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Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа

Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа - 22.06.2026 Украина.ру

Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа

Киев договорился с ФРГ о закупке 600 ракет для систем противовоздушной обороны, а США впервые положительно отреагировали на вопрос о лицензиях на их производство. Об этом 22 июня сообщил в Владимир Зеленский в эфире "ТСН. Неделя"

2026-06-22T16:14

2026-06-22T16:14

2026-06-22T16:15

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По словам Зеленского, США передали лицензии Германии, и ФРГ уже начала производство."Мы уже подписали контракт на значительную сумму, на 600 ракет", — заявил он. В Берлине эти сообщения пока не комментировали.Зеленский также утверждает, что после саммита G7 во Франции обсудил с Трампом и госсекретарём Рубио все дополнительные вопросы."Американская команда впервые положительно отреагировала на вопрос предоставления лицензий на производство ракет Украине. Мы понимаем, что сейчас нужен "зелёный свет" лично от Трампа, все остальные согласны", — сказал он.По итогам саммита G7 лидеры договорились нарастить поставки Киеву средств ПВО, перехватчиков и дальнобойного оружия, а также пообещали "рассмотреть возможность предоставления лицензий для производства военной продукции на территории Украины".Запад продолжает втягиваться в конфликт, расширяя военное производство для киевского режима.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, германия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, вооруженные силы украины, мир без границ