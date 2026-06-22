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Польша не допустит Украину в ЕС с Бандерой и УПА*
Польша не допустит Украину в ЕС с Бандерой и УПА* - 22.06.2026 Украина.ру
Польша не допустит Украину в ЕС с Бандерой и УПА*
По словам польского парламентария Михала Москала, Польша имеет право не выстраивать дружеских отношений с Украиной. Об этом сообщает 22 июня RT
2026-06-22T19:38
2026-06-22T19:38
2026-06-22T19:38
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степан бандера
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"Им нужно вычеркнуть историю УПА*, историю Бандеры из своих книг и не рассматривать это как что-то, что создаёт их государство. Мы просто не можем с этим согласиться", - заявил польский парламентарий.Издание напомнило, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского польского ордена Белого орла из‑за перезахоронения Киевом главаря ОУН* и присвоения имени "героев УПА*" одному из подразделений ВСУ. В ответ Зеленский нахамил ему и вернул награду.Также от польских наград отказались и бывшие президенты Украины. В ходе скандала пресс-секретарь польского президента Рафал Леськевич заявил, что Зеленский оболгал Навроцкого - пресс-секретарь польского президента* Запрещённая в РФ экстремистская организация.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, киев, владимир зеленский, степан бандера, кароль навроцкий, rt, ес, оун, оун-упа, скандал
Новости, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Степан Бандера, Кароль Навроцкий, RT, ЕС, ОУН, ОУН-УПА, скандал
Польша не допустит Украину в ЕС с Бандерой и УПА*
По словам польского парламентария Михала Москала, Польша имеет право не выстраивать дружеских отношений с Украиной. Об этом сообщает 22 июня RT
"Им нужно вычеркнуть историю УПА*, историю Бандеры из своих книг и не рассматривать это как что-то, что создаёт их государство. Мы просто не можем с этим согласиться", - заявил польский парламентарий.
Издание напомнило, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского польского ордена Белого орла из‑за перезахоронения Киевом главаря ОУН* и присвоения имени "героев УПА*" одному из подразделений ВСУ. В ответ Зеленский нахамил ему и вернул награду.
Также от польских наград отказались и бывшие президенты Украины.
В ходе скандала пресс-секретарь польского президента Рафал Леськевич заявил, что Зеленский оболгал Навроцкого - пресс-секретарь польского президента
* Запрещённая в РФ экстремистская организация.
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