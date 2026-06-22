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Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа
Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа - 22.06.2026 Украина.ру
Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа
Киев договорился с ФРГ о закупке 600 ракет для систем противовоздушной обороны, а США впервые положительно отреагировали на вопрос о лицензиях на их производство. Об этом 22 июня сообщил в Владимир Зеленский в эфире "ТСН. Неделя"
2026-06-22T16:14
2026-06-22T16:14
2026-06-22T16:15
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По словам Зеленского, США передали лицензии Германии, и ФРГ уже начала производство."Мы уже подписали контракт на значительную сумму, на 600 ракет", — заявил он. В Берлине эти сообщения пока не комментировали.Зеленский также утверждает, что после саммита G7 во Франции обсудил с Трампом и госсекретарём Рубио все дополнительные вопросы."Американская команда впервые положительно отреагировала на вопрос предоставления лицензий на производство ракет Украине. Мы понимаем, что сейчас нужен "зелёный свет" лично от Трампа, все остальные согласны", — сказал он.По итогам саммита G7 лидеры договорились нарастить поставки Киеву средств ПВО, перехватчиков и дальнобойного оружия, а также пообещали "рассмотреть возможность предоставления лицензий для производства военной продукции на территории Украины".Запад продолжает втягиваться в конфликт, расширяя военное производство для киевского режима.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, германия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Киев, Германия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Мир без границ
Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа
16:14 22.06.2026 (обновлено: 16:15 22.06.2026)
Киев договорился с ФРГ о закупке 600 ракет для систем противовоздушной обороны, а США впервые положительно отреагировали на вопрос о лицензиях на их производство. Об этом 22 июня сообщил в Владимир Зеленский в эфире "ТСН. Неделя"
По словам Зеленского, США передали лицензии Германии, и ФРГ уже начала производство.
"Мы уже подписали контракт на значительную сумму, на 600 ракет", — заявил он. В Берлине эти сообщения пока не комментировали.
Зеленский также утверждает, что после саммита G7 во Франции обсудил с Трампом и госсекретарём Рубио все дополнительные вопросы.
"Американская команда впервые положительно отреагировала на вопрос предоставления лицензий на производство ракет Украине. Мы понимаем, что сейчас нужен "зелёный свет" лично от Трампа, все остальные согласны", — сказал он.
По итогам саммита G7 лидеры договорились нарастить поставки Киеву средств ПВО, перехватчиков и дальнобойного оружия, а также пообещали "рассмотреть возможность предоставления лицензий для производства военной продукции на территории Украины".
Запад продолжает втягиваться в конфликт, расширяя военное производство для киевского режима.
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