Зрада Экспресс: по заветам "Собачьего сердца". Научные эксперименты сделали из украинцев Шариковых - 22.06.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: по заветам "Собачьего сердца". Научные эксперименты сделали из украинцев Шариковых
Зрада Экспресс: по заветам "Собачьего сердца". Научные эксперименты сделали из украинцев Шариковых - 22.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: по заветам "Собачьего сердца". Научные эксперименты сделали из украинцев Шариковых
США впервые опубликовали данные о более чем 120 биолабораториях, включая свыше 40 на территории Украины. Те, кто еще вчера шутил о "боевых комарах", сегодня... Украина.ру, 22.06.2026
2026-06-22T18:16
2026-06-22T18:16
видео
украина
сша
биолаборатории
биологическое оружие
спецслужба
бывший ссср
информационная война
информационная безопасность
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США впервые опубликовали данные о более чем 120 биолабораториях, включая свыше 40 на территории Украины. Те, кто еще вчера шутил о "боевых комарах", сегодня резко замолчали. В итоге, на Украине выросло целое поколение "Шариковых", которые хотят все запретить и поделить.Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" расскажет, как эксперимент на Украине вышел из-под контроля, и как последствия превращается в проблему для своих же создателей.
украина
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видео, украина, сша, биолаборатории, биологическое оружие, спецслужба, бывший ссср, информационная война, информационная безопасность, видео
Видео, Украина, США, биолаборатории, биологическое оружие, спецслужба, бывший СССР, информационная война, информационная безопасность

Зрада Экспресс: по заветам "Собачьего сердца". Научные эксперименты сделали из украинцев Шариковых

18:16 22.06.2026
 
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США впервые опубликовали данные о более чем 120 биолабораториях, включая свыше 40 на территории Украины. Те, кто еще вчера шутил о "боевых комарах", сегодня резко замолчали. В итоге, на Украине выросло целое поколение "Шариковых", которые хотят все запретить и поделить.

Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" расскажет, как эксперимент на Украине вышел из-под контроля, и как последствия превращается в проблему для своих же создателей.
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