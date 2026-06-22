https://ukraina.ru/20260622/logistika-protivnika-umerla-rozhin-o-tom-kak-vs-rf-lomayut-dronovyy-kulak-vsu-v-dobropole-1080504586.html

"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье

"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье - 22.06.2026 Украина.ру

"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье

Под Добропольем идут массированные дроновые дуэли, но перевес уже 60 на 40 в пользу России. Логистика противника в районе агломерации фактически умерла, и ВСУ не могут переломить ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-06-22T16:46

2026-06-22T16:46

2026-06-22T16:46

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Отвечая на вопрос о дроновом "кулаке" противника под Добропольем, эксперт заявил, что это не принципиально новое явление.Рожин заявил, что на этом участке идёт массированное применение БПЛА с обеих сторон. "Я бы не сказал, что это что-то принципиально новое. Во время боев за Красноармейск противник тоже сосредотачивал там огромное количество расчетов БПЛА. Мы тоже это делали", — пояснил эксперт.По его словам, в конечном итоге Россия смогла добиться перевеса. "Люди, которые там работали, рассказывали, что этот перевес в нашу пользу был 60 на 40. То есть уже это сказалось на том, что логистика противника в районе этой агломерации умерла", — отметил Рожин.Эксперт добавил, что сейчас наблюдается массированное применение дронов всех типов, и враг пытается контратаковать на Белицкое и Родинское, неслучайно ВСУ под Доброполье перебрасывали части из оперативного резерва, но переломить ситуацию они не могут."Но это не значит, что нам будет легко наступать", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.Будет ли война с НАТО в 2030 году? О боеготовности Европы и стратегии Норвегии как инструменте НАТО — в материале Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.

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