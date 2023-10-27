Военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются отрубить России "клешню", которая сжимает кольцо в Авдеевке - 27.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются отрубить России "клешню", которая сжимает кольцо в Авдеевке
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются отрубить России "клешню", которая сжимает кольцо в Авдеевке - 27.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются отрубить России "клешню", которая сжимает кольцо в Авдеевке
В Авдеевке у ВСУ на расстоянии в 30 километров стоит высокоточная артиллерия, которая кассетными боеприпасами уничтожает наступательный потенциал ВС РФ. Это главная причина, почему противник еще удерживает свои позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-10-27T04:15
2023-10-27T04:15
новости
вс рф
авдеевка
наступление
штурм
окружение
артиллерия
днр
бои
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Забетонированные укрепрайоны ВСУ в Авдеевке можно разбить мощными ФАБами. Проблема заключается в том, что у ВСУ на расстоянии в 30 километров стоит высокоточная артиллерия, которая наносит удары по штурмовым группам, рассказал эксперт.Одна наша группа штурмовиков идет в лоб, а еще две огибают город, создавая Авдеевский котел. Но ВСУ с помощью артиллерии пытаются погасить наступательный потенциал и откусить одну из двух "клешней" ВС РФ, добавил блогер.С точки зрения военной науки ВСУ действуют верно. России же необходимо переиграть противника стратегически, а в техническом плане надо добиться того, чтобы их артиллерия была уничтожена, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231026/1050484613.html
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новости, вс рф, авдеевка, наступление, штурм, окружение, артиллерия, днр, бои
Новости, ВС РФ, Авдеевка, наступление, штурм, окружение, артиллерия, ДНР, бои

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются отрубить России "клешню", которая сжимает кольцо в Авдеевке

04:15 27.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
В Авдеевке у ВСУ на расстоянии в 30 километров стоит высокоточная артиллерия, которая кассетными боеприпасами уничтожает наступательный потенциал ВС РФ. Это главная причина, почему противник еще удерживает свои позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Забетонированные укрепрайоны ВСУ в Авдеевке можно разбить мощными ФАБами. Проблема заключается в том, что у ВСУ на расстоянии в 30 километров стоит высокоточная артиллерия, которая наносит удары по штурмовым группам, рассказал эксперт.
"Нам было бы логично, используя опыт неудачный противника, который наступал на нашу артиллерию [на Запорожском направлении], не делать так. Но, похоже, научиться можно только на собственных ошибках. Поэтому наши штурмовики с большим трудом под непогашенным артиллерийским огнем ВСУ продвигаются вперед", - подчеркнул Живов.
Одна наша группа штурмовиков идет в лоб, а еще две огибают город, создавая Авдеевский котел. Но ВСУ с помощью артиллерии пытаются погасить наступательный потенциал и откусить одну из двух "клешней" ВС РФ, добавил блогер.
С точки зрения военной науки ВСУ действуют верно. России же необходимо переиграть противника стратегически, а в техническом плане надо добиться того, чтобы их артиллерия была уничтожена, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 04:01
Сергей Марков: ВСУ добились успеха на Днепре, зато в Авдеевке Россия разгромит весь ЗападУ Минобороны есть справедливые опасения насчет Авдеевки. Но есть и большие возможности. Если мы устроим там Артемовск-2 или Мариуполь-2, ситуация изменится коренным образом, считает директор Института политических исследований Сергей Марков
 
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