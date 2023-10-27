https://ukraina.ru/20231027/1050504064.html

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются отрубить России "клешню", которая сжимает кольцо в Авдеевке

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются отрубить России "клешню", которая сжимает кольцо в Авдеевке - 27.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются отрубить России "клешню", которая сжимает кольцо в Авдеевке

В Авдеевке у ВСУ на расстоянии в 30 километров стоит высокоточная артиллерия, которая кассетными боеприпасами уничтожает наступательный потенциал ВС РФ. Это главная причина, почему противник еще удерживает свои позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2023-10-27T04:15

2023-10-27T04:15

2023-10-27T04:15

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Забетонированные укрепрайоны ВСУ в Авдеевке можно разбить мощными ФАБами. Проблема заключается в том, что у ВСУ на расстоянии в 30 километров стоит высокоточная артиллерия, которая наносит удары по штурмовым группам, рассказал эксперт.Одна наша группа штурмовиков идет в лоб, а еще две огибают город, создавая Авдеевский котел. Но ВСУ с помощью артиллерии пытаются погасить наступательный потенциал и откусить одну из двух "клешней" ВС РФ, добавил блогер.С точки зрения военной науки ВСУ действуют верно. России же необходимо переиграть противника стратегически, а в техническом плане надо добиться того, чтобы их артиллерия была уничтожена, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231026/1050484613.html

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новости, вс рф, авдеевка, наступление, штурм, окружение, артиллерия, днр, бои