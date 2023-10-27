ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ - 27.10.2023 Украина.ру
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ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ
ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ - 27.10.2023 Украина.ру
ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ
Государственное бюро расследований Украины проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ. Об этом 27 октября сообщила Киевская городская администрация в своем телеграм-канале
2023-10-27T13:04
2023-10-27T13:04
гбр
тэц
обыски
киев
новости
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"В помещениях столичных ТЭЦ, которые являются объектами критической инфраструктуры и находятся в управлении "Киевтеплоэнерго", ГБР проводит обыски", - говорится в публикации.Там указали, что причина визита ГБР на объекты критической инфраструктуры остается "непонятной", а разрешения на обыск, полученные следователями, не включают в себя нахождение непосредственно на объектах генерации и проведение фото и видео съемки.В администрации подчеркнули, что обыски создают угрозу нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла. Это, в свою очередь, подвергает опасности жизнедеятельность Киева и функционирование энергетического комплекса Украины в целом.
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гбр, тэц, обыски, киев, новости
ГБР, ТЭЦ, обыски, Киев, Новости

ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ

13:04 27.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Государственное бюро расследований Украины проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ. Об этом 27 октября сообщила Киевская городская администрация в своем телеграм-канале
"В помещениях столичных ТЭЦ, которые являются объектами критической инфраструктуры и находятся в управлении "Киевтеплоэнерго", ГБР проводит обыски", - говорится в публикации.
Там указали, что причина визита ГБР на объекты критической инфраструктуры остается "непонятной", а разрешения на обыск, полученные следователями, не включают в себя нахождение непосредственно на объектах генерации и проведение фото и видео съемки.
В администрации подчеркнули, что обыски создают угрозу нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла. Это, в свою очередь, подвергает опасности жизнедеятельность Киева и функционирование энергетического комплекса Украины в целом.
Вчера, 13:55
Обыски проходят у исполняющей обязанности мэра Сум - СМИ Обыски проводятся у исполняющей обязанности мэра Сум Юлии Павлик. Об этом 26 октября сообщает телеканал "Общественное"
 
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