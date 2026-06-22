https://ukraina.ru/20260622/zrada-ekspress-po-zavetam-sobachego-serdtsa-nauchnye-eksperimenty-sdelali-iz-ukraintsev-sharikovykh-1080509114.html

Зрада Экспресс: по заветам "Собачьего сердца". Научные эксперименты сделали из украинцев Шариковых

Зрада Экспресс: по заветам "Собачьего сердца". Научные эксперименты сделали из украинцев Шариковых - 22.06.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: по заветам "Собачьего сердца". Научные эксперименты сделали из украинцев Шариковых

США впервые опубликовали данные о более чем 120 биолабораториях, включая свыше 40 на территории Украины. Те, кто еще вчера шутил о "боевых комарах", сегодня... Украина.ру, 22.06.2026

2026-06-22T18:16

2026-06-22T18:16

2026-06-22T18:16

видео

украина

сша

биолаборатории

биологическое оружие

спецслужба

бывший ссср

информационная война

информационная безопасность

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США впервые опубликовали данные о более чем 120 биолабораториях, включая свыше 40 на территории Украины. Те, кто еще вчера шутил о "боевых комарах", сегодня резко замолчали. В итоге, на Украине выросло целое поколение "Шариковых", которые хотят все запретить и поделить.Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" расскажет, как эксперимент на Украине вышел из-под контроля, и как последствия превращается в проблему для своих же создателей.

украина

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, украина, сша, биолаборатории, биологическое оружие, спецслужба, бывший ссср, информационная война, информационная безопасность, видео