так однозначно – обычно в таких случаях элиты "некой страны" по каким-то причинам приходят к выводу, что достижение целей военной операции не представляет экзистенциальной угрозы для страны…Вот, например, конфликт между Великобританией и Аргентиной за обладание Фолклендскими островами. Дело даже не в том, что тут Аргентина "первая начала" (они считали, что возвращают своё), а в том, что правительство Её Величества не ставило целью смены власти в Аргентине. По итогу англичане достигли поставленных целей, Аргентина не пошла на уступки и острова остаются предметом территориального спора. Конфликт, по большому счёту, завершился к взаимному удовлетворению. Конечно, с правящей с 1976 года хунтой получилось нехорошо – в 1983 году ей пришлось уйти. Но хунта в латиноамериканских странах скорее околополитическое развлечение, чем стабильная форма организации государственной власти.Или вот прецедент Мадуро – он не обладал и долей той харизмы, которая была у его предшественника Уго Чавеса и был, по сути, компромиссной фигурой. Американцы просто вставили в формулу новую переменную. Новый компромисс выглядит так – венесуэльская элита сохранила власть в обмен на Мадуро и нефть. Судя по всему, довольны все. Кроме Мадуро.А если вот говорить о Милошевиче, то, кажется, он и сам не был уверен в необходимости сопротивляться… До того, как его выдали европейцам, он последовательно "сливал" все сербские анклавы – под ритуальные речи о величии сербского народа.Самый тяжёлый выбор перед элитами Ирака. Американское вторжение действительно представляло для страны экзистенциальную угрозу и оно, в общем, так и получилось – коллапс государственности, война всех против всех, миллионы беженцев и неучитываемое количество жертв… Но тут надо помнить и атмосферу в стране накануне краха – перед иракскими генералами был выбор погибнуть от американских бомб или быть расстрелянными по приказу Хуссейна. Они сочли, что бомба может не попасть, а пуля попадёт точно…Ну и теперь о нашей СВО.Исходя из общей практики мощная заявка на поражение России была сделана ещё весной 2022 года, когда российские войска стояли под Киевом, но Зеленский остался на посту президента. Это означало, что для украинских элит и значимой части населения Россия оказалась экзистенциальной угрозой, а устранение Зеленского не рассматривалось как часть возможного компромисса. Не менее важным элементом украинской формулы стала убеждённость украинской элиты и общества в возможности победить – ведь отказалась же Россия от военного вмешательства в 2014 году, а позже сама предложила мирные переговоры, пойдя на беспрецедентные уступки. Ну а там, где одержана одна победа, можно победить вторично и получить ещё лучшие условия.Что неправильно в этих рассуждениях? Отнюдь не фактор ядерного оружия – его даже Израиль и США против Ирана не применили, а для России применение ядерного оружия на Украине исключено в принципе.Неправильно то, что в ходе предыдущих столкновений ядерных сверхдержав с "некими странами" последние для них угрозы не представляли. Ни экзистенциальной, ни вообще сколько-нибудь существенной.Если говорить о США, то после войны за Техас на территории США иностранные войска не появлялись (собственно, и сама война за Техас велась на территории именно Техаса, а не США – он в её состав тогда не входил). А бомбили США один раз – 9 сентября 1942 года взлетевший с борта японской подводной лодки (!) самолёт сбросил две бомбы. Попал в Орегон. А мог ведь промахнуться… (Для понимания – площадь штата составляет 255 тыс. кв. км.)Сами американцы, кстати, испытывают по этому поводу некоторое беспокойство. Во всяком случае, разного рода художественно-пропагандистская продукция, показывающая бесчинства террористов на территории США разнообразных террористов, которых за это надо обязательно наказать, производится постоянно. Хотите, чтобы было как во "Всех страхах мира"*? Нет? Значит, будем бомбить Верхнюю Вольту…У СССР было несколько неприятных инцидентов на границе с Афганистаном, но они были скорее неприятными, чем болезненными.Но ни у одной из ядерных сверхдержав не было ситуации, когда "некая страна" результативно атаковала её столицу. И такого рода инциденты переводят "некую страну" в ранг экзистенциальной угрозы для самой ядерной сверхдержавы. И тут говорить о целях спецоперации, в чём бы они не состояли, становится неудобно – это уже война, в которой надо не цели достигать, а одерживать победу. Потому что цена поражения в любом случае будет выше.* Детективный роман "соловья Пентагона" Тома Клэнси.Зеленский отправил посылку Навроцкому. Упаковал в картонку орден Белого орла, отнёс в приёмное отделение "Новой почты". Подробнее - в материале Из хама не будет пана

https://ukraina.ru/20250625/voyna-v-koree-nepobeda-yadernoy-sverkhderzhavy-1064248788.html

https://ukraina.ru/20251102/mezhdu-pervoy-i-vtoroy-pereryvchik-nebolshoy-70-let-nazad-nachalas-vtoraya-indokitayskaya-voyna-1071064592.html

https://ukraina.ru/20221004/1039349768.html

https://ukraina.ru/20260116/rodriges-ubrala-ego-rukami-trampa-timofey-sergeytsev--o-predatelstve-vlastey-i-sudbe-maduro-1074335334.html

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