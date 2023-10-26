Ошибка вышла: Байден случайно поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи - 26.10.2023 Украина.ру
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Ошибка вышла: Байден случайно поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи
Ошибка вышла: Байден случайно поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи - 26.10.2023 Украина.ру
Ошибка вышла: Байден случайно поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме, оговорившись, поблагодарил палестинцев вместо президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за работу по доставке гуманитарной помощи в Газу
2023-10-26T08:13
2023-10-26T08:18
джо байден
израиль
палестина
египет
гуманитарная помощь
зарубежье
новости
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"Я хочу поблагодарить израильтян и палестинцев, извините, президента Египта ас-Сиси за работу с США по обеспечению едой, водой и медицинскими препаратами невинных людей в Газе", - сказал Байден.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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джо байден, израиль, палестина, египет, гуманитарная помощь, зарубежье, новости
Джо Байден, Израиль, Палестина, Египет, гуманитарная помощь, Зарубежье, Новости

Ошибка вышла: Байден случайно поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи

08:13 26.10.2023 (обновлено: 08:18 26.10.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме, оговорившись, поблагодарил палестинцев вместо президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за работу по доставке гуманитарной помощи в Газу
"Я хочу поблагодарить израильтян и палестинцев, извините, президента Египта ас-Сиси за работу с США по обеспечению едой, водой и медицинскими препаратами невинных людей в Газе", - сказал Байден.
В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 04:12
Второй фронт. Израиль объявил войну ООНИзраильское правительство официально открыло второй фронт — но не против Ирана, а против Организации Объединённых Наций
 
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