Военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются отрубить России "клешню", которая сжимает кольцо в Авдеевке
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
В Авдеевке у ВСУ на расстоянии в 30 километров стоит высокоточная артиллерия, которая кассетными боеприпасами уничтожает наступательный потенциал ВС РФ. Это главная причина, почему противник еще удерживает свои позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Забетонированные укрепрайоны ВСУ в Авдеевке можно разбить мощными ФАБами. Проблема заключается в том, что у ВСУ на расстоянии в 30 километров стоит высокоточная артиллерия, которая наносит удары по штурмовым группам, рассказал эксперт.
"Нам было бы логично, используя опыт неудачный противника, который наступал на нашу артиллерию [на Запорожском направлении], не делать так. Но, похоже, научиться можно только на собственных ошибках. Поэтому наши штурмовики с большим трудом под непогашенным артиллерийским огнем ВСУ продвигаются вперед", - подчеркнул Живов.
Одна наша группа штурмовиков идет в лоб, а еще две огибают город, создавая Авдеевский котел. Но ВСУ с помощью артиллерии пытаются погасить наступательный потенциал и откусить одну из двух "клешней" ВС РФ, добавил блогер.
С точки зрения военной науки ВСУ действуют верно. России же необходимо переиграть противника стратегически, а в техническом плане надо добиться того, чтобы их артиллерия была уничтожена, заключил собеседник Украина.ру.
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