Российские военные уничтожили более 500 боевиков ВСУ на Донецком направлении – МО РФ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Российские войска отбили пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населённых пунктов Донецкого направления, уничтожили на этом участке фронта более 500 боевиков. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева 26 октября сообщает РИА Новости
"На Донецком направлении группировками южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Богдановка. Подразделения группировки успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки", - рассказал Астафьев.
По его словам, на данном участке фронта в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял "более 500 военнослужащих, 122-миллиметровую самоходную гаубицу "Гвоздика", 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля".
Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что на Украине за последние дни были уничтожены три танка Leopard 2, что стало для ВСУ "самой тяжёлой потерей" западных танков с начала контрнаступления.
Вчера, 05:30"В сутки по батальону": военный эксперт пояснил, почему Авдеевка станет "вторым Артёмовском" ВСУ стягивают в Авдеевку оперативные резервы с других участков фронта. Отчасти таким образом повторяется сценарий Артемовска, когда противник бросал в бой в сутки по батальону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев