https://ukraina.ru/20231026/1050498063.html

Ошибка вышла: Байден случайно поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи

Ошибка вышла: Байден случайно поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи - 26.10.2023 Украина.ру

Ошибка вышла: Байден случайно поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме, оговорившись, поблагодарил палестинцев вместо президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за работу по доставке гуманитарной помощи в Газу

2023-10-26T08:13

2023-10-26T08:13

2023-10-26T08:18

джо байден

израиль

палестина

египет

гуманитарная помощь

зарубежье

новости

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"Я хочу поблагодарить израильтян и палестинцев, извините, президента Египта ас-Сиси за работу с США по обеспечению едой, водой и медицинскими препаратами невинных людей в Газе", - сказал Байден.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ukraina.ru/20231026/1050487193.html

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джо байден, израиль, палестина, египет, гуманитарная помощь, зарубежье, новости