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Польша не допустит Украину в ЕС с Бандерой и УПА*

Польша не допустит Украину в ЕС с Бандерой и УПА* - 22.06.2026 Украина.ру

Польша не допустит Украину в ЕС с Бандерой и УПА*

По словам польского парламентария Михала Москала, Польша имеет право не выстраивать дружеских отношений с Украиной. Об этом сообщает 22 июня RT

2026-06-22T19:38

2026-06-22T19:38

2026-06-22T19:38

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"Им нужно вычеркнуть историю УПА*, историю Бандеры из своих книг и не рассматривать это как что-то, что создаёт их государство. Мы просто не можем с этим согласиться", - заявил польский парламентарий.Издание напомнило, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского польского ордена Белого орла из‑за перезахоронения Киевом главаря ОУН* и присвоения имени "героев УПА*" одному из подразделений ВСУ. В ответ Зеленский нахамил ему и вернул награду.Также от польских наград отказались и бывшие президенты Украины. В ходе скандала пресс-секретарь польского президента Рафал Леськевич заявил, что Зеленский оболгал Навроцкого - пресс-секретарь польского президента* Запрещённая в РФ экстремистская организация.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, киев, владимир зеленский, степан бандера, кароль навроцкий, rt, ес, оун, оун-упа, скандал