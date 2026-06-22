"Судьба Константиновки решена": ВСУ в панике готовятся к обороне Дружковки — Рожина - 22.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260622/sudba-konstantinovki-reshena-vsu-v-panike-gotovyatsya-k-oborone-druzhkovki--mnenie-rozhina-1080486394.html
"Судьба Константиновки решена": ВСУ в панике готовятся к обороне Дружковки — Рожина
"Судьба Константиновки решена": ВСУ в панике готовятся к обороне Дружковки — Рожина - 22.06.2026 Украина.ру
"Судьба Константиновки решена": ВСУ в панике готовятся к обороне Дружковки — Рожина
Большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена от ВСУ — осталось взять промзону и центральные кварталы. Судьба города решена, киевский режим объявил эвакуацию Дружковки, Краматорска и Славянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-06-22T12:08
2026-06-22T12:16
новости
константиновка
дружковка
краматорск
борис рожин
главные новости
главное
сво
сводка сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700671_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ba1bea066944ce87a1dfbe02dc5ee233.jpg
Подводя итоги освобождения Константиновки, эксперт сообщил, что враг признаёт поражение и готовится к новым потерям.Рожин сообщил, что большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена. "Нам осталось зачистить промзону на востоке города и часть центральных кварталов, где сохраняется очаговое присутствие ВСУ", — уточнил собеседник Украина.ру."С оперативной точки зрения судьба Константиновки уже решена. Вражеские ресурсы это тоже признают", — добавил Рожин.По его словам, киевский режим уже готовится к обороне Алексеево-Дружковки и Дружковки. "Объявлена эвакуация Дружковки, Краматорска и Славянска. Это прямое следствие катастрофы ВСУ в Константиновке", — отметил эксперт."Враг явно рассчитывал удерживать город гораздо дольше, но наши военные значительно ускорили события за счет тактики просачивания. Это вынудило киевский режим принимать лихорадочные меры для стабилизации фронта", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
константиновка
дружковка
краматорск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700671_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_e4313a14e8a4bff118ff6fa9b86b063e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, константиновка, дружковка, краматорск, борис рожин, главные новости, главное, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, война, война на украине, военный эксперт, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Борис Рожин, Главные новости, главное, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, война, война на Украине, военный эксперт, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

"Судьба Константиновки решена": ВСУ в панике готовятся к обороне Дружковки — Рожина

12:08 22.06.2026 (обновлено: 12:16 22.06.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена от ВСУ — осталось взять промзону и центральные кварталы. Судьба города решена, киевский режим объявил эвакуацию Дружковки, Краматорска и Славянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Подводя итоги освобождения Константиновки, эксперт сообщил, что враг признаёт поражение и готовится к новым потерям.
Рожин сообщил, что большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена. "Нам осталось зачистить промзону на востоке города и часть центральных кварталов, где сохраняется очаговое присутствие ВСУ", — уточнил собеседник Украина.ру.
"С оперативной точки зрения судьба Константиновки уже решена. Вражеские ресурсы это тоже признают", — добавил Рожин.
По его словам, киевский режим уже готовится к обороне Алексеево-Дружковки и Дружковки. "Объявлена эвакуация Дружковки, Краматорска и Славянска. Это прямое следствие катастрофы ВСУ в Константиновке", — отметил эксперт.
"Враг явно рассчитывал удерживать город гораздо дольше, но наши военные значительно ускорили события за счет тактики просачивания. Это вынудило киевский режим принимать лихорадочные меры для стабилизации фронта", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКонстантиновкаДружковкаКраматорскБорис РожинГлавные новостиглавноеСВОсводка СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОСпецоперациянаступление ВС РФнаступление Россиивойнавойна на Украиневоенный экспертаналитикиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:11"ВСУ пытаются прикрываться сетками": Рожин о том, как операторы БПЛА готовят удар на Доброполье
17:05Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию"
16:46"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье
16:30ВСУ атакуют Белгородскую область, Украина встревожена "Кинжалом". Новости СВО
16:14Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа
16:08На этот раз с боевой частью: БПЛА ВСУ снова найден в Эстонии
16:04Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном
16:00Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется
16:0022 июня не по плану: бои за Раву-Русскую
15:58Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00
15:54Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи
15:46"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения
15:36Центр космической связи "Дубна" в Подмосковье атаковали дроны ВСУ. Новости СВО
15:27Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии: эксперты назвали истинные мотивы
15:24Победа над ядерной сверхдержавой и санитары
15:24Различий в геноме нет. Киселев о том, как аукнется Украине применение биологического оружия против РФ
15:19Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии
15:14Обновлена карта боевых действий в Константиновке, Воронеж поразили британскими ракетами. Новости СВО
15:10Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта
15:07"Запад считал, что Иран блефует": как перекрытие Ормуза стало реальной силой Тегерана
Лента новостейМолния