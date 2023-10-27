https://ukraina.ru/20231027/1050545589.html
ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ
ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ - 27.10.2023 Украина.ру
ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ
Государственное бюро расследований Украины проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ. Об этом 27 октября сообщила Киевская городская администрация в своем телеграм-канале
2023-10-27T13:04
2023-10-27T13:04
2023-10-27T13:04
гбр
тэц
обыски
киев
новости
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"В помещениях столичных ТЭЦ, которые являются объектами критической инфраструктуры и находятся в управлении "Киевтеплоэнерго", ГБР проводит обыски", - говорится в публикации.Там указали, что причина визита ГБР на объекты критической инфраструктуры остается "непонятной", а разрешения на обыск, полученные следователями, не включают в себя нахождение непосредственно на объектах генерации и проведение фото и видео съемки.В администрации подчеркнули, что обыски создают угрозу нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла. Это, в свою очередь, подвергает опасности жизнедеятельность Киева и функционирование энергетического комплекса Украины в целом.
https://ukraina.ru/20231026/1050506213.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
гбр, тэц, обыски, киев, новости
ГБР, ТЭЦ, обыски, Киев, Новости
ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ
Государственное бюро расследований Украины проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ. Об этом 27 октября сообщила Киевская городская администрация в своем телеграм-канале
"В помещениях столичных ТЭЦ, которые являются объектами критической инфраструктуры и находятся в управлении "Киевтеплоэнерго", ГБР проводит обыски", - говорится в публикации.
Там указали, что причина визита ГБР на объекты критической инфраструктуры остается "непонятной", а разрешения на обыск, полученные следователями, не включают в себя нахождение непосредственно на объектах генерации и проведение фото и видео съемки.
В администрации подчеркнули, что обыски создают угрозу нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла. Это, в свою очередь, подвергает опасности жизнедеятельность Киева и функционирование энергетического комплекса Украины в целом.