"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье - 22.06.2026 Украина.ру
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"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье
"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье - 22.06.2026 Украина.ру
"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье
Под Добропольем идут массированные дроновые дуэли, но перевес уже 60 на 40 в пользу России. Логистика противника в районе агломерации фактически умерла, и ВСУ не могут переломить ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-06-22T16:46
2026-06-22T16:46
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Отвечая на вопрос о дроновом "кулаке" противника под Добропольем, эксперт заявил, что это не принципиально новое явление.Рожин заявил, что на этом участке идёт массированное применение БПЛА с обеих сторон. "Я бы не сказал, что это что-то принципиально новое. Во время боев за Красноармейск противник тоже сосредотачивал там огромное количество расчетов БПЛА. Мы тоже это делали", — пояснил эксперт.По его словам, в конечном итоге Россия смогла добиться перевеса. "Люди, которые там работали, рассказывали, что этот перевес в нашу пользу был 60 на 40. То есть уже это сказалось на том, что логистика противника в районе этой агломерации умерла", — отметил Рожин.Эксперт добавил, что сейчас наблюдается массированное применение дронов всех типов, и враг пытается контратаковать на Белицкое и Родинское, неслучайно ВСУ под Доброполье перебрасывали части из оперативного резерва, но переломить ситуацию они не могут."Но это не значит, что нам будет легко наступать", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.Будет ли война с НАТО в 2030 году? О боеготовности Европы и стратегии Норвегии как инструменте НАТО — в материале Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.
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"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье

16:46 22.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М2" ЦВО в ДНР
Боевое дежурство ЗРК Бук-М2 ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Под Добропольем идут массированные дроновые дуэли, но перевес уже 60 на 40 в пользу России. Логистика противника в районе агломерации фактически умерла, и ВСУ не могут переломить ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о дроновом "кулаке" противника под Добропольем, эксперт заявил, что это не принципиально новое явление.
Рожин заявил, что на этом участке идёт массированное применение БПЛА с обеих сторон. "Я бы не сказал, что это что-то принципиально новое. Во время боев за Красноармейск противник тоже сосредотачивал там огромное количество расчетов БПЛА. Мы тоже это делали", — пояснил эксперт.
По его словам, в конечном итоге Россия смогла добиться перевеса. "Люди, которые там работали, рассказывали, что этот перевес в нашу пользу был 60 на 40. То есть уже это сказалось на том, что логистика противника в районе этой агломерации умерла", — отметил Рожин.
Эксперт добавил, что сейчас наблюдается массированное применение дронов всех типов, и враг пытается контратаковать на Белицкое и Родинское, неслучайно ВСУ под Доброполье перебрасывали части из оперативного резерва, но переломить ситуацию они не могут.
"Но это не значит, что нам будет легко наступать", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
Будет ли война с НАТО в 2030 году? О боеготовности Европы и стратегии Норвегии как инструменте НАТО — в материале Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.
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