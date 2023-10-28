Военный эксперт сообщил, зачем Киев отправляет раненых в окопы, отчаянно цепляясь за Левобережье
ВСУ регулярно рапортуют об отражении атак российских войск на станцию Купянск-Узловая. Но судя по динамике российских активных боевых действий, они не смогут удержать Левобережье Оскола. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
О том, что происходит на Купянском направлении, можно судить по некоторым важным моментам. Во-первых, там несколько дней пробыл главком ВСУ Валерий Залужный, который обычно редко выезжает на фронт, рассказал эксперт.
"Во-вторых, у них уже нет никакой ротации войск. В-третьих, даже военнослужащие ВСУ и тероборонщики, которые получили ранения разных степеней тяжести, получают элементарную медицинскую помощь и обратно посылаются в окопы", - подчеркнул Алёхин.
На некоторых участках ВСУ еще пытаются контратаковать, чтобы стабилизировать фронт и не дать российским войскам выбить их с левобережья Оскола. Ситуация для противника остается очень сложной, но её нельзя назвать критической, отметил обозреватель.
Судя по динамике боёв, Левобережье Оскола украинские военные все же не удержат. ВС РФ каждый день наносят огневые удары по опорным пунктам и местам передислокации резервов, которые поступают на это направление, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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