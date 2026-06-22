https://ukraina.ru/20260622/zrada-ekspress-po-zavetam-sobachego-serdtsa-nauchnye-eksperimenty-sdelali-iz-ukraintsev-sharikovykh-1080509114.html
Зрада Экспресс: по заветам "Собачьего сердца". Научные эксперименты сделали из украинцев Шариковых
Зрада Экспресс: по заветам "Собачьего сердца". Научные эксперименты сделали из украинцев Шариковых - 22.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: по заветам "Собачьего сердца". Научные эксперименты сделали из украинцев Шариковых
США впервые опубликовали данные о более чем 120 биолабораториях, включая свыше 40 на территории Украины. Те, кто еще вчера шутил о "боевых комарах", сегодня... Украина.ру, 22.06.2026
2026-06-22T18:16
2026-06-22T18:16
2026-06-22T18:16
видео
украина
сша
биолаборатории
биологическое оружие
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информационная война
информационная безопасность
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США впервые опубликовали данные о более чем 120 биолабораториях, включая свыше 40 на территории Украины. Те, кто еще вчера шутил о "боевых комарах", сегодня резко замолчали. В итоге, на Украине выросло целое поколение "Шариковых", которые хотят все запретить и поделить.Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" расскажет, как эксперимент на Украине вышел из-под контроля, и как последствия превращается в проблему для своих же создателей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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