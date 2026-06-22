https://ukraina.ru/20260622/sudba-konstantinovki-reshena-vsu-v-panike-gotovyatsya-k-oborone-druzhkovki--mnenie-rozhina-1080486394.html

"Судьба Константиновки решена": ВСУ в панике готовятся к обороне Дружковки — Рожина

"Судьба Константиновки решена": ВСУ в панике готовятся к обороне Дружковки — Рожина - 22.06.2026 Украина.ру

"Судьба Константиновки решена": ВСУ в панике готовятся к обороне Дружковки — Рожина

Большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена от ВСУ — осталось взять промзону и центральные кварталы. Судьба города решена, киевский режим объявил эвакуацию Дружковки, Краматорска и Славянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-06-22T12:08

2026-06-22T12:08

2026-06-22T12:16

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Подводя итоги освобождения Константиновки, эксперт сообщил, что враг признаёт поражение и готовится к новым потерям.Рожин сообщил, что большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена. "Нам осталось зачистить промзону на востоке города и часть центральных кварталов, где сохраняется очаговое присутствие ВСУ", — уточнил собеседник Украина.ру."С оперативной точки зрения судьба Константиновки уже решена. Вражеские ресурсы это тоже признают", — добавил Рожин.По его словам, киевский режим уже готовится к обороне Алексеево-Дружковки и Дружковки. "Объявлена эвакуация Дружковки, Краматорска и Славянска. Это прямое следствие катастрофы ВСУ в Константиновке", — отметил эксперт."Враг явно рассчитывал удерживать город гораздо дольше, но наши военные значительно ускорили события за счет тактики просачивания. Это вынудило киевский режим принимать лихорадочные меры для стабилизации фронта", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.

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