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ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ

ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ - 27.10.2023 Украина.ру

ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ

Государственное бюро расследований Украины проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ. Об этом 27 октября сообщила Киевская городская администрация в своем телеграм-канале

2023-10-27T13:04

2023-10-27T13:04

2023-10-27T13:04

гбр

тэц

обыски

киев

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"В помещениях столичных ТЭЦ, которые являются объектами критической инфраструктуры и находятся в управлении "Киевтеплоэнерго", ГБР проводит обыски", - говорится в публикации.Там указали, что причина визита ГБР на объекты критической инфраструктуры остается "непонятной", а разрешения на обыск, полученные следователями, не включают в себя нахождение непосредственно на объектах генерации и проведение фото и видео съемки.В администрации подчеркнули, что обыски создают угрозу нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла. Это, в свою очередь, подвергает опасности жизнедеятельность Киева и функционирование энергетического комплекса Украины в целом.

https://ukraina.ru/20231026/1050506213.html

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гбр, тэц, обыски, киев, новости